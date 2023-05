ASML blijft maar groeien. Inmiddels legt de chipproductiemachinefabrikant de lat steeds hoger, ook voor zijn eigen leveranciers, waaronder Mitutoyo Benelux. De fabrikant van precisiemeetapparatuur breidt de marktkennis van andere leveranciers uit en werkt ook op andere gebieden steeds meer samen met ASML. Een uitdaging is het zeker, zegt Henk Slotboom, managing director bij Mitutoyo Benelux. En het is net zo veelbelovend. ‘ASML is de afgelopen twee jaar uitgegroeid tot een van onze grootste klanten in de Benelux.’

De precisiemeetapparatuur van Mitutoyo heeft zijn unieke specificaties. Maar wat heeft een klant eraan als diezelfde apparatuur niet optimaal wordt benut? Daar komt het belang van kennisdeling om de hoek kijken, zegt Henk Slotboom, managing director bij Mitutoyo Benelux. Zo verscheen eind vorig jaar de Nederlandse versie van Mitutoyo’s Metrology Handbook, dat in een kleine vierhonderd pagina’s de wetenschap van het meten behandelt.

Niet voor niets vindt het interview voor dit artikel plaats bij kennis- en netwerkorganisatie Mikrocentrum, aan de rand van Veldhoven. Mitutoyo heeft er zijn vaste stek, letterlijk op een steenworp afstand van het hart van de Nederlandse hightechsector. Vanuit de Mitutoyo informatievoorziening in het Mikrocentrum is er een goed uitzicht over de weg, waar intensief wordt gebouwd door het almaar groeiende ASML. En dat heeft gevolgen, ook voor een bedrijf als Mitutoyo, dat inmiddels op meerdere terreinen samenwerkt met ASML. Ja, dat biedt zeker kansen, zegt Slotboom. Maar het brengt ook uitdagingen en risico’s met zich mee. En die wil hij later in het interview best benoemen.

Een kwestie van vertrouwen

Slotboom gaat eerst in op de samenwerking tot nu toe. Te beginnen bij Mikrocentrum en volgens hem heel belangrijk: ASML’s Knowledge Sharing Centre (KSC), waar Mitutoyo Benelux zijn eigen kennis inbracht. De boekjes over metingen als form & place toleranties, optiek en basis: ze voorzagen in een behoefte bij ASML en haar toeleveranciers. Daarna vroeg het KSC Mitutoyo mee te werken aan Model Based Definition (MBD). Gericht op bijvoorbeeld het interpreteren van vorm- en plaatstoleranties en het meten van het ASML High Tech Dummy Frame. En ook op het inlezen van CAD-modellen met PMI (Product Make Information) en daarmee het deels geautomatiseerd genereren van meetprogramma’s. ‘Dat is allemaal gelukt’, zegt Slotboom. ‘Daardoor is het vertrouwen bij ASML gegroeid en is het bedrijf in de afgelopen twee jaar uitgegroeid tot een van onze belangrijkste klanten in de Benelux.’ ASML omvat nu een aanzienlijk percentage van onze Benelux-portefeuille – en ik verwacht dat dit zal toenemen met de groei en activiteiten van het bedrijf.’

ASML conditie brengt spin-off

Momenteel richt de samenwerking zich op het definiëren en automatiseren van meetprogramma’s, met behulp van Mitutoyo’s softwareoplossingen MiCAT Planner en MCOSMOS, die ASML is gaan voorschrijven aan haar eigen leveranciers. ‘En ja, dat heeft zeker een spin-off voor ons, ook internationaal’, zegt Slotboom. ‘Door de voorwaarden van ASML zijn het afgelopen jaar zeker vier tot vijf partijen overgestapt naar Mitutoyo.’

Daardoor groeit ook Mitutoyo Benelux, al beseft Slotboom dat ASML ook voor hem en zijn collega’s de lat hoger legt. Hoe dat op te vangen? ‘Extra capaciteit is niet nodig – al hebben we die wel anders ingedeeld. Zo is het werk van onze productmanager Frans-Peter d’Hooghe gewijd aan ASML; hij is daar belast met de interne ondersteuning. Daarnaast is een key account manager op ons Europese hoofdkantoor in Düsseldorf voortdurend betrokken bij onze samenwerking – vooral na de overname van de Berliner Glas Group door ASML.

