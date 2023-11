De Gelderse laserspecialist Millux heeft een stevige groeiambitie: iedere vijf jaar in omzet verdubbelen. Om die groei te kunnen bijbenen, moest de organisatie grondig worden verbouwd. ‘Zowel het pand, de inrichting en de machines alsook de mentaliteit van onze mensen moest veranderen om schaalbaar te worden.’

Al twee keer eerder wist Millux zijn ambitieuze groeidoelstellingen te realiseren. Precieze omzetcijfers geeft directeur Eric Hezemans niet, maar het bedrijf is de afgelopen jaren jaarlijks met 12 tot 15 procent gegroeid. ‘De afgelopen tien jaar hebben we twee keer een omzetverdubbeling weten te realiseren. Dat betekent dat we vier keer groter zijn dan tien jaar geleden’, rekent Hezemans voor. ‘En in 2030 willen we acht keer groter zijn.’ De groei moet met name zitten in de omzet, niet zozeer in het personeel. ‘Het doel is juist om de productie slimmer aan te pakken, zodat we daar geen extra mensen hoeven aannemen. Wel willen we graag groeien in aantal engineers en andere inhoudelijke functies. Want hoewel AI steeds meer ingebed raakt in bedrijfsprocessen, zie ik het in onze industrie nog niet gebeuren dat een computer het creatieve proces overneemt.’

Onderdeel conglomeraat

Millux in het Gelderse Wijchen is specialist in ultraprecisiebewerkingen met lasertechnologie, met name voor sectoren als de semicon, medical en analytical. Ruim dertig jaar geleden startte het bedrijf onder de naam Reith Laser als jobber voor laserbewerkingen. Inmiddels is Millux meer dan ooit kennispartner voor zijn klanten en worden producten in cocreatie ontworpen en gefabriceerd. Het bedrijf last, boort, snijdt, microfreest en graveert alles van 250 micron of kleiner. Millux is onderdeel van Muon Group, een groep bedrijven met elk hun eigen technologieën voor precisiebewerkingen.

‘Wanneer je alles met gouden handjes moet doen, zijn die de beperkende factor’

Sinds een jaar is Muon in handen van de Amerikaanse investeerder IDEX Corporation. Deze overname was voor Hezemans een van de redenen om het laserbedrijf te herinrichten om schaalbaar te kunnen zijn. ‘We groeien niet alleen in omzet, maar ook als organisatie. Waar de organisatie vroeger alleen een dga had, zijn we nu onderdeel van een internationaal conglomeraat. Dat vraagt een structuurwijziging, een gezonde financiële huishouding en een managementteam met heldere taken en verantwoordelijkheden.’

Groei volgen

IDEX heeft een ‘buy and build’-strategie, wat past bij de groeiplannen van Millux. Om groei te kunnen faciliteren, zijn twee elementen cruciaal, zegt Hezemans. Ten eerste moeten er voldoende orders worden geplaatst. ‘Daar helpt ASML ons voor een groot deel bij, maar we zijn daarnaast bezig met het opbouwen van een internationale salesorganisatie’, verklapt hij. De paraplu van IDEX helpt daar zeker bij. Inmiddels heeft het bedrijf twee internationale klanten aan zich weten te binden, hoewel de Millux-directeur ook daar verder niet veel over kwijt wil.

Ten tweede is het belangrijk dat het bedrijf de groei kan blijven volgen. Reden voor Millux om de organisatie flink te verbouwen. ‘Letterlijk en figuurlijk’, zegt Hezemans. ‘We hebben de fabriek anders ingericht, hebben fors geïnvesteerd in automatisering, maar ook gewerkt aan de cultuur en structuur van de organisatie.’

