Micron Technology Inc investeert, een van ’s werelds grootste halfgeleiderbedrijven, $ 2,17 miljard om zijn productievestiging in Manassas uit te breiden. Het project zal 340 nieuwe banen opleveren. Dit project zal de modernisering van de bestaande faciliteit van Micron in Manassas mogelijk maken om state-of-the-present DRAM-geheugens te produceren en te voldoen aan de toekomstige vraag naar binnenlandse auto-, ruimtevaart-, defensie- en industriële markten.

“De uitbreiding van de fabriek van Micron Technology is een belangrijke mijlpaal in de groei van de halfgeleiderindustrie in Virginia”, aldus minister van Handel en Handel Caren Merrick. Deze transformatieve investering maakt gebruik van Virginia’s talentpijplijn van wereldklasse en gevestigde geavanceerde productiecapaciteiten. Het vertrouwen van Micron in Virginia geeft een duidelijke boodschap af dat het Gemenebest de belangrijkste locatie is voor de productie van halfgeleiders en technologische innovatie.”

“Als de enige in de VS gevestigde fabrikant van geheugen, is Micron uniek gepositioneerd om state-of-the-present geheugenproductie naar de VS te brengen, het technologische leiderschap van het land te versterken en geavanceerde innovatie te bevorderen”, aldus Micron President en CEO Sanjay Mehrotra. De investeringen van Micron in de binnenlandse productiecapaciteit voor halfgeleiders, ondersteund door de tweeledige CHIPS Act en de stimulansen die worden aangeboden door het Gemenebest van Virginia en de stad Manassas, zullen de economische groei helpen stimuleren en ervoor zorgen dat de VS voorop blijven lopen op het gebied van technologische vooruitgang. Micron is dankbaar voor de voortdurende steun van gouverneur Glenn Youngkin en de Algemene Vergadering terwijl we werken aan de productie van DRAM-producten met een lange levenscyclus in Virginia om te voldoen aan de toekomstige geheugenvraag voor Amerikaanse defensie-, ruimtevaart-, automobiel- en industriële klanten.”

“Het besluit van Micron om zijn faciliteit in Virginia uit te breiden, is een direct gevolg van de historische investeringen die mogelijk zijn gemaakt door de CHIPS Act, die ik met trots heb geschreven”, zei senator Mark Warner. “Deze uitbreiding versterkt de toeleveringsketen voor halfgeleiders van ons land, creëert goedbetaalde banen en bevestigt opnieuw het leiderschap van Virginia in de toekomst van de Amerikaanse productie.”

Micron Technology is al 22 jaar actief in Manassas en heeft een sterke staat van dienst opgebouwd op het gebied van geavanceerde productie-uitmuntendheid in Virginia. Deze uitbreiding zal de productiemogelijkheden voor halfgeleiders van de faciliteit verbeteren en de groeiende vraag naar geheugen- en opslagoplossingen in meerdere industrieën ondersteunen.

Het Virginia Economic Development Partnership werkte samen met de stad Manassas en de Major Employment and Investment Project Approval Commission (MEI Commission) van de Algemene Vergadering om het project voor Virginia veilig te stellen. Micron komt in aanmerking voor een door de MEI-commissie goedgekeurd speciaal krediet van maximaal $ 70 miljoen op basis van een investering van meer dan $ 2.1 miljard en het creëren van 340 banen, onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering van Virginia.

Ondersteuning voor het scheppen van banen door Micron zal worden geboden via het Virginia Talent Accelerator Program, dat door Business Facilities in 2024 door Business Facilities is gerangschikt als het nummer 1 Customized Workforce Training Program in de Verenigde Staten. Het programma, opgezet door VEDP in samenwerking met partners in het hoger onderwijs, versnelt nieuwe facilitaire startups door de directe levering van wervings- en trainingsdiensten die volledig zijn afgestemd op de unieke producten, processen, apparatuur, normen en cultuur van een bedrijf. Alle programmadiensten worden gratis aangeboden aan gekwalificeerde nieuwe en groeiende bedrijven als stimulans voor het creëren van banen.