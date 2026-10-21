Micron investeert in de Amerikaanse verwerking van kritieke grondstoffen voor geavanceerde geheugenchips. Met de uitbreiding van Indium Corporation in New York wil de chipfabrikant zijn leveringszekerheid vergroten en de afhankelijkheid van buitenlandse raffinagecapaciteit verminderen.

Micron verstrekt strategische financiering aan Indium Corporation voor de uitbreiding van de raffinage- en productiefaciliteiten in Rome, New York. Daarmee wordt de binnenlandse verwerking van kritieke mineralen voor de halfgeleiderindustrie opnieuw opgestart. Beide bedrijven sluiten bovendien een langjarige leveringsovereenkomst voor hoogzuivere materialen.

Indium Corporation is gespecialiseerd in de ontwikkeling, verwerking en productie van geavanceerde materialen voor de elektronica- en halfgeleiderindustrie, waaronder indium, gallium, germanium en tin.

Strategische controle over de toeleveringsketen

De investering maakt deel uit van Microns programma van maximaal 3 miljard dollar om de Amerikaanse halfgeleiderketen te versterken. Volgens Ben Tessone, verantwoordelijk voor inkoop bij Micron, vraagt de productie van geavanceerde geheugenchips om een betrouwbare toegang tot kritieke grondstoffen. Daarvoor moet de chipfabrikant verder kijken dan zijn directe leveranciers.

De samenwerking sluit aan bij Microns grootschalige investeringen in Amerikaanse chipproductie. Het concern verwacht tot 2035 meer dan 250 miljard dollar te besteden aan productiecapaciteit en technologieontwikkeling in de Verenigde Staten, mede gedreven door de groeiende vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen.

Met de investering onderstreept Micron het toenemende strategische belang van grondstoffenverwerking binnen de halfgeleiderketen. Niet alleen chipontwerp en productiecapaciteit, maar ook de beschikbaarheid van gespecialiseerde materialen wordt steeds bepalender voor de concurrentiepositie en leveringszekerheid van de industrie.

Het Amerikaanse Indium Corporation ontwikkelt en produceert hoogwaardige materialen voor de elektronica- en halfgeleiderindustrie. Het bedrijf is gespecialiseerd in onder meer indium, gallium, germanium en tin, maar ook in soldeermaterialen en speciale legeringen. Daarnaast houdt het zich bezig met de verwerking en recycling van deze materialen, die onder meer worden toegepast in chipproductie en geavanceerde elektronica.

Micron Technology is een Amerikaanse chipfabrikant, gespecialiseerd in geheugenchips en opslagtechnologie. Het bedrijf ontwikkelt en produceert onder meer DRAM-, NAND- en NOR-geheugens voor toepassingen in datacenters, AI-systemen en geavanceerde elektronica. Micron behoort wereldwijd tot de belangrijkste producenten van geheugenchips.