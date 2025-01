Terwijl de Belgische industrie een moeilijk jaar beleeft, blijft carrosseriebouwer Moeyersons het goed doen. De reden daarachter is hun focus op kwaliteit en efficiëntie. Een sterke digitalisering op de afdeling engineering, die ondersteund wordt door het Nederlandse Isah, is daar één van de voorwaarden voor. Standaardisering, wat steunt op de Isah ERP, verhoogde de efficiëntie van Moeyersons zo ingrijpend.

Het Belgische familiebedrijf Moeyersons doet carrosseriebouw op opleggers en vrachtwagens, zowel voor de regionale distributie als voor speciale voertuigen, zoals medische en TV wagens, naast reparaties. “Tot voor kort was één van onze concurrenten Van Hool”, vertelt Lieve Meurant, CEO van Moeyersons, over de markt waarin ze zitten. Van Hool was een Belgische busbouwer en bouwer van industriële voertuigen die in 2024 failliet ging. “Door dat faillissement zijn wij vandaag één van de grootste overgebleven productiebedrijven in België.”

Toch overleven ze al sinds 1955 in deze sector, en zetten ze mooie groeicijfers neer. Vandaag stelt Moeyersons iets minder dan 50 personen tewerk, en halen ze een omzet van 10 miljoen euro binnen, een verdubbeling in de laatste 10 jaar. De industrie mag dan moeilijke tijden beleven in België, en Europa, het orderboek van Moeyersons blijft vol staan.

Eén van de redenen daarvoor is hun focus op kwaliteit. “We staan niet bekend als de goedkoopste in onze markt”, vertelt Meurant. “We zijn daarentegen de meest kwaliteitsvolle. Daarom hebben we een erg trouwe klantenbasis. “Eén van de grote Belgische supermarktketens is bijvoorbeeld al sinds de jaren ’60 klant bij ons. Dat zij zo lang trouw blijven heeft te maken met onze kwaliteit. Hetzelfde geldt voor de sector van de arbeidsgeneeskunde en de mammobielen.”

Snelle sub-assemblies

Eén van de speerpunten van dat beleid is standaardisering. Waar voordien elk project grotendeels van nul begon, vertrekt het bedrijf vandaag van vooraf uitgetekende sub-assemblies waarbovenop project-uniek werk gedaan wordt. Digitalisering stond centraal in die transitie. Daarvoor wordt Moeyersons ondersteund door het Nederlandse bedrijf Isah, een software-maker die een ERP-systeem levert voor de maakindustrie.

“We begonnen door onze orders van de voorbije vijf jaar te analyseren”, vertelt Meurant over hoe ze tewerk gingen. “Daar zochten we naar de grootste gemene deler. Zo vonden we de belangrijkste sub-assemblies, die we vervolgens in Isah definieerden met vooraf bepaalde materialen en bewerkingen. Vandaag hebben we dus een bibliotheek van sub-assemblies. Die combineren we met elkaar wanneer we een project beginnen.”

“Moeyersons dacht slim na over de standaardisatie van haar producten”, beaamt Laurens Kuipers, business consultant bij Isah. “Bij een nieuwe opdracht moet er niet meer van nul begonnen worden. Er wordt nu met standaard onderdelen gewerkt. Zo bouw je in razend tempo je stuklijst op in je engineering-oplossing, wat bij Moeyersons is gekoppeld aan Isah. Je zit dus enorm snel in de stukproductie.”

Die standaardisatie genereerde de voorbije jaren grote efficiëntiewinsten. “Tien jaar geleden duurde een engineeringstraject gemiddeld 160 uur”, vertelt Meurant. “Nu duurt hetzelfde traject nog zestien uur. We zijn dus met een factor 10 efficiënter geworden. Toen hadden we ook een engineering-team van 4 nodig voor een gemiddeld project, vandaag is dat nog één persoon. Zo’n besparingen kunnen tellen.”

