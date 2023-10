Vandaag heeft Microsure succesvol haar Serie B2-investeringsronde afgerond en € 38 miljoen aan ontwikkelingskapitaal opgehaald. Met deze financiering zal Microsure de ontwikkeling van de nieuwste microchirurgische robot, MUSA-3, afronden voor klinische studies, gevolgd door de aanvraag van FDA-goedkeuring in de Verenigde Staten en CE-markering in Europa. Invest-NL zal, inclusief de conversie van een eerdere lening, € 5 miljoen bijdragen aan deze investeringsronde. MUSA-3, revolutionair op het gebied van microchirurgie

“De MUSA-3 betekent een grote sprong voorwaarts voor ons vakgebied”, aldus Prof. Neligan, vooraanstaand expert op het gebied van microchirurgie en auteur van het standaard handboek over plastische chirurgie

Start klinische studies ter voorbereiding op goedkeuring door FDA in de VS en CE-markering in Europa MUSA-3 bestaat uit een chirurgenconsole en een robotarmkar. De eigen vertrouwde instrumenten van de chirurg worden gebruikt via wegwerpadapters. De MUSA-3 wordt gecombineerd met een aparte digitale of hybride microscoop. Ontwikkeld door een toegewijd team van ingenieurs en chirurgen, en voortbouwend op onze onschatbare ervaring in de kliniek met MUSA-2, is deze buitengewone microchirurgische robot nu bijna klaar voor gebruik in klinieken.

De bredere inzet van microchirurgie en verbeterde precisie en controle tijdens operaties verminderen complicaties en zorgen voor een daling in de zorgkosten.

De microchirurgische robottechnologie van Microsure is revolutionair, omdat deze de meeste complexe microchirurgie toegankelijk maakt voor vrijwel alle chirurgen. De robottechnologie overtreft menselijke capaciteiten op het gebied van precisie, stabiliteit en controle bij microchirurgie waarmee de meest complexe microchirurgische operaties uitgevoerd kunnen worden. Door het minimaliseren van menselijke handbewegingen en het filteren van natuurlijke tremoren (trillingen), wordt het mogelijk om zelfs minuscule bloedvaatjes te hechten, die met het blote oog niet waarneembaar zijn.

Nieuwe en bestaande investeerders

In deze financieringsronde nemen verschillende nieuwe private en publieke investeerders deel, zoals het European Innovation Council Fund (EICF), het Zwitserse Kineo en diverse prominente private investeerdersgroepen. Daarnaast blijven bestaande investeerders, waaronder het deep-tech durfkapitaalfonds Innovation Industries, BOM Ventures, private investeerders Ten Cate Investerings Maatschappij (TCIM), Venturing Tech, de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en de oprichters van Microsure, hun steun voortzetten.

Sjaak Deckers, CEO van Microsure, zegt: “We zijn zowel onze nieuwe als onze bestaande investeerders zeer dankbaar voor hun steun, die Microsure naar nieuwe hoogten kan stuwen. De financiering zal ons in staat stellen om onze baanbrekende technologie verder te ontwikkelen en patiënten wereldwijd innovatieve oplossingen te bieden via ons MUSA-3 robotsysteem.”

“De inspanningen van het Microsure team in de afgelopen jaren hebben geresulteerd in de ontwikkeling van een unieke robot die geroemd wordt om zijn precisie, ergonomisch ontwerp en aanpasbaarheid voor een breed spectrum aan ingewikkelde procedures.”

“We hebben uitzonderlijke talent binnen ons groeiende team en hebben een uitstekende samenwerking met onze belangrijkste ontwikkelings- en productiepartners. De voortgaande uitbreiding van Microsures klinische netwerk positioneert het bedrijf strategisch uitstekend voor komende klinische studies, een integraal onderdeel van onze reis naar het verkrijgen van goedkeuring van de FDA en CE-markering.”

