‘Op steeds meer plekken wordt automatisering ingezet om productiviteitsproblemen het hoofd te bieden.’ Dat zegt Jooske de Groot, directeur Small and Medium Businesses van Microsoft Nederland. ‘Die digitale transformatie is al een tijdje gaande, maar we merken dat veel mkb’ers er nog wel huiverig voor zijn.’ Jonge ondernemers denken bij het starten van een bedrijf vaak al wel aan de inzet van technologie, software en de schaalbaarheid van hun onderneming, maar gevestigde mkb-bedrijven moeten er veel nieuwsgieriger naar zijn, vindt De Groot. ‘Het inzicht dat ik hen wil meegeven is de veranderende rol van mensen: die wordt de komende jaren nóg waardevoller. Automatisering maakt hen vrij voor werkzaamheden die meer waarde creëren voor een organisatie.’

Hoe je het mkb kan enthousiasmeren voor automatisering? Joep Hoeks, chief product officer bij Exact, heeft er een duidelijke visie op: ‘Software moet in de eerste plaats gebruiksvriendelijk zijn. Denk eens aan alle apps op je smartphone, veelal voor privégebruik. Die spreken vaak voor zich. Daarvan kunnen wij als ontwikkelaars van bedrijfssoftware leren. De oplossingen die wij bieden, moeten net zo intuïtief in gebruik zijn. Gebruiksvriendelijkheid staat hoog op onze agenda.’

Daarnaast moeten bedrijven flexibiliteit hebben als het gaat om softwaretools, weet Hoeks. ‘Daarom ontwikkelen we bij Exact software met een open architectuur. Zo kunnen bedrijven software makkelijker koppelen met apps van andere aanbieders en inspelen op branchespecifieke uitdagingen. Die gebruiksvriendelijkheid en keuzevrijheid zijn essentieel om ondernemers te enthousiasmeren voor software.’

Ook is het vooral belangrijk dat ondernemers de voordelen van automatisering inzien. In het bijzonder de data die het oplevert, waarop ze kunnen sturen. De Groot: ‘Er liggen binnen het Nederlandse mkb gigantische kansen om data te omarmen en te gebruiken om bedrijfsambities te realiseren. Op dit moment zien we een datastrategie nog niet vaak terug op het prioriteitenlijstje, terwijl het een goudmijn kan zijn voor elke ondernemer. Ik kan me voorstellen dat je een AI-machine in de toekomst een vraag stelt als: Welk productieniveau adviseer je mij aan te houden op basis van resultaten uit de afgelopen vijf jaar? Je kunt data dus veel meer inzetten als voorspeller en raadgever, in plaats van een monitoringstool waar je achteraf naar kijkt. Als je dit slim inzet en er een goede strategie voor hebt ontwikkeld, kun je zoveel productiever en efficiënter werken.’

Hoeks stelt dat het niet alleen een taak is van de ondernemer. ‘Softwareontwikkelaars spelen een belangrijke rol. Wij moeten ondernemers faciliteren, ontzorgen. Dat nieuwe software tegenwoordig vrijwel altijd cloud-based is en niet meer op vaste servers staat, maakt dat makkelijker’, aldus Hoeks. ‘We kunnen randvoorwaarden zoals updates, privacy en security eenvoudig uit handen nemen. We denken proactief mee, want de wereld van procesautomatisering wordt alleen maar groter.’ Microsoft en Exact werken daarom al jaren nauw samen. De nieuwste ontwikkeling in hun partnership is de volledige integratie van Microsoft-apps als Power BI, Power Automate en Teams in de vierde editie van Exact Online.

De Groot adviseert mkb’ers vooruit te blijven kijken: ‘Wacht niet tot het laatste moment met innovaties. Een concreet voorbeeld is de verplichte rapportage op het gebied van verantwoord ondernemen, de CSRD-wetgeving, die vanaf 2024 ingaat. Je wil niet dat een van je medewerkers daar straks een dagtaak aan heeft. Het is dus belangrijk dat je nu al je data structureert, zodat je in 2024 in 30 minuten een ESG-rapportage in elkaar draait. Als je dat een dag voor de deadline nog moet ontdekken, red je het niet.’

Het advies van Hoeks is als een statement: ‘Bezuinig flink op recruitment. Natuurlijk is het belangrijk, maar het personeelstekort gaat de komende jaren niet minder worden. Je moet het probleem dus structureel anders benaderen en oplossen. Technologie kan je echt helpen efficiënter te werken en doelen te bereiken.