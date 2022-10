Micron Technology een van ‘s werelds grootste halfgeleiderbedrijven en de enige in de VS gevestigde fabrikant van geheugen, heeft vandaag plannen aangekondigd om de grootste halfgeleiderproductiefaciliteit in de geschiedenis van de Verenigde Staten te bouwen. De nieuwe megafab zal het binnenlandse aanbod van geavanceerd geheugen vergroten en bijna 50.000 banen in New York creëren, waaronder ongeveer 9.000 goedbetaalde Micron-banen.

Micron is van plan om de komende 20 jaar tot $ 100 miljard te investeren om een nieuwe megafab te bouwen in Clay, New York, met de eerste fase-investering van $ 20 miljard gepland tegen het einde van dit decennium. Dit vertegenwoordigt de grootste particuliere investering in de geschiedenis van de staat New York. De investering van Micron in Onondaga County, New York, zal een aanvulling vormen op de eerder aangekondigde productiefabriek met een hoog volume in Boise, Idaho. Micron zal de faciliteit ontwerpen, bouwen en exploiteren in overeenstemming met haar duurzaamheidsdoelstellingen. De site zou uiteindelijk vier cleanrooms van 600.000 vierkante voet kunnen omvatten, voor een totaal van 2,4 miljoen vierkante voet cleanroomruimte – de grootte van ongeveer 40 Amerikaanse voetbalvelden.

Micron’s New York megafab maakt deel uit van zijn strategie om de toonaangevende DRAM-productie van Amerikaanse makelij geleidelijk te verhogen tot 40% van de wereldwijde productie van het bedrijf in het komende decennium. De voorbereidende werkzaamheden ter plaatse zullen in 2023 beginnen, de bouw zal in 2024 beginnen en de productie zal in de tweede helft van het decennium toenemen, geleidelijk toenemend in overeenstemming met de trends in de vraag van de industrie. Het lokaliseren van Micron’s toonaangevende DRAM-productie in de VS biedt enorme voordelen voor zijn klanten, waardoor ze hun innovatieve producten en oplossingen kunnen bouwen met behulp van een veerkrachtigere, veiligere en geografisch diversere toeleveringsketen.

“Ik ben president Biden en zijn regering dankbaar voor het maken van de CHIPS and Science Act tot een prioriteit, voor senator Schumer en een tweepartijencoalitie in het Congres voor het aannemen van de wetgeving, en voor gouverneur Hochul en County Executive McMahon voor de lokale en staatspartnerschappen die deze investering mogelijk hebben gemaakt. Micron zal gebruik maken van het diverse, hoogopgeleide en bekwame talent in New York terwijl we ons personeelsbestand in de Empire State willen opbouwen,” zei Micron President en CEO Sanjay Mehrotra. “Deze historische toonaangevende geheugen-megafab in het centrum van New York zal voordelen opleveren die verder gaan dan de halfgeleiderindustrie door het amerikaanse technologische leiderschap en de economische en nationale veiligheid te versterken, waardoor de Amerikaanse innovatie en concurrentiekracht de komende decennia worden gestimuleerd.”

De $ 5,5 miljard aan stimulansen van de staat New York gedurende de levensduur van het project, naast de verwachte federale subsidies en belastingkredieten van de CHIPS and Science Act, zijn van cruciaal belang om werving en kapitaalinvesteringen te ondersteunen. Daarnaast bieden de stad Clay en Onondaga County belangrijke infrastructuurondersteuning voor de nieuwe toonaangevende halfgeleiderfaciliteit van Micron.