Vers bloed

‘Van origine zijn we een uitvindersclub, een echt ingenieursbureau. Dat betekende dat iedere machine één operator had, een techneut die speelde met wat je allemaal met laser kunt doen. Dat had als gevolg dat bepaalde inhoudelijke kennis veelal bij één persoon lag. We hebben dus de kennis van het vak in processen gebracht, waarmee we ook het niveau van mensen kunnen verhogen. Bovendien hebben we de fabriek fysiek verbouwd, en hebben we geautomatiseerde machines aangeschaft.’

Niet iedereen kon zich vinden in de verandering van werkwijze, waardoor personeel natuurlijk afvloeide en er nieuwe mensen werden aangenomen. ‘Er moest vers bloed in.’ De nieuwe machines hebben een hogere automatiseringsgraad en zijn bovendien veiliger. ‘Voorheen waren veel machines open en zaten operators daar met een laserbril achter in een gesloten kamer. In de vernieuwde fabriek zijn de machines gesloten en veilig, en staan ze in een open ruimte. Er is veel meer transparantie.’

Verbouwen met winkel open

De verbouwing, zowel fysiek als qua organisatiestructuur, gebeurde met de winkel open, wat vrij complex was, vertelt Hezemans. ‘Maar doordat we het hele traject gestructureerd hebben aangepakt en eerst de processen hebben doorgrond, wisten we in welke volgorde we zaken moesten aanpakken om het productieproces in stand te kunnen houden tijdens de verbouwing.’

De verregaande automatisering is cruciaal voor de schaalbaarheid van Millux. ‘Wanneer je alles met gouden handjes moet doen, zijn die de beperkende factor. Er is geen opleiding voor laserspecialist in Nederland, dus we moeten die mensen echt verzamelen. Wil je dan groeien, dan is het tekort aan experts direct je bottleneck.’ Automatisering begon voor Millux met standaardiseren en voor de toekomst sluit Hezemans robotisering niet uit.

Virtuele laag

Het bedrijf haalt zijn omzet in een markt die is gebaseerd op veel verschillende producten in kleine series, waardoor het kunnen inregelen en uitrichten en het snel af- en opladen van producten cruciaal is. ‘Het is anders dan een autofabriek waar een machine de hele dag hetzelfde product produceert.’ Millux richtte daarom een gestandaardiseerd SMED-proces (Single Minute Exchange of Die) in, waarbij het producten snel kan omstellen in de machine zonder veel te hoeven inrichten en inregelen. ‘We hebben een virtuele laag gecreëerd waarin we de machines als het ware gelijk maken, zonder dat ze gelijk zijn. Zo ontstaat een interfacelaag waarin je producten onafhankelijk maakt van het soort machine.’ Hezemans vergelijkt het met LEGO. ‘Die blokjes hebben allemaal dezelfde puntjes, ongeacht hun vorm of afmeting. Vervolgens kun je naar hartenlust allerlei verschillende blokjes op elkaar zetten en dingen bouwen, zonder dat je de structuur verandert.’

Duwtje in de rug

Hezemans heeft na de verbouwing alle vertrouwen in de groei en schaalbaarheid van zijn bedrijf. Maar iedere groei brengt ook weer nieuwe uitdagingen met zich mee. Zo maakt de Millux-directeur zich zorgen over de haalbaarheid van de internationaliseringsambitie van het bedrijf. ‘De weg naar het buitenland vergt mensen die het leuk vinden om te reizen, maar ik merk dat de arbeidscultuur in Nederland aan het veranderen is. De werk-privébalans wordt steeds belangrijker en mensen gaan minder graag op reis. Dat zorgt voor een aardige puzzel die we moeten oplossen als bedrijfsleven.’

Toch geeft de paraplu van IDEX een duwtje in de rug, doordat die organisatie al klanten heeft die interessant zijn voor Millux. ‘Zo zijn we sneller binnen bij de juiste mensen. We gaan in de VS verder in wafer front-end apparatuur; in hightech applicaties waarin laserbewerkingen heel voorspelbaar zijn. We verwachten dat het daar de komende jaren gaat gebeuren.’