Wafer verbeteren of aanpassen

Mitutoyo-machines worden door verschillende afdelingen binnen ASML gebruikt. Slotboom: ‘Het gaat om meetmachines voor zowel de meetkamer als de productie, waarvan er alleen al het afgelopen jaar verschillende zijn geïnstalleerd. We proberen nu ook de machineontwikkelingen van ASML te ondersteunen. Ik kan er niet heel specifiek over zijn, al kan ik wel zeggen dat we bij ASML opschuiven naar het hart van het proces.’

‘Het vinden van de juiste mankracht is ook een van onze uitdagingen’

Is een andere verdeling van eigen capaciteit bij Mitutoyo Benelux dan nog wel voldoende? ‘Dat kan veranderen. Ik kan me voorstellen dat we expertise van onze zusterbedrijven gaan inbrengen. Bovendien hebben we nog steeds onze eigen onderzoekscentra – ook in de buurt, in Best. We hebben de mensen met de juiste kwalificaties hier bij Mitutoyo.’ En dat laatste is zeker niet vanzelfsprekend in deze tijden van een krappe arbeidsmarkt, benadrukt Slotboom. ‘Om als leverancier met ASML mee te kunnen, moet je er naast de benodigde investeringen gewoon de mankracht voor hebben. Daarom hebben we ook een deel van ons nieuwe hoofdkantoor in Veenendaal onder de juiste condities ingericht, uitsluitend voor de ASML-leveranciers. Zij kunnen bij ons terecht voor metingen en indien nodig kunnen wij hun taken voor metingen of onderdeelprogrammering overnemen.

Leveringen bundelen

Deelnemen aan het ontwikkelingsproces van ASML is voor Mitutoyo wereldwijd natuurlijk interessant, merkt Slotboom op. ‘We spelen een steeds belangrijkere rol in de keten van ASML, en als je alleen naar het bedrijf zelf kijkt: er zijn nog zoveel onderdelen die wij nog niet verzorgen, maar die wel kunnen verzorgen. Denk bijvoorbeeld aan zoiets simpels als het leveren van meetgereedschap: dat is bij ASML nog verspreid over meerdere leveranciers.

Kansen in overvloed dus, al ziet Slotboom ook de risico’s. Die concentreren zich volgens hem vooral op het geopolitieke vlak, met de levering van ASML-machines aan China als actueel voorbeeld. ‘Deze producten zijn onderworpen aan strenge exportcontroles. Daar zijn we dus alert op.’ Kan de organisatie ook overbelast raken als Mitutoyo de groei van ASML blijft bijbenen? ‘Daarmee kom ik terug op het risico dat de toeleveranciers lopen en dat zeker ook voor ons geldt: het vinden van de juiste mankracht. De eisen in de markt zijn enorm veranderd en vragen om een breder aanbod vanuit de organisatie. We hebben onze focus al verlegd van het verkopen van producten naar het bieden van oplossingen, het ondersteunen van klanten met e-learning, een helpdesk, een klantportaal en meer, maar toch: het blijft zeker een uitdaging.’

De ontwikkeling is afgestemd op de component

Mitutoyo Benelux is nauw betrokken bij de Manufacturing Technology Conference 2023, die op 20 juni in Veldhoven plaatsvindt onder auspiciën van Mikrocentrum. ASML, met zijn eigen Knowledge Sharing Centre, is een van de katalysatoren, evenals Thermo Fisher Scientific, dat gespecialiseerd is in de productie van laboratoriumapparatuur. Mitutoyo presenteert tijdens het evenement een nieuwigheid, waarvan algemeen directeur Henk Slotboom nu al kan zeggen dat die zich op componentniveau bevindt. ‘Hiermee volgen we de trend onder klanten, die steeds meer uit dezelfde machine willen halen. De ontwikkelingen van nu zijn niet meer gericht op de machine, maar veel meer op bijvoorbeeld de functionaliteit van sensoren.’