Het wordt voor bedrijven steeds belangrijker om wat reiskilometers uit de keten te halen. Vervoers- en energiekosten zijn immers fors en lang niet meer altijd wegen de lage loonkosten in verre landen daar tegenop. Door veel, relatief kleine volumes te combineren kan Q Plus tegemoet komen aan de gewenste prijsstelling van zijn klanten. En dat in combinatie met hoge beschikbaarheid.

Q Plus zoekt altijd naar mogelijkheden om dichterbij huis in te kopen

Q Plus in Sliedrecht, specialist in perslucht- en pneumatiekproducten, is afhankelijk van leveranciers uit de hele wereld om zijn klanten te helpen. Directeur Serge Bertens legt uit dat het daarin altijd vooruit moet denken: ‘We zorgen ervoor dat de machinefabrieken waarmee we forecasts afspreken, niet zonder producten komen te zitten. Zij focussen op de high-value goederen en wij zorgen voor de overige onderdelen. We halen die onderdelen uit de hele wereld en het is onze taak om altijd voldoende buffers te hebben, zodat onze klanten geen risico lopen. Wij hebben de contacten met de makers over de hele wereld, dekken het risico af en zorgen dat de onderdelen er zijn.’

Q Plus is dus een totaalleverancier voor pneumatiek. Het bedrijf werkt samen met talloze fabrieken die specialist zijn in hun eigen product. ‘De bekende merken in de markt produceren ook hun producten niet altijd zelf. Wij doen direct zaken met dezelfde fabrieken waar zij hun producten laten maken’, zegt Bertens, die stelt dat Q Plus goed is in meedenken met klanten. ‘We snappen dat een complete productielijn niet stil kan staan door een fitting die er niet is. Dat moet je van elkaar begrijpen en samen kijken naar een oplossing.’

Juiste afstemming

Om die totaaloplossing te kunnen bieden, heeft Q Plus de onderdelen nodig van fabrieken overal ter wereld. Het bedrijf kijkt altijd kritisch naar de mogelijkheden om spullen wat dichterbij te kopen. Bertens: ‘We focussen vooral op het spreiden van de risico’s die je loopt als iets niet kan worden geleverd.’ In de toeleverketen kunnen zich altijd onvoorspelbare zaken voordoen zoals oorlog of natuurgeweld in de betreffende landen. Het risico op niet kunnen leveren wil Q Plus minimaliseren. ‘Dat doe je door voorraad op te bouwen, maar ook door een tweede leverancier te hebben zodat we de klanten altijd kunnen helpen.’

Daarbij is prijs niet de enige factor. ‘Uiteindelijk gaat het om kwaliteit, want daar moeten onze klanten blind op kunnen vertrouwen’, stelt Bertens. ‘Het is de driehoek van prijs, kwaliteit en leversnelheid. We proberen die altijd optimaal te combineren. Ons voordeel is dat we niet merkgebonden zijn: we kunnen altijd breed zoeken naar een oplossing.’ Dat gaat zover dat Q Plus zelf componenten ontwerpt voor de klant als deze niet standaard te koop zijn. Ook krijgt het vragen binnen van bedrijven die bij hun bestaande leverancier iets niet kunnen krijgen vanwege leverproblematiek. ‘We kennen die wereld zó goed dat we in zo’n geval bijvoorbeeld eens zeiden: “Geef ons twee tot drie maanden en we zorgen dat je nooit meer met lege handen zult staan.” Het is een kwestie van de juiste afstemming.’

Europees alternatief

Sommige maakdelen haalde Q Plus in het verleden uit het Verre Oosten, maar die koopt het bedrijf nu dichter bij huis in. ‘Ver van huis stijgen de lonen en ook daar moeten ze energie betalen. We kunnen diezelfde producten dichter bij huis voor dezelfde kostprijs – geautomatiseerd – laten maken. Zolang je de factor ‘loon’ uitschakelt, liggen de kostprijzen dichter bij elkaar, want energie is overal duur.’

Bertens denkt dat het verschuiven van de productie terug naar Europa onvermijdelijk is. ‘Bedrijven willen minder afhankelijk zijn van risicovolle gebieden en dat is verstandig. Het is in ieder geval slim om er een Europees alternatief voor te hebben. Corona heeft onderstreept dat – als je jezelf goed organiseert – je minder kwetsbaar bent voor geopolitieke factoren. Wij hebben dan ook bijna altijd geleverd in die periode.’

Volgens Bertens is het vooral een kwestie van goede afspraken maken met de klanten. ‘We moeten hun processen goed snappen om ervoor te zorgen dat ze altijd kunnen blijven draaien. Elkaar goed informeren is essentieel. We moeten echt samenwerken in de keten en dat betekent dus dat we weten waar de behoeften liggen. We communiceren duidelijk als een onderdeel er een keer niet is of als we moeten schakelen. Het is belangrijk om die verhoudingen naar een ander niveau te brengen.’