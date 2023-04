Edorado, de Nederlandse fabrikant van hydrofoil electric powerboats , heeft vorige week een belangrijke mijlpaal bereikt toen hun eerste boot uit de mal kwam. Deze gedenkwaardige gebeurtenis markeert een belangrijke stap voorwaarts in het tot leven brengen van hun visie en het creëren van hydrofoil powerboat van hoge kwaliteit die de verwachtingen van de klant overtreffen.

Het proces om een boot vanaf nul te creëren omvat vele ingewikkelde stappen, en de mal is een cruciaal onderdeel van deze reis. Het is het gereedschap dat vorm geeft aan het ontwerp, waardoor een boot ontstaat die exact voldoet aan de specificaties. De eerste boot uit de mal zien komen was een spannend moment voor het team van Edorado.

“De opwinding in de lucht was voelbaar toen we de boot inspecteerden en ons verwonderden over de precisie en het vakmanschap waarmee de boot is gemaakt,” zei Godert van Hardenbroek, oprichter en productarchitect van Edorado. “Elke functie krijgt precies de vorm die we voor ogen hadden. Het is een trots moment voor ons, wetende dat onze droom om boten van hoge kwaliteit te bouwen werkelijkheid wordt.”

De reis naar dit mijlpaalmoment is niet zonder uitdagingen geweest. Edorado heeft tegenslagen gekend, obstakels overwonnen en ontelbare uren hard gewerkt aan de ontwikkeling van hun boot. Deze belangrijke mijlpaal heeft hen echter de motivatie en inspiratie gegeven om door te gaan met hun doel om nieuwe normen te stellen op het gebied van prestaties, duurzaamheid en ontwerp.

“We zijn het team van Edorado enorm dankbaar voor hun niet-aflatende inzet en expertise om onze visie tot leven te brengen”, aldus Godert. “We willen ook onze oprechte waardering uitspreken voor onze supporters, partners en gemeenschap die ons hebben aangemoedigd en in onze missie geloven. Deze mijlpaal zou niet mogelijk zijn geweest zonder hun steun.”

Edorado is een Nederlandse fabrikant van luxe elektrische draagvleugelboten die zich toelegt op het creëren van hoogwaardige vaartuigen die uitzonderlijke prestaties, duurzaamheid en design bieden. Hun team van specialisten is toegewijd aan het verleggen van de grenzen van innovatie in de botenindustrie en het leveren van geavanceerde oplossingen voor klanten over de hele wereld.