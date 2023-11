247TailorSteel, ARA Industries en Microsure zijn door de jury en het publiek uitgeroepen tot de winnaars van de DISCA’23-awards. Er werd actief meegestemd, waarna deze drie bedrijven hun welverdiende prijs in ontvangst mochten nemen. ‘Ik heb nog nooit meegemaakt dat een klant – waar je natuurlijk graag hard voor werkt – je nomineert voor zo’n onderscheiding.’

DISCA’23 was een speciale editie omdat initiatiefnemer LINK Magazine dit jaar 25 jaar bestaat. De eenentwintigste uitreiking van de Dutch Industrial Suppliers & Customer Awards, in samenwerking met ING en ISAH Business Software, vond traditiegetrouw plaats in Hoeve Mereveld in Utrecht, die goed gevuld was met zo’n tweehonderd genodigden.

Van 369 naar 3

Voorafgaand aan de bekendmaking van de winnaars gaven klanten en toeleveranciers van de zes eindfinalisten die streden om de drie awards, een pitch voor hun kandidaat. Het unieke aan de DISCA-awards is dat bedrijven niet zichzelf kunnen nomineren; ze moeten worden voorgedragen door hun klanten of toeleveranciers. De organisatie kreeg dit jaar maar liefst 369 nominaties binnen. Als een bedrijf door meer dan één partij werd voorgedragen, dan ging het door naar de tweede ronde, waarna kandidaten met de hoogste score – vijf per categorie – een plaats kregen in de finale.

Best Customer

In de categorie Best Customer waren de vijf finalisten: Bestronics (Veldhoven), Microsure (Son), Nearfield Instruments (Rotterdam), Raith Nanofabrication ( Best ) en Sparck Technologies (Drachten).

Nadat de jury’s tijdens een eerder intensief overleg in de drie categorieën de top 2 hadden geselecteerd, kreeg het publiek in Hoeve Mereveld uiteindelijk de beslissende stem. Top 2 van de Best Customer waren: Microsure en Raith Nanofabrication . Daarbij wist Microsure zich komend jaar Best Customer noemen.

‘Microsure is voor ons een heel bijzondere klant. Niet alleen omdat het een belangrijke applicatie in de medische industrie ontwikkelt, maar vooral ook vanwege de heel bijzondere manier van samenwerken’, vertelt Edgar Langen, businessmanager bij MTA, over de Eindhovense partner dat zijn bedrijf heeft voorgedragen. ‘De samenwerking is altijd zeer open, en gericht op elkaars sterktes. Extra bijzonder is dat Microsure ons heeft geholpen om stappen te zetten in onze kwaliteitsprocessen zodat we inmiddels meer klanten uit de medische industrie hebben kunnen verwerven.’

Dick Dijkkamp, cto van Microsure, reageert enigszins verbaasd als hij het podium betreedt. ‘Ik had gedacht dat zo’n prijs zou gaan naar een ouderwetsere klant-leverancierrelatie om de kip met de gouden eieren te belonen.’ Voor een start-up die nog geen product op te markt heeft, voldoet Microsure niet aan die kwalificatie. ‘Onze relatie met MTA is een echt partnership waarin we samen ontwikkelen aan een mooi product en waarin we ook kritiek op elkaar kunnen hebben. Daar open over communiceren heeft ons allebei enorm vooruitgeholpen.’

De jury rapporten van de finalisten van de Best Customer Award:

Microsure uit Son ontwikkelt een robot voor microchirurgische operaties. Daarbij focust deze spin-off van de TU Eindhoven op de klinische technologie en de software. Al het andere vertrouwt Microsure toe aan zijn partners waarmee het zeer nauw samenwerkt om door de klinische trails te kunnen komen.

Daarbij hanteert Microsure het principe van ‘samen uit, samen thuis’. Zo maakt het samen met zijn productiepartner een jaarplanning waarbij het leert van de productiekennis van zijn partner, en aan de andere kant die partner meeneemt in de uitdagende wereld van medische innovaties en de benodigde certificeringen. Op die manier groeit het vertrouwen tussen Microsure en zijn meest nauwe partners en profiteert zo’n partner omdat het zo klanten binnenhaalt uit die nieuwe markt.