Centraal New York is de ideale thuisbasis voor Amerika’s nieuwe toonaangevende halfgeleider megafab

Micron is verheugd om deze nieuwe megafab in New York te bouwen, waardoor de Empire State de locatie wordt van de grootste toonaangevende geheugensite in de VS. Micron selecteerde de onondaga County, New York-site op basis van zijn meerdere voordelen, waaronder toonaangevende instellingen voor hoger onderwijs, toegang tot talent dat traditioneel ondervertegenwoordigd is in technologische banen en een aanzienlijke militaire bevolking die is afgestemd op de toewijding van Micron aan het inhuren van veteranen. Het biedt ook de beschikbaarheid van water en schone, betrouwbare stroom om een project van deze omvang mogelijk te maken en tegelijkertijd onze milieudoelstellingen op lange termijn te bereiken. Het gebied heeft veel te bieden voor toekomstige Micron-werknemers en -gezinnen, waaronder stedelijke en buitenlevenswijzen, betaalbare kosten van levensonderhoud en een sterk lokaal schoolsysteem. New York biedt samenwerkingsmogelijkheden met lokale K-12-onderwijsprogramma’s, community colleges en instellingen voor toptechnisch en technisch talent. De staat heeft een lange geschiedenis van halfgeleiderontwikkeling en -productie en biedt veelbelovende mogelijkheden om samen te werken aan R &D-initiatieven met organisaties zoals het Albany NanoTech Complex en het U.S. Air Force Research Laboratory.

Senaatsmeerderheidsleider Charles Schumer zei: “Na jaren van werk is het officieel – Micron komt naar centraal New York! Met de CHIPS and Science-rekening, schreef en verdedigde ik als de lont, zal micron’s investering van $ 100 miljard in Upstate New York de regio fundamenteel transformeren in een wereldwijde hub voor productie en tienduizenden goedbetaalde hightech- en bouwbanen naar centraal New York brengen. Dit project is een dramatisch keerpunt voor een regio die te maken heeft gehad met tientallen jaren van verloren productiebanen, en in combinatie met de toch al robuuste microchipindustrie van New York van de Hudson Valley, Albany en de Mohawk Valley tot Binghamton, Rochester en Buffalo, zal het Upstate New York op de kaart zetten op een manier die we in generaties niet hebben gezien. Dit is ons Erie Canal moment. Net zoals het oorspronkelijke Eriekanaal eeuwen geleden deed, is deze 21St Century Erie Canal zal door het hart van Centraal New York stromen en de plaats van Upstate New York in de wereldeconomie voor de komende generaties herdefiniëren. De investering van Micron zal van de halfgeleidercorridor van New York een belangrijke motor maken die onze economie aandrijft en zal ‘Made in New York’-microchips leveren aan alles, van elektrische voertuigen, 5G en defensietechnologie tot personal computers en smartphones. De aankondiging van vandaag is het resultaat van mijn lange strijd om de productie terug te brengen naar Upstate New York. Het komt erop neer dat Micron zonder de CHIPS- en Wetenschapswetgeving zou hebben besloten om zijn mega-fab in het buitenland te bouwen. Deze investering laat er geen twijfel over bestaan dat de toekomst van de productie van microchips niet alleen in dit land zal blijven, maar specifiek in Syracuse, en dat onze toekomst zal worden opgebouwd in Upstate New York, met Central New York als een wereldwijd centrum van de chipindustrie. “

