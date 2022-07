Microsoft Dynamics-platform van start, meteen met 1000 partners

Per juli 2022 is Novature gelanceerd, een nieuw internationaal platform van Microsoft Dynamics Partners. Novature start direct met 350 medewerkers en 1.000 partners. Het platform is actief in 40 landen en realiseert naar verwachting een omzet van meer dan 150 miljoen euro in 2022. Twee gevestigde Microsoft Dynamics-partijen initiëren het nieuwe platform: Companial, dat kantoren door heel Europa heeft, en Dycotrade uit Aalsmeer. Novature concentreert zich op Microsoft Dynamics Business Applications en Power Platform. De initiatiefnemers hebben ambitieuze groeiplannen en willen de krachten bundelen met andere Dynamics Independent Software Vendors (ISV’s) om wereldwijd partners en klanten te ondersteunen bij hun digitale transformatie.

Digitale transformatie

“Digitale transformatie is de kern van de groei voor bedrijven over de hele wereld”, aldus Louis Rustenhoven, CEO van Novature. “Onze visie is dat we dit pas echt voor elkaar krijgen wanneer we als platform collectief handelen met gespecialiseerde Dynamics-partners. De focus ligt hierbij op IP. Daarnaast ondersteunt het platform bij resourcing, technische en business diensten en training. Het is het perfecte vertrekpunt voor partners en hun klanten om te profiteren van de voordelen van een modern, schaalbaar en gespecialiseerd Microsoft-based business-applicatieplatform.”

Novature biedt Dynamics ISV’s toegang tot een grote bron van kennis en ervaring waar individuele bedrijven lastig toegang toe krijgen. “Novature trekt innovatieve businessleiders aan die graag hun kennis en ervaring delen met andere ondernemers”, zegt Arie Willem van de Plas, CEO van DycoTrade. “In totaal is binnen Novature letterlijk voor honderden jaren aan Microsoft Dynamics-ervaring aanwezig. Onze partners en hun klanten profiteren van expertise op het gebied van Business Applicaties die ‘second to none’ is. Alleen zo blijf je als partner en klant relevant in deze snel veranderende wereld.’

Voortrekkers

Companial is één van de bedrijven die zich bij de lancering van Novature aansluit. Companial is een leidende Microsoft-distributeur voor cloudplatformen voor meer dan 1.000 Dynamics-implementatiepartners wereldwijd. De afgelopen jaren heeft Companial zijn diensten uitgebreid, onder andere op het gebied van training, outsourced development, migratie and upgrade services, en recentelijk met een ISV Marketplace. Binnen Novature is Companial in staat om de dienstverlening richting zijn partners naar een hoger niveau te tillen door horizontale en verticale IP op het Dynamics-platform voor deze partners te ontsluiten.

Commodity trading

Novature heeft de ambitie om middels een buy-and-build-strategie de komende jaren Dynamics ISV’s met (horizotale) IP aan zijn platform toe te voegen. De eerste ISV op het platform is DycoTrade. Dit bedrijf verzorgt al sinds 2001 Dynamics-softwareoplossingen en -diensten met applicaties op het gebied van commodity trading voor de wereldwijd opererende supply chains van ‘food’, ‘feed’ en ‘metal’. Daarnaast levert DycoTrade horizontale applicaties voor het berekenen van valutawisselkoersen en internationale belastingen. Alle oplossingen van Dycostrade zijn gebaseerd op Dynamics 365; hierdoor is DycoTrade één van de leidende Microsoft ISV’s in het Microsoft Dynamics-ecosysteem.

Companial en DycoTrade blijven zelfstandig en onder eigen vlag opererende bedrijven binnen het platform. Novature is dankzij een investering van investeringsmaatschappij Quadrum Capital tot stand gekomen.