Toen eiersorteerder Van Zetten in Tiel plannen maakte voor nieuwbouw, kwam automatisch ook de vraag op tafel hoe de volgende generatie productielijnen eruit moest zien. Niet alleen sneller, maar ook slimmer, flexibeler en beter voorbereid op een markt waarin productmixen veranderen, personeel schaars is en efficiëntie steeds belangrijker wordt. Voor Moba werd het project dé kans om een compleet nieuw platform in praktijk te brengen: Magna.

– ‘We wilden verder innoveren dan met de klassieke systemen mogelijk was.’

– ‘De meerwaarde van de samenwerking met Moba was telkens weer zichtbaar.’

– ‘We hebben nu ongeveer 40 procent meer output.’

– ‘We kijken naar het totale businessproces van een klant.’

‘Het meedenken in innovaties past bij ons karakter’

Daarmee draait het verhaal niet alleen om een nieuwe sorteermachine voor eieren, maar vooral om de vraag hoe een Nederlandse oem’er zichzelf opnieuw uitvindt. Want achter Magna schuilt een veel bredere beweging. Van klassieke machinebouw naar een platform waarin visiontechnologie, data, operatorondersteuning en systeemintegratie samenkomen. En juist daarom speelde launching customer Van Zetten een sleutelrol.

Nieuwe generatie

‘Magna is geen volgende versie van Omnia, maar echt een nieuwe generatie’, zegt Jeroen Bielleman, senior productspecialist bij Moba. ‘De Omnia-lijn stond sinds 1993 aan de basis van onze wereldwijde marktpositie. Daar zijn in de loop der jaren enorm veel verbeteringen op gedaan. Maar op een gegeven moment loop je ook tegen grenzen aan. Dan moet je het lef hebben afstand te nemen van waar je groot mee bent geworden.’

Bielleman werkt inmiddels ruim twaalfenhalf jaar bij Moba. Hij begon op r&d aan automatiseringsoplossingen en stapte in 2018 over naar productmarketing. Hij is de spil tussen klant, intern team en ontwikkelafdeling, en precies die positie maakt hem de aangewezen persoon om de Magna-technologie te vertalen naar klantwaarde. ‘Als senior productspecialist moet ik begrijpen wat een machine doet, maar nog meer waarom een klant daar beter van wordt.’

Jeroen Bielleman (links) en Henrico Florissen voor het spiksplinternieuwe pand van Van Zetten. Foto: Janet Kooren

Volledig vision-based

De ontwikkeling van Magna begon enkele jaren geleden, aanvankelijk grotendeels buiten het zicht van de markt. ‘We zagen dat de markt snel veranderde. Productstromen worden complexer, klanten willen meer flexibiliteit en er komen steeds meer data beschikbaar. Tegelijkertijd wilden we verder innoveren dan met de klassieke systemen mogelijk was.’

‘Juist het werken in de praktijk levert nieuwe inzichten op’

Een van de grootste veranderingen in het nieuwe platform Magna zit in de overstap naar volledig vision-based detectie en weging. Waar traditionele systemen gebruikmaken van grote aantallen mechanische systemen voor het wegen en detecteren van afkeur, werkt Magna met visionmodules en slimme software. ‘We hebben hiervoor het innovatieve Moba Vision Technology ontwikkeld, waardoor je het ei niet meer fysiek hoeft aan te raken voor detectie en classificatie’, zegt Bielleman. ‘Dat heeft enorme voordelen voor reiniging, onderhoud, uptime en productkwaliteit.’

Vertrouwen uit eerdere samenwerking

Voor Van Zetten was de stap naar Magna minder vanzelfsprekend. Hoewel het bedrijf al jaren naar tevredenheid werkt met Omnia-lijnen van Moba, keek het ook uitgebreid naar andere leveranciers tijdens de voorbereiding van de nieuwbouw. ‘We wilden echt onderzoeken wat het beste bij ons paste’, zegt operationeel directeur Henrico Florissen. ‘Hier staat inmiddels een nieuwe generatie aan het roer. Dan stel je automatisch opnieuw de vraag: waarom doen we het zoals we het doen?’

Na de marktverkenning kwam Van Zetten echter ‘gewoon’ weer bij Moba uit. ‘We hebben echt rondgekeken. Maar de meerwaarde van de samenwerking met Moba was telkens weer zichtbaar.’ Wat de keuze extra interessant maakte: Van Zetten kon tijdens de verhuizing blijven draaien op de bestaande Omnia-lijnen op de oude locatie, wat ruimte bood om de overstap zorgvuldig te maken. ‘We hoefden ons niet te haasten. Dat gaf ons de vrijheid om goed te kijken wat we echt wilden.’

Slimmere lijn

Bij Van Zetten stond al de eerste Omnia-machine en nu dus ook de eerste Magna in Europa. Dat is geen sentimenteel detail, maar zegt iets over hoe beide bedrijven met innovatie omgaan. Volgens Florissen past het meedenken in innovaties bij het karakter van Van Zetten. ‘Iemand moet de eerste zijn. Wij vinden het interessant om samen producten beter te maken. Daar steken we veel tijd in, maar daar hebben we uiteindelijk zelf ook voordeel van. Je krijgt betere apparatuur en helpt elkaar vooruit.’

