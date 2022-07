Onlangs rapporteerde Micron, de derde grootste leverancier van geheugenchips ter wereld, zijn fiscale 3Q-resultaten die in mei eindigden. Deze resultaten waren zeer sterk: de onderneming boekte een omzet van $8,6 miljard, een stijging van 11% ten opzichte van het vorige kwartaal en een stijging van 19% ten opzichte van een jaar eerder. Echter, de verwachtingen voor het vierde kwartaal, dat in augustus eindigt, klonken als het gefluit van de “kanarie in een kolenmijn”. De sector wacht nu in spanning af of TSMC komende donderdag voor Q3 ook omzetdalingen zal prognosticeren.

Micron verwacht in het vierde kwartaal een omzet van $7,2 miljard, +/- $400 miljoen. Tevens verwacht het bedrijf dat zijn fiscale 4Q/3Q omzet met 17% zal kelderen. Deze sterke daling voltrekt zich in onder andere de maanden juli en augustus, twee van de drie maanden in het derde kwartaal van het kalenderjaar, dat als gevolg van het seizoensgebonden karakter van de halfgeleiderindustrie gewoonlijk het sterkste groeikwartaal van het jaar is. Het lijkt erop dat de geheugenmarkt in het derde kwartaal van 2022 uiterst zwak zal zijn.

Terwijl de overgrote meerderheid van de halfgeleiderleveranciers hun verkoopresultaten enkel op kwartaalbasis rapporteren, rapporteren veel van de Taiwanese halfgeleiderbedrijven hun omzet op maandbasis met meer financiële details beschreven in hun kwartaalrapporten. Vaak zijn deze maandelijkse resultaten een vroege indicator van een mogelijke verandering in de richting van de halfgeleidermarkt, omhoog of omlaag.

Normaal gezien zou een daling van de verkoop van maand tot maand geen reden tot bezorgdheid zijn. Historisch gezien noteren halfgeleiderbedrijven echter de sterkste opeenvolgende stijgingen van de maandelijkse omzet in de laatste maand van elk kwartaal (d.w.z. maart, juni, september en december), zoals blijkt uit de maandelijkse gegevens van de WSTS (World Semiconductor Trade Statistics). Hoewel Himax Technologies, de op drie na grootste Taiwanese leverancier van fabless IC’s, geen maandelijks verkoopresultaat bekendmaakte, heeft het bedrijf op 20 juni een bijgewerkte indicatie gegeven van zijn omzet over het tweede kwartaal van 2012. Het bedrijf verklaarde dat het verwacht dat zijn 2Q/1Q-omzet met 22-27% zal dalen (lager dan zijn initiële indicatie voor een daling met 16-20%). Geen manier om die aankondiging te verbloemen!

Wat verwacht TSMC voor Q3?

TSMC, veruit de grootste foundry ter wereld en de grootste Taiwanese halfgeleiderleverancier, is het vooral waard om in de gaten te houden voor tekenen van zwakte in de sector. Zoals blijkt, daalde de omzet van TSMC in juni 2022 met 5% ten opzichte van mei 2022. Opgemerkt zij dat het bedrijf van 2016 tot en met 2021 een gemiddelde juni-mei omzetstijging van 14% boekte, waarbij 2018 de enige daling (-13%) in deze periode registreerde. Het zal vooral interessant zijn om de 3Q22-duiding van TSMC te horen als de onderneming haar 2Q22-omzetresultaten rapporteert op 14 juli 2022 (de eerste top-25-halfgeleiderleverancier die zijn 2Q-resultaten voor het kalenderjaar rapporteert en een richtsnoer voor het 3Q biedt). Wat de historische 3Q/2Q-prestaties van het bedrijf betreft, registreerde TSMC in de periode 2016-2021 een gemiddelde omzetstijging van 16% en heeft het sinds 2011 geen 3Q/2Q-omzetdaling meer opgetekend.