Een andere adagium waar Microsure zich aan houdt, is ‘een man een man, een woord een woord’. Want ook financiële afspraken worden netjes nagekomen. Toen Microsure op een gegeven moment een uitdagende cashflow had, besloot de CEO zijn partners toch gewoon door te betalen.

Runner-up Raith Nanofabrication uit Best is een van de wereldspelers op het gebied van zeer nauwkeurige lithografiemachines. Raith concentreert zich op zijn kerncompetenties en dat is machines ontwikkelen die steeds beter wafers kunnen lithograferen. Alles eromheen besteedt het uit: wat een toeleverancier beter kan, wordt buiten de deur gedaan. Dit is partnerschap ten top. Toeleveranciers hoeven ook niet te vrezen voor continue benchmarks, Raith is een trouwe klant. Raith en toeleveranciers kijken samen naar hoe ze de beste kwaliteit, functionaliteit en levertijd kunnen realiseren. Er zijn jaarlijks strategische gesprekken op managementniveau en elke twee weken worden de operationele zaken doorgesproken. Raith communiceert open en pragmatisch met zijn toeleveranciers. Dat maakt de samenwerking gebroederlijk, waardoor de mensen aan beide kanten van het partnership makkelijk bij elkaar naar binnen lopen. Daarbij denkt Raith actief mee met uitdagingen bij zijn partners en deelt het zijn ervaringen over bijvoorbeeld zoiets als cleanroomgebruik zonder problemen.

Bestronics uit Veldhoven is een productie- en assemblagebedrijf dat zich richt op de industriële en elektronicamarkt. Het bedrijf innoveert, ontwikkelt en produceert samen met zijn partners. Die nauwe samenwerking op alle vlakken maakt het een unieke klant voor zijn toeleveranciers. Kennisuitwisseling is daarbij een van de speerpunten. Bestronics is kritisch, maar staat tegelijkertijd altijd open voor goede suggesties en inhoudelijke feedback.

Nearfield Instruments uit Rotterdam bouwt een supernauwkeurig metrologiesysteem voor de chipindustrie. Daarmee is het in een van de rijzende sterren in de semiconwereld, getuige ook de vele succesvolle investeringsronde die het bedrijf heeft doorgemaakt. Als Nearfield bij een partner aanklopt met een probleem, staat het open voor eerlijke feedback. Want als de vooraf bedachte oplossing niet werkt, gaat het samen met zo’n partner om de tafel op tot een werkend alternatief te komen. In gezamenlijkheid dus waarbij de engineers bij een partner zich collega’s van hun tegenhangers bij Nearfield voelen. Nearfield communiceert open en eerlijk, behandelt zijn partners als gelijkwaardig. Ook in de financiën altijd goede afstemming. Zelfs als het gaat om nieuwe contacten blijft de communicatie open en wordt er op elkaar vertrouwd.

Sparck Technologies uit Drachten heeft een grote omslag gemaakt naar de ontwikkeling van intelligente verpakkingsmachines. Het voormalige Neopost had namelijk een uitdaging, namelijk dat het systemen ontwikkelde gericht op reguliere post. Door de digitalisering dreigde die markt op te lossen. Het bedrijf verdiende weliswaar nog goed maar heeft toch op tijd geïnvesteerd in een nieuwe machine. Het ging engineeren en bouwde een systeem dat e-commerce poststukken perfect inpakt in een op maat gemaakte doos zodat er geen lucht meer vervoerd.

Sparck zoekt nadrukkelijk de samenwerking met zijn partners. Als het gaat om specialistische kennis die in het bedrijf niet aanwezig is, aarzelt het niet om met zijn toeleveranciers in te schakelen en een probleem bij ze neer te leggen. Ook in de supplychain zoekt het de samenwerking zodat het tot een optimale afstemming komt. Daarbij deelt Sparck in alle openheid met zijn partners, is het transparant over zijn verwachtingen en geeft het duidelijke forecasts af.