Professor Peter Neligan, vooraanstaand expert op het gebied van microchirurgie en auteur van het standaardhandboek over plastische chirurgie (5e editie, Elsevier, 2023), prijst de bijdragen van Microsure aan het vakgebied: “Microsure’s baanbrekende innovaties op het gebied van microchirurgie betekenen een grote sprong voorwaarts voor ons vakgebied. Hun onwrikbare toewijding aan precisie en hun baanbrekende technologieën hebben nieuwe horizonten geopend voor microchirurgische technieken. Als iemand die nauw betrokken is bij de ontwikkeling van de grenzen van de microchirurgie, ben ik zeer opgetogen over de opmerkelijke bijdragen van Microsure, die een belangrijke rol spelen bij het herdefiniëren van onze benadering van complexe procedures en die de resultaten voor patiënten aanzienlijk verbeteren.”

Svetoslava Georgieva, voorzitter van de raad van bestuur van het EIC-fonds, geeft commentaar: “We zijn blij dat we Microsure kunnen steunen met deze investeringsronde. We geloven dat ze een significant verschil kunnen maken in het leven van patiënten die microchirurgie nodig hebben. Met de huidige financieringsronde hebben we er alle vertrouwen in dat het team van Microsure in staat zal zijn om MUSA-3 met succes op de EU-markten te introduceren.”

Koen van Breugel, Investment Manager bij Invest-NL “Invest-NL maakt financierbaar wat niet financierbaar lijkt. Dit geldt bij uitstek voor onze rol in deze investeringsronde, die klinisch, technisch en commercieel uitdagend en hiermee risicovol is. Investeren in hoogtechnologische ontwikkelingen vergt aanzienlijke kapitaalinvesteringen en vereist vaak een langetermijnvisie. We zijn verheugd dat we hebben kunnen bijdragen aan het succes van deze investeringsronde.”. Koen van Breugel treed eveneens toe als toezichthouder van de raad van bestuur van Microsure.

Microsure is een ontwikkelaar op het gebied van medische technologie met hoofdkantoor in Eindhoven. Microsure richt zich op het transformeren van het landschap van de microchirurgie en is gespecialiseerd in de ontwikkeling van innovatieve robotsystemen die precisie, veelzijdigheid en efficiëntie in chirurgische procedures herdefiniëren.

Microsure is in 2016 opgericht door de Technische Universiteit Eindhoven TU/e en het Maastricht Universitair Medisch Centrum en heeft momenteel meer dan 30 technische professionals in dienst. MUSA-3, het belangrijkste product van het bedrijf in ontwikkeling, is ontworpen in nauwe samenwerking met microchirurgen en ingenieurs, specifiek voor microchirurgische toepassingen. MUSA-3 biedt ‘bovenmenselijke’ precisie voor microchirurgen en maakt ingrepen mogelijk die momenteel nagenoeg niet handmatig zijn uit te voeren.

Microsure bouwt op een netwerk van klinische en technische adviseurs, waaronder topchirurgen van universitaire medische centra wereldwijd, met het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ als toonaangevende klinische partner.

kineo is een specialist in flexibele activafinanciering voor innovatieve groeibedrijven met marktrijpe producten en technologieën. De oplossingen voor activafinanciering die kineo biedt, stellen groeibedrijven in staat om hun producten als terugkerende diensten op de markt te brengen (“as-a-service” bedrijfsmodel) en zo versnelde groei, snellere marktpenetratie en terugkerende inkomsten te realiseren. Het bedrijf werd opgericht in 2016 en is actief in Zwitserland, de EU en Noord-Amerika.

Het European Innovation Council Fund van de Europese Commissie is een agnostisch fonds: het investeert in alle technologieën en verticale sectoren en in alle EU-landen en landen die geassocieerd zijn met Horizon Europe. Het voorziet in de investeringscomponent van de gemengde financiering van de EIC Accelerator.Het EIC Fund wil een kritieke financieringskloof overbruggen en heeft als hoofddoel bedrijven te ondersteunen bij de ontwikkeling en commercialisering van ontwrichtende technologieën, een brug te slaan naar marktspelers en deze te verdringen, en risico’s verder te delen door een groot netwerk op te bouwen van kapitaalverstrekkers en strategische partners die geschikt zijn voor co-investeringen en vervolgfinanciering. Het fonds besteedt bijzondere aandacht aan de empowerment en ondersteuning van vrouwelijke oprichters en aan de ambitie om de innovatiekloof tussen EU-landen te verkleinen.

.