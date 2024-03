De maakindustrie is al bijna een jaar aan het krimpen. In 2023 rapporteerde het CBS maar liefst tien maanden (januari tot en met oktober) waarin Nederlandse maakbedrijven op jaarbasis minder hebben geproduceerd. Ook in de laatste maand van 2023 bleek dat de maakindustrie fors minder orders heeft binnengekregen. Daarbij is het producentenvertrouwen voor het eerst sinds 2020 weer negatief: het lijkt er maar niet beter op te worden. Toch gloort er hoop en voorzichtig optimisme, aangezien wordt verwacht dat de Nederlandse industrie vóór de zomer van dit jaar een geleidelijke verbetering zal doormaken. Maar hoe handhaven maakbedrijven zich in een tijd waarin alles lijkt tegen te zitten? Waar liggen mogelijkheden om kosten te besparen en wat moeten de voornaamste prioriteiten zijn?

AI integreren in operationele processen

AI transformeert de hele waardeketen, van vraagprognoses tot productieplanning en kwaliteitscontrole. Met geavanceerde algoritmen en data-analyse optimaliseert AI processen, simuleert digitale replica’s van productiesystemen en minimaliseert de downtime van machines. Kortom: de algehele efficiëntie wordt verbeterd. Juist in economisch onzekere perioden komt de meerwaarde van AI naar voren door het leveren van precieze voorspellingen voor vraag en aanbod. Hierdoor kunnen maakbedrijven flexibel reageren op veranderingen in de markt en verstoringen in de supplychain.

Flexibele en dynamische planning realiseren

Door de planning dynamischer en flexibeler te maken, zijn maakbedrijven beter in staat om te reageren op onvoorziene gebeurtenissen zoals veranderingen in de vraag of supplychainverstoringen. Dankzij AI is het nu mogelijk om realtime gegevensanalyses uit te voeren, zodat bedrijven proactief beslissingen kunnen nemen. Hierdoor blijft de efficiëntie op peil, worden voorraadniveaus geoptimaliseerd en kosten verminderd. Die flexibiliteit stelt bedrijven in staat om wendbaar te zijn, en biedt de mogelijkheid om effectief in te spelen op veranderingen in de markt en economische onzekerheid.

Betrokkenheid werknemers vergroten

In tijden van aanhoudend personeelstekorten en noodgedwongen verkleining van het personeelsbestand komt er grote druk te liggen op de medewerkers op de werkvloer. Om productiviteitsverlies te voorkomen, is het belangrijk om hun betrokkenheid te vergroten. Connected Worker-technologieën kunnen de productiviteit met maar liefst 20 tot 30 procent verhogen. Wanneer medewerkers digitaal verbonden zijn, kunnen bedrijven cruciale operationele gegevens realtime verzamelen en delen. Dit leidt tot geoptimaliseerde werksystemen waarin inzichten in de juiste context worden geplaatst en snel worden verwerkt.

Circulaire strategieën invoeren

Circulaire strategieën helpen om flexibel en wendbaar te blijven. Door circulariteit te omarmen in de ontwikkeling van businessmodellen, verminderen maakbedrijven hun afhankelijkheid van onvoorspelbare grondstoffenmarkten en zijn ze bijvoorbeeld minder kwetsbaar voor schommelingen in kosten. Het hergebruik van materialen zorgt daarnaast voor kostenbesparingen en verhoogt de winstgevendheid.