Historische investering in gemeenschaps- en personeelsontwikkeling Micron en de staat New York kondigen ook een historische investering van $ 500 miljoen aan in gemeenschaps- en personeelsontwikkeling met een focus op achtergestelde bevolkingsgroepen gedurende de duur van het project. Micron zal de komende 20 jaar meer dan $ 250 miljoen investeren als onderdeel van de toewijding van het bedrijf aan het Green CHIPS Community Investment Fund. Naar verwachting zal nog eens $ 250 miljoen worden geïnvesteerd, met $ 100 miljoen uit New York en $ 150 miljoen van lokale, andere staats- en nationale partners. Gericht op het uitbreiden en voorbereiden van de beroepsbevolking in de regio en het bieden van extra ondersteuning aan achtergestelde gemeenschapspopulaties, zal het fonds worden gebruikt voor personeelstraining, onderwijsprogramma’s, huisvesting en andere gemeenschapsinvesteringen. Micron zal samenwerken met de staat en andere partners om een lokaal gemeenschapsadviescomité te vormen om input te leveren voor aanvullende toekomstige investeringen uit het fonds. Gouverneur Hochul zei: “Micron’s investering van $ 100 miljard in New York markeert het begin van iets transformerends in schaal en mogelijkheid voor de economische toekomst van onze staat. Ik beloofde dat we de economie een vliegende start zouden geven door de meest bedrijfsvriendelijke en werknemervriendelijke staat in de natie te zijn, en dankzij onze Green CHIPS-wetgeving van de staat, de federale CHIPS and Science Act en buitengewone partnerschappen met bedrijven, werknemers en lokale en federale leiders, zal dit project precies dat doen. Samen maken we gebruik van deze investering – de grootste investering van de particuliere sector in de geschiedenis van de staat – om onze economische toekomst veilig te stellen, de status van New York als een wereldwijde productiehub te verstevigen en de staat in een nieuwe industriële revolutie te leiden. ” De plannen van Micron in New York weerspiegelen de brede DEI-verplichtingen van het bedrijf en omvatten initiatieven om economische ongelijkheden aan te pakken en de economische kansen voor achtergestelde gemeenschappen in de halfgeleiderindustrie te versnellen. Micron streeft ernaar een divers personeelsbestand aan te nemen voor zowel directe rollen als bredere banen in het bouwecosysteem. Onondaga County Executive McMahon zei: “De aankondiging van vandaag bevestigt wat we al die tijd al wisten – White Pine Business Park is de belangrijkste site in het land voor het aantrekken van een investering in de halfgeleiderindustrie, en we zijn verheugd om Micron in onze gemeenschap te verwelkomen. Dit is het ErieKanaal-moment van onze generatie en mijn administratie is toegewijd om dit cruciale en opwindende moment in de tijd te ontmoeten. We zullen ervoor zorgen dat elke buurt in elke hoek van de provincie zich onderdeel voelt van dit historische en transformationele project.” McMahon vervolgde: “Hoe belangrijk ook, dit is een project waarvan veel mensen vonden dat we het niet waard waren, maar uiteindelijk koos het grootste geheugentechnologiebedrijf ter wereld voor Onondaga County. Micron gaat honderd miljard dollar investeren om niet alleen de wereldwijde vraaguitdagingen op te lossen, maar ook om te voldoen aan de nationale veiligheidseisen voor dit land. De beslissing van Micron om te investeren in het centrum van New York en deze problemen op te lossen, ondersteunt niet alleen onze grotere strategie voor de groei van onze gemeenschap, maar bevestigt ook onze onmiskenbare vooruitgang. Ik kijk uit naar een lange en succesvolle samenwerking.” Duurzaamheidsinitiatieven voor New York Leading-Edge Megafab Micron zal zijn nieuwe megafab ontwerpen en exploiteren in overeenstemming met het duurzaamheidskader en de duurzaamheidsverbintenissen van het bedrijf. Micron streeft ernaar om 100% hernieuwbare elektriciteit te gebruiken in de nieuwe faciliteit. Daarnaast is Micron van plan om groene infrastructuur en duurzame bouwattributen te gebruiken voor de bouw van de New Yorkse fab om de Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) Gold-status te bereiken. De uitstoot van broeikasgassen (BKG) voor de nieuwe faciliteit zal worden beperkt en gecontroleerd met behulp van state-of-the-art technologie. Deze inspanningen ondersteunen de wereldwijde doelstelling van Micron om tegen 2030 een vermindering van 42% van de broeikasgasemissies van activiteiten en tegen 2050 netto-nulemissies te bereiken. Micron werd onlangs uitgeroepen tot een van ‘s werelds meest ethische bedrijven van 2022, bekroond met een Ecovadis Sustainability Platinum-medaille (top 1%) en uitgeroepen tot een van de meest verantwoordelijke bedrijven van Newsweek America.