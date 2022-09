Micron Technology, Inc. een van ‘s werelds grootste halfgeleiderbedrijven en de enige in de VS gevestigde fabrikant van geheugen, heeft vandaag plannen aangekondigd om tot het einde van het decennium ongeveer $ 15 miljard te investeren in de bouw van een nieuwe fabriek voor toonaangevende geheugenproductie in Boise, Idaho. Dit zal de eerste nieuwe geheugenproductiefabriek zijn die in 20 jaar in de VS is gebouwd, waardoor de binnenlandse levering van toonaangevend geheugen wordt gegarandeerd dat nodig is voor marktsegmenten zoals de auto-industrie en het datacenter, gevoed door het versnellen van de acceptatie van kunstmatige intelligentie en 5G.

Eerste nieuwe geheugen fab in de VS in 20 jaar zal naar schatting 17.000 nieuwe Amerikaanse banen creëren

Dit is de eerste van micron’s meerdere geplande Amerikaanse investeringen na de goedkeuring van de CHIPS and Science Act, en vertegenwoordigt de grootste particuliere investering ooit gedaan in Idaho. Het samenbrengen van de nieuwe productiefabriek met het R&D-centrum van Micron op het hoofdkantoor van het bedrijf zal de operationele efficiëntie verbeteren, de implementatie van technologie versnellen en de time-to-market verbeteren.

Met de verwachte federale subsidies en kredieten mogelijk gemaakt door de CHIPS and Science Act, evenals de stimulansen van de staat Idaho en de steun van de gouverneur, zal de nieuwe fab tegen het einde van het decennium meer dan 17.000 nieuwe Amerikaanse banen creëren, waaronder ongeveer 2.000 directe Micron-banen.

“We bedanken president Biden, minister van Handel Raimondo, minister van Defensie Austin, de Biden-Harris-regering en leden van het Congres voor de tweeledige steun van de CHIPS and Science Act, die deze investeringsbeslissing mogelijk heeft gemaakt”, zei Micron President en CEO Sanjay Mehrotra. “Onze nieuwe toonaangevende geheugenproductie fab zal het Amerikaanse technologische leiderschap voeden en zorgen voor een betrouwbare binnenlandse levering van halfgeleiders die van cruciaal belang is voor de economische en nationale veiligheid. We waarderen ook de steun van gouverneur Little en zijn regering, wetgevers van de staat Idaho, burgemeester McLean en onze partners bij Idaho Power. We zijn trots op de positieve impact die deze investering zal hebben op de gemeenschap en onze meer dan 6.000 werknemers in Boise, het hoofdkantoor van Micron en al meer dan 40 jaar het epicentrum van onze innovatie.”

Als onderdeel van de voortdurende inzet van het bedrijf om te investeren in de Idaho-gemeenschap en ons personeelsbestand verder op te bouwen, zal Micron de investeringen voor K-12 STEM-onderwijsprogramma’s uitbreiden en de focus vergroten op het bereiken van ondervertegenwoordigde en landelijke studentenpopulaties. Micron zal ook zijn partnerschappen verdiepen met Idaho-instellingen, universiteiten met sterke onderzoeks- en halfgeleidertechnologieprogramma’s, minderheidsdienende intuïties (MSI’s) en overgangsprogramma’s voor veteranen in het hele land. Lokaal is Micron ook trots om een partnerschap aan te kondigen met het College of Western Idaho om inspanningen te leiden bij het leveren van belangrijke curricula, zoals Advanced Mechatronics Engineering Technology, om studenten voor te bereiden op het Micron Technician Apprenticeship Program.

Om de groeiende werknemerspopulatie van Micron te ondersteunen, verwacht het bedrijf een kinderopvang te openen die wordt beheerd door onze lokale partners in de Treasure Valley Family YMCA. Het centrum bevindt zich tegenover het hoofdkantoor van Micron en biedt stem-gebaseerde programmering en biedt gemakkelijke toegang voor ouders om overdag met hun kinderen te communiceren en de overgang te vergemakkelijken voor degenen, vooral moeders, die terugkeren naar het personeelsbestand.

De aankondiging van vandaag maakt deel uit van de intentie van Micron om de komende tien jaar wereldwijd meer dan $ 150 miljard te investeren in productie en R &D, inclusief plannen om tot het einde van dit decennium $ 40 miljard te investeren om toonaangevende geheugenproductie in meerdere fasen in de VS op te bouwen, in overeenstemming met de langetermijntrends van de industrievraag.