Op het moment van dit gesprek draait de nieuwe lijn in Tiel ongeveer tien weken. Volgens Florissen is de finetuning grotendeels afgerond en zijn de eerste resultaten duidelijk zichtbaar. ‘We hebben nu ongeveer 40 procent meer output. Natuurlijk mede dankzij extra automatisering en meer inpakbanen, maar de lijn werkt ook gewoon slimmer.’

Stabielere output

Het feit dat het ei contactloos wordt gewogen en gedetecteerd, betekent dat er geen mechanisch contact is, geen slijtage, geen herkalibratie. Dat verhoogt de uptime aanzienlijk en verlaagt de total cost of ownership. Een ander belangrijk verschil zit volgens beide partijen in de modulaire opbouw van Magna. De lijn beschikt over een buffer en dubbele receiverset per inpakbaan, waardoor verstoringen of productwissels minder impact hebben op de rest van het proces. ‘Normaal gesproken krijg je bij wissels een soort hick-up in de lijn’, zegt Bielleman. ‘Nu absorbeert de buffer die schommelingen. Daardoor blijft de output veel stabieler.’ Dat heeft ook effect op de behandeling van de eieren. ‘De G-krachten op het ei zijn afgenomen’, vervolgt hij. ‘Daardoor heeft een ei nog minder te lijden. De basis was met Omnia al goed, maar Magna is daarin opnieuw een stap vooruit.’

Daarnaast ziet Florissen voordelen in de ondersteuning van operators. Grote schermen geven taakgerichte instructies op basis van de status van de lijn en de werkzaamheden op dat moment. ‘De machine helpt operators veel meer tijdens het werk. Dat is belangrijk, want je koopt zo’n systeem voor de lange termijn. Automatisering wordt steeds belangrijker.’

Detectie en data

Onder de motorkap draait het grotendeels om de detectietechnieken. Voor de inspectie van de buitenkant van het ei gebruikt Magna een visionmodule met driekleurenlicht, waarmee afwijkingen snel worden herkend. Daarnaast wordt via near-infrared technologie de binnenkant en schaal van het ei gecontroleerd op onder meer breuken.

‘Die modules zijn volledig instelbaar’, zegt Bielleman. ‘Je kunt per kenmerk bepalen wat goedkeur of afkeur is. En alle informatie wordt opgeslagen in een database.’ Die data krijgen volgens hem steeds meer waarde. ‘Je kunt uiteindelijk ook trends herkennen die iets zeggen over de gezondheid van de kippen of over specifieke productiestromen. Traceability is daarin heel belangrijk en bij eieren al heel erg goed geregeld. Ieder ei heeft zijn eigen herkomst duidelijk zichtbaar op de schaal geprint. Direct op de legboerderij.’

Van machine naar ecosysteem

De introductie van Magna markeert tegelijk een bredere verandering binnen Moba. Het bedrijf kijkt steeds minder alleen naar losse machines en steeds meer naar complete processen. ‘We willen niet alleen equipment leveren, maar kijken ook naar het totale businessproces van een klant’, zegt Bielleman. ‘Wat wil een pakstation bereiken? Welke productmix draait er? Waar zitten knelpunten? Op basis daarvan bouw je een systeem.’

Daarmee verschuift Moba volgens hem richting systeempartner. ‘Data gaan een steeds grotere rol spelen. Niet alleen voor detectie, maar ook voor voorspelbaarheid, ondersteuning en optimalisatie. We bouwen eigenlijk aan een ecosysteem rondom het productieproces.’ Dat vraagt intern ook om andere keuzes. ‘Het operationele risico van een nieuwe machine moet zo dicht mogelijk naar nul. Daarom ontwikkelen we gefaseerd. Eerst zorgen dat de kernmechanica klopt, daarna verder uitbreiden.’ De ervaringen in de Verenigde Staten spelen daarin een belangrijke rol. Daar draaien al systemen met zeer hoge volumes en is de kernmechanica dus prima te testen. In Europa ligt de uitdaging juist vaker in complexe productmixen en snelle wissels.

Verdere automatisering

Voor zowel Moba als Van Zetten stopt het traject niet bij de ingebruikname van de eerste lijn. Juist het werken in de praktijk levert nieuwe inzichten op. ‘Veel winst zit uiteindelijk in kleine dingen’, zegt Florissen. ‘Zo maakt Magna doosjes netjes vol tot de laatste verpakking en besparen we nu al vijf minuten op een productwissel.’

De volgende stap op de planning is verdere automatisering. ‘Na de sorteermachine liggen nog veel kansen. De fysieke belasting voor medewerkers is daar nog groot.’ Gevraagd naar de concrete volgende stap, kijken Florissen en Bielleman elkaar lachend aan. ‘De tweede Magna komt er al aan’, zegt Florissen. ‘En die tweede machine is nu al beter doordat we de eerste samen hebben getest en gefinetuned. Die winst nemen we direct mee. Technologie gaat snel, maar uiteindelijk draait het erom dat je samen iets maakt waar mensen echt beter mee kunnen werken.’ Bielleman knikt en Florissen haalt grijnzend zijn schouders op: ‘It’s all about eggs.’