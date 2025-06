Mestverwerking is voor veel agrarische bedrijven een probleem, maar mogelijk biedt de Mobile Bio-Converter van Circuworld uitkomst. Deze flexibele composterings- en hygiëniseringsinstallatie biedt bewezen technologie voor de verwerking en verwaarding van dierlijke mest en andere agrarische reststromen op eigen locatie. Hierdoor heeft een agrarische ondernemer zelf de controle over zijn mestverwerking en is hij niet meer overgeleverd aan onzekere en oplopende verwerkingskosten. De installatie wordt geleverd in een 40-voet container, die compleet is uitgerust met alle noodzakelijke apparatuur en technologie. Met behulp van bijgeleverde software is de installatie op afstand te bedienen en uit te lezen door het supportteam en de gebruiker.

Om het voor de gebruiker zo makkelijk mogelijk te maken biedt Circuworld, indien gewenst, technische ondersteuning en ontzorging. ‘Wij kunnen het gehele proces op afstand beheersen en begeleiden. De eindgebruiker hoeft enkel zorg te dragen voor het vullen en legen van de Mobile Bio-Converter en het invoeren van enkele datapunten voorafgaand aan de batch’, vertelt Julius de Jong, managing director van Circuworld. De agrarische sector kent een lange geschiedenis van initiatieven op het gebied van mestverwerking die in de praktijk niet bleken te werken. ‘Bij de Mobile Bio-Converter is dit anders. Het gaat om bewezen technologie, gebaseerd op meer dan veertig jaar ervaring met compostering en de verwerking van meer dan honderd verschillende organische reststromen, waaronder kippen, rund- en varkensmest’, aldus De Jong. ‘Deze technologie wordt sinds 2015 op grote schaal toegepast voor de verwerking van mest. De Mobile Bio-Converter is een innovatieve doorontwikkeling van bestaande en bewezen technologie in een kleiner jasje; een mobiele 40-voet container.’

Het team van Circuworld heeft installaties ontworpen, gebouwd en operationeel gemaakt in Nederland, België, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en Canada. Volgens De Jong wordt de Mobile Bio-Converter ook in Nederland goed ontvangen. ‘Onlangs hebben we nog een presentatie mogen geven bij het Symposium verwerking en export mest in Harderwijk, dat mede werd georganiseerd door het ministerie van LVVN, Cumela en het Nederlands Centrum Mestverwaarding (NCM)’, zegt hij. ‘Ook zijn we finalist geweest bij Het Beste Idee Van Varkensland. Dat heeft veel reacties opgeleverd. We merken dat er nu wat zaken op gang komen. Er is gewoon behoefte aan dit soort kleine installaties, waarmee boeren op passende schaal op eigen terrein in kleine volumes hun mest kunnen verwaarden. Om in deze groeiende vraag te voorzien onderzoeken we verschillende opties, waaronder het aantrekken van kapitaal zodat we op een verantwoorde manier verder kunnen groeien.’

De ontwikkeling van de Mobile Bio-Converter en Clean Air Unit is mogelijk gemaakt met ondersteuning van MIT Zuid, Provincie Noord-Brabant en RNOB.