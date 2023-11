De expertise van Mitutoyo op het gebied van precisiemetingen in combinatie met de geavanceerde röntgenbeeldtechnologie van RX Solutions belooft een revolutie teweeg te brengen op het gebied van industriële inspecties in diverse sectoren, waaronder plastic injectie, elektronica, auto’s, lucht- en ruimtevaart, biomedische en nog veel meer.

Mitutoyo streeft er voortdurend naar om klanten te voorzien van de meest geavanceerde oplossingen voor precisiemetingen. Deze samenwerking met RX Solutions opent een nieuwe dimensie van niet-destructieve testmogelijkheden en garandeert het hoogste niveau van kwaliteitscontrole en componentonderzoek.

RX Solutions, dat bekend staat om zijn zeer nauwkeurige en innovatieve röntgen- en CT-systemen, zal gebruik gaan maken van het uitgebreide netwerk van Mitutoyo om een breder publiek van fabrikanten, laboratoria en onderzoekscentra te bereiken. Door deze samenwerking kan Mitutoyo de voordelen van de geavanceerde technologie van RX Solutions delen met geïnteresseerde klanten.

De samenwerking met RX Solutions is een belangrijke mijlpaal voor Mitutoyo. Samen streven ze ernaar ongeëvenaarde oplossingen te bieden voor de meest kritische inspecties van klanten, waarbij met precisie en nauwkeurigheid aan hun unieke behoeften wordt voldaan.

Als uitgebreide fabrikant van precisiemeetinstrumenten is de naam Mitutoyo over de hele wereld bekend. Producten van Mitutoyo hebben zowel in Japan als daarbuiten een toonaangevend marktaandeel en blijven de keuze van industrieën en landen. Grote bedrijven in verschillende productiesectoren over de hele wereld vertrouwen op de meetproducten, industriële oplossingen en kwaliteitscontrolediensten van Mitutoyo.

RX Solutions, fabrikant van röntgensystemen en aanbieder van onderdeleninspectiediensten, is een zeer innovatief Frans bedrijf dat gespecialiseerd is in de productie en verkoop van complete röntgenbeeldvormingssystemen. RX Solutions röntgen- en CT-systemen (computertomografie) worden veel gebruikt voor industriële en onderzoek toepassingen en staan bekend om hun hoge precisie en innovatieve technologie.