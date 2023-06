Het College van Bestuur heeft dr. Roy Lindelauf benoemd tot hoogleraar op de bijzondere leerstoel ‘Data Science, Safety & Security’. De aanstelling bij het departement Cognitive Science and AI van Tilburg School of Humanities and Digital Sciences geldt voor een periode van vijf jaar en gaat in per 1 juni 2023. De leerstoel wordt gesubidieerd door het Ministerie van Defensie. Lindelauf, die werkzaam is bij het Nederlandse Ministerie van Defensie zal de snelgroeiende discipline van data science van de faculteit versterken.

Het onderzoek binnen de leerstoel vindt plaats tegen een achtergrond van een veranderende wereld met grote gevolgen van het gebruik van Kunstmatige Intelligentie en digitalisering, en richt zich op ethiek, algoritmes ter ondersteuning van (militaire) besluitvorming en op cyberveiligheid.

Cyber- en Netwerkontwerp

Lindelaufs specialisme is de wisselwerking tussen wiskundige modellering en analyse van veiligheid en inlichtingen. Hij richt zich op wiskundige en computerwetenschappelijke methoden voor de analyse van terrorisme, politiek geweld en gerelateerde onderwerpen zoals netwerkbestendigheid, cyber- en netwerkontwerp.

Roy Lindelauf (1976) volgde een pilotenopleiding voor apaches en behaalde daarna in 2006 zowel zijn master vliegtuigbouwkunde in Delft met high honors als zijn master toegepaste wiskunde. In 2011 promoveerde hij aan de Tilburg School of Economics en Management op zijn proefschrift: Design and Analysis of Covert Networks, Affiliations and Project.

Hij bekleedde functies bij het Nederlandse Ministerie van Defensie: als projectleider van verschillende data science projecten in samenwerking met de Joint Sigint Cyber Unit, Air Force data science cell, Army Robotics and Autonomous Agents unit. Lindelauf is coördinator van het data science Center of Excellence van dat ministerie. Sinds 2020 is hij als onderzoeker verbonden aan het Delft Institute Applied Mathematic. Daarnaast coördineert hij interne onderzoeks- en onderwijsprojecten van de MIVD/AIVD.