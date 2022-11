Perslucht is in de industrie een veelgebruikte energiedrager. Structurele ‘fouten’ die hier gemaakt worden, leveren dus een relatief groot potentieel op om kosten te besparen. Eén daarvan is het negeren van lekkages. Het idee is dat het vaak maar kleine ‘lekjes’ zijn en dat lucht niet bijzonder duur is. Bovendien heeft niemand last van luchtlekkages. De lucht verdwijnt in de ruimte, is niet giftig en je kunt er ook niet over uitglijden. Wie even googelt, ziet echter direct dat de kosten al behoorlijk kunnen oplopen bij relatief kleine lekkages. Deze kunnen optreden bij een lek over een cilinderzuiger, een luchtleiding die niet goed haaks is afgesneden en hiermee niet goed aansluit op de insteekkoppeling, of een luchtverzorgingsunit die lekt.

Om deze lekken efficiënt op te sporen, heeft Metal Work haar assortiment uitgebreid met nieuwe flowmeters van Flux. Metal Work: ‘Wij zijn als producent en adviseur al meer dan vijftig jaar actief in de levering van pneumatiek componenten. De Flux-serie flowmeters wordt ook al jaren succesvol gevoerd om de flow in systemen te meten. Wanneer deze flow zonder aanwijsbare reden toeneemt, ben je er vrijwel zeker van dat er ergens lekkage optreedt en kun je zo snel mogelijk aan de slag om het lek op te zoeken.’ Naast de bestaande Flux-0 (tot 50 of 200 Nl/min) is de lijn nu uitgebreid met de Flux-1 en Flux-2 waarmee een flow tot respectievelijk 2.000 en 4.000 Nl/min is te meten. Hiermee zijn niet alleen lekkages op te sporen, maar ook meetwaarden te genereren die noodzakelijk kunnen zijn voor het besturingsproces. ‘Bovendien kun je hiermee grootverbruikers opsporen en controleren of het in bepaalde delen van de installatie mogelijk is de druk te verlagen. Hierdoor is er minder perslucht nodig waardoor een compressor minder wordt belast en ook de onderhoudsbehoefte afneemt.’