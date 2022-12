Mitutoyo stelt nieuwe kantoor open op 20 en 21 december

De professionele meetinstrumenten van Mitutoyo zijn niet meer weg te denken uit de wereld van vandaag. Mitutoyo Benelux viert haar 40-jarig jubileum en als opening van de jubileumactiviteiten wordt het nieuwe hoofdkantoor in Veenendaal feestelijk geopend. Relaties en andere belangstellenden kunnen tijdens de open dagen op 20 en 21 december een kijkje komen nemen in het moderne hoofdkantoor. In het kader van de grote sociaal maatschappelijke betrokkenheid heeft Mitutoyo Benelux de Stichting Invitee Veenendaal daarbij als goed doel geadopteerd.

Klantgericht en klaar voor de toekomst

In de afgelopen 40 jaar is Mitutoyo er als wereldmerk in geslaagd om kwalitatieve meetinstrumenten te leveren in combinatie met de beste lokale service. Daarbij spelen alle dealers binnen Nederland en België een belangrijke rol. Zij staan immers heel dicht bij de markt. Naast het leveren van hoogwaardige precisie meetinstrumenten, draait het binnen Mitutoyo vooral om aspecten als innovatie en kennisdeling. Op die deelvlakken zet Mitutoyo met de ingebruikname van het nieuwe hoofdkantoor een belangrijke volgende stap. Het moderne pand biedt alle ruimte voor productdemonstraties, workshops, trainingen, part programmering en kalibratie.

Grote lokale betrokkenheid

Het zo dicht mogelijk bij de markt willen staan onderstreept Mitutoyo Benelux door tijdens alle festiviteiten rondom het 40-jarig jubileum en de feestelijke opening van het nieuwe hoofdkantoor stil te staan bij een lokaal goed doel. Mitutoyo hoopt een mooi bedrag te kunnen doneren aan de Stichting Invitee Veenendaal. Deze stichting biedt een plek waar (ex)kankerpatiënten uit Veenendaal en omstreken elkaar kunnen ontmoeten, Het in een gemoedelijke omgeving delen van ervaringen en emoties, even actief of passief ontspannen of samen met lotgenoten lunchen: Stichting Invitee Veenendaal maakt mogelijk. Voor hun mooie werk is deze lokale stichting volledig afhankelijk van sponsoring en donaties. Mitutoyo Benelux omarmt dit hartverwarmende initiatief.

Meer over het nieuwe onderkomen in de december-uitgave van Link Magazine die de 16e van die maand uitkomt