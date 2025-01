Geavanceerde technologie leveren is volgens Mitutoyo niet meer genoeg. De producent van precisiemeetapparatuur keert de eigen blik nog meer naar buiten, nu het bedrijf zich voor de research en ontwikkeling van producten baseert op een versterkt marktgedreven aanpak. De nieuwe koers heeft onder meer impact op het Research Center Europe in Best. Ook verandert de focus bij de Europese verkoopkantoren. Juist die marktgedrevenheid maakt de eigen technologie relevant, zo is de gedachte. ‘Alles draait om nog meer interactie met de klant.’

‘Laat de markt ons maar vertellen wat nodig is, juist nu’

Henk Slotboom, managing director Benelux en Denemarken, weet nog hoe gesloten het bij Mitutoyo soms kon zijn. In de research centers van de producent van precisiemeetapparatuur mocht hij niet komen, die waren voor veel eigen medewerkers niet toegankelijk Hoe anders is dat nu. ‘We hadden in het verleden vaak genoeg mooie oplossingen, waarna het ons niet lukte die goed op de markt te brengen – wat misschien ook logisch is met een portfolio van 5.500 producten. Dat verandert, er wordt meer informatie gedeeld. Zeker door de nieuwe, jongere generatie binnen ons bedrijf, en dan vooral in Japan.’

Zelf bepalen kan niet meer

Tot die generatie behoort ook Michael Andessner, die deze ochtend samen met Slotboom vertelt over Mitutoyo’s nieuwe koers. Reken maar dat die merkbaar wordt hier in Best, waar hij sinds juli dit jaar aan het hoofd staat van Mitutoyo’s Research Center Europe (RCE). Daarnaast gaat Andessner samen met Slotboom – eveneens board member Europe – een nieuwe marketingafdeling leiden. Dit gebeurt op het Europese hoofdkantoor in Duitsland, waar ze merkten dat het anders moest met de eigen r&d. ‘Willen we bijblijven, dan moeten we ons laten leiden door wat de markt in de toekomst nodig heeft’, zegt Andessner. ‘Voorheen lag de focus op zelf ontwikkelen en vermarkten, maar daar kunnen we niet aan vasthouden. Daarvoor gaan de ontwikkelingen in bijvoorbeeld de semicon veel te snel. Laat de markt ons maar vertellen wat nodig is, juist nu. Dat besef is er zowel bij ons in Europa als op het hoofdkantoor in Japan.’

Specialisten als link

Noem het volgens Andessner niets minder dan een draai van 180 graden, waarbij ook de afstand tot de eigen research kleiner wordt. Spil daarin worden de zogenaamde industriespecialisten, die zelf een achtergrond hebben in de industrie waar ze zich namens Mitutoyo op richten, zoals medical, aerospace, automotive en semicon. ‘Zij weten wat in een specifieke sector leeft’, zegt Andessner, ‘met hun kennis kan onze r&d sneller inspelen op actuele trends. Denk aan waferproductie, die om steeds kleinere toleranties vraagt. Overigens is die ervaring in een specifieke industrie een must; we zoeken naar een directe bijdrage voor ons kennisniveau.’

‘Technologie die eerder was afgeschermd komt beschikbaar voor de hele industrie’

Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt maakt zo’n voorwaarde de zoektocht niet makkelijker, beseft Slotboom. Toch kan hij wel beargumenteren waarom kandidaten juist contact moeten opnemen met Mitutoyo, nu het RCE zoekt naar gekwalificeerd personeel. ‘Een nieuwe medewerker kan rekenen op een volledige onboarding en mogelijkheden om in andere landen of op andere continenten te werken. Ook denk ik dat onze Japanse roots ons aantrekkelijk maken als werkgever; de boeddhistische principes zitten in onze genen. Er werken hier in Europa zo’n 900 mensen voor het bedrijf, met weinig verloop. Dat is niet voor niets.’

Volledige pakket

De door Mitutoyo ontwikkelde producten worden veelal gepatenteerd. Bovendien zijn de algoritmes erachter behoorlijk complex, vertelt Andessner. ‘In dat opzicht zie ik dus niet zo veel problemen qua concurrentie. Toch moet onze blik nog meer naar buiten, waarbij die specifieke input vanuit de markt onze ontwikkeling van producten versnelt.’ Maatwerk is daarom nodig, benadrukt het RCE-hoofd, zoals bij Mitutoyo’s TAGLENS. ‘Die lens kan 70.000 keer per seconde scherpstellen. Dat is veelbelovend, maar klanten willen naast de hardware ook de software en integratie. Daarom moeten we het volledige pakket bieden, in plaats van slechts één deel van de puzzel.’

Zeker, dat is uitdagend. Toch verwacht Andessner dat het rendement van de nieuwe koers zich duidelijk laat zien. ‘Dat valt in cijfers lastig uit te drukken; onze doelstelling geldt voor de middellange termijn, uitgesmeerd over de komende vijf jaar. Maar waar het op neerkomt: tot voor kort was het voor onze productontwikkeling grotendeels maar de vraag hoe zich die zou vertalen in sales. Dat deel willen we significant verlagen, naar zo’n 5 procent.’

Semicon competence center

Met de specifieke input voor r&d vallen Mitutoyo’s afzetmarkten nauwkeuriger te bedienen. En wel zodanig, dat elke markt wordt gekoppeld aan een Europese sales & service-vestiging. In Duitsland wordt dat bijvoorbeeld de markt voor automotive en in Nederland, met ASML en al zijn toeleveranciers, die voor de semicon. Vandaar dat Mitutoyo Benelux begin december in Veenendaal Mitutoyo’s semicon competence center opende, met daarin vooral toepassingen voor zowel automatisering als de productie van halfgeleiders. ‘De link met semicon was er al, maar lang niet zo zichtbaar als nu’, zegt Slotboom. ‘In het competence center kunnen we bezoekers de voor hen relevante toepassingen letterlijk laten zien.’

Volgende stap

Twee jaar geleden, met de opening van de nieuwbouw in Veenendaal, vertelde Henk Slotboom in Link Magazine over de verschoven focus van product naar oplossing. ‘Daarmee voorzagen we al in een groeiende behoefte, vooral binnen de semicon. Binnen Mitutoyo is dit nu professioneel opgezet, met een eigen solution team voor onder andere automatisering, beladingssystemen en integraties met robots en bewerkingsmachines. Zie het competence center dan ook als onze volgende stap.’

Bijzonder in het center is volgens Andessner onder andere de optische meetmachine Quick Vision NIR, die door Mitutoyo is ontwikkeld in samenwerking met een klant in de chipindustrie. Werd de machine tot voor kort alleen gebruikt in het ecosysteem van de klant, nu staat er ook een exemplaar in Veenendaal. Dit als opstap naar een bredere uitrol, vertelt Andessner. ‘We hebben er alles voor geregeld, inclusief de patentering voor Mitutoyo. Zo komt technologie die eerder was afgeschermd beschikbaar voor de hele industrie.’

Uiteindelijk komt het volgens Andessner neer op samen groeien, gebaseerd op toegankelijke en bovenal relevante technologie. ‘Het moet niet meer zo zijn dat wij slechts onze meetapparatuur leveren en dat de klant de apparatuur pas ziet op het moment dat hij die nodig heeft. In plaats daarvan draait alles om nog meer interactie met de klant. Om begrip op hetzelfde niveau, zodat wij weten hoe we de klant verder kunnen helpen met ook die laatste 10 procent van de oplossing.’