Niet alleen de kosten verminderden door de nieuwe werkwijze, ook de doorlooptijd daalde. “We starten soms al met bouwen terwijl de engineering nog niet helemaal af is”, vertelt Meurant. “Vroeger moesten we daarentegen wachten op de engineer. Met de sub-assemblies weten we dat alles in elkaar past. Elk project heeft natuurlijk nog een klant-specifiek gedeelte. Maar dat bedraagt nog een 10 à 20% van het project. Daar focust de engineer zich op. Ondertussen kan de productie beginnen met de standaard sub-assemblies.”

Opnieuw haakt dat in op de software-omgeving van Isah. “Delen van de assembly kan je in de software al synchroniseren vanuit de CAD-omgeving, en dus al vrijgeven voor productie zonder dat de engineer alles al uitgedokterd heeft”, vult Kuipers aan.

Die standaardisering is zo’n succes dat Moeyersons het ook uitbreidt naar de andere delen van hun business, zoals de herstellingen. “Over een jaar hopen we een goed inzicht te hebben in wat de belangrijkste sub-assemblies zijn”, vertelt Meurant. “We zijn dus op zoek naar de meest voorkomende herstellingen. Weldra zullen we ook daar veel efficiënter werken.”

Groeien uit grenzen

Daar stopt het gebruik van digitale technologie niet voor Moeyersons. “We registreren bijvoorbeeld ook consequent alle klachten die binnenkomen”, vertelt Meurant. “Dat kan gaan over klachten vanuit de productie, van klanten of van leveranciers. Wanneer we een project opstarten kunnen we zo kijken of er voor die klant of een bepaald product in het verleden problemen opdoken. Zo passen we onze operaties constant aan.”

“Operationeel maakt Moeyersons eveneens sterk gebruik van data”, springt Kuipers bij. “In de engineering-omgeving kan je met een druk op een knop in de data kijken. Een engineer kan zo erg snel een keuze maken tussen artikelen. Je kan bijvoorbeeld kiezen tussen drie types lagers, en inzicht geven wie de laagste levertijd heeft, op voorraad ligt of in het verleden goed werkte. De CAD-software van Moeyersons, Solidworks, integreert hier met Isah. Dat maakt dat de engineer zelf niet uit Solidworks moet gaan om dat te zien.”

Zo’n acties hebben op hun beurt ook een impact op het aantal fouten. “Op de 2000 orders die we op een jaar verwerken krijgen we minder dan 50 klachten binnen”, vertelt Meurant.

Dat hielp Moeyersons haar productie opschalen, en dat terwijl hun productielocatie tegen haar grenzen aanloopt. “We zijn beperkt in oppervlakte”, vertelt Meurant. “We zitten op een locatie die niet kan uitbreiden, en we hebben ook geen nieuwe locatie op het oog. We slaagden er dus in om onze omzet en productie te verhogen, door de doorlooptijd in te korten en zonder de overhead te doen stijgen.”

Bottom-up

De nadruk op kwaliteit zit diep ingeworteld in de cultuur van Moeyersons. “Dat moet vandaag niet top-down geïmplementeerd worden”, vertelt Meurant. “Het is een bottom-up gegeven geworden. Het is een gedeelde filosofie bij onze mensen. We krijgen constant suggesties van de werkvloer over hoe we processen kunnen verbeteren.”

Ondertussen dienen nieuwe software-projecten zich aan. “We hebben nog geen configuratie aan de sales-kant om de offertes de deur uit te kunnen sturen”, haalt Meurant een voorbeeld aan. “Met een CPQ oplossing genaamd Merkato, dat geïntegreerd is met Isah, zijn we dat nu wel aan het doen. Opnieuw steunt dat op onze gestandaardiseerde sub-assemblies.”

Waar de productie al gestandaardiseerd werd, doet Moeyersons nu dus stilaan hetzelfde voor haar service-activiteiten. Dat alles maakt dat Moeyersons het vandaag goed blijft doen. “We mogen gelukkig niet klagen”, vertelt Meurant. “De industrie heeft het niet makkelijk in België. Dit jaar was daarentegen positief voor ons. Ons orderboek staat ook al goed vol voor het volgend jaar. Wij zijn op dit ogenblik een uitzondering. Onze focus op onze klanten, efficiëntie en kwaliteit is daar één van de redenen voor.”