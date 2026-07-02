Micron Technology en General Motors (GM) hebben een langjarige strategische overeenkomst gesloten om de levering van cruciale geheugen- en opslagchips voor toekomstige voertuigplatforms veilig te stellen. Met de samenwerking willen beide bedrijven de veerkracht van de halfgeleiderketen vergroten en de ontwikkeling van softwaregedefinieerde en AI-gestuurde voertuigen versnellen.

De overeenkomst garandeert GM een langdurige levering van onder meer LPDRAM-, NOR Flash- en UFS NAND-geheugen. Deze componenten spelen een steeds belangrijkere rol in moderne voertuigen, waarin kunstmatige intelligentie, geavanceerde rijhulpsystemen (ADAS), infotainment en software-updates steeds meer rekenkracht en opslagcapaciteit vragen.

Strategische samenwerking

Naast leveringszekerheid gaan Micron en GM ook gezamenlijk werken aan de ontwikkeling van toekomstige geheugen- en opslagtechnologieën. Daarbij stemmen beide bedrijven productontwikkeling, systeemarchitectuur en de kwalificatie van nieuwe geheugengeneraties vroegtijdig op elkaar af.

Volgens Micron wordt die samenwerking essentieel nu auto’s zich ontwikkelen tot softwaregedefinieerde platforms die gedurende hun volledige levenscyclus regelmatig nieuwe functies en AI-toepassingen krijgen.

“De vraag naar geheugen en opslag blijft sterk groeien. Door onze productiecapaciteit uit te breiden en nauwer samen te werken met klanten vergroten we de voorspelbaarheid van de toeleveringsketen voor de automotive-industrie,” zegt Sanjay Mehrotra, voorzitter en CEO van Micron.

Investeringen in Amerikaanse productie

De overeenkomst wordt ondersteund door Microns investeringen in de uitbreiding van zijn Amerikaanse productiecapaciteit. Eerder dit jaar nam het bedrijf een gemoderniseerde DRAM-productielijn in Manassas (Virginia) in gebruik, onderdeel van een investering van 2 miljard dollar.

Volgens Micron moet deze uitbreiding zorgen voor een stabielere toelevering gedurende de lange levenscycli die kenmerkend zijn voor de automotive-industrie.

Auto wordt dataplatform

De overeenkomst onderstreept hoe belangrijk halfgeleiders zijn geworden voor de auto-industrie. Waar geheugen vroeger vooral ondersteunend was, vormt het tegenwoordig een essentiële bouwsteen voor AI-functionaliteit, digitale cockpits, connected services en autonoom rijden.

“Voertuigen op grote schaal produceren vraagt om een robuuste en nauw samenwerkende toeleveringsketen”, zegt Mary Barra, voorzitter en CEO van General Motors. “Deze samenwerking versterkt onze toegang tot kritieke geheugentechnologieën en ondersteunt de verdere ontwikkeling van onze toekomstige voertuigplatforms.”

Relevant voor Europese keten

Hoewel de overeenkomst zich richt op de Amerikaanse markt, is de ontwikkeling ook relevant voor de Europese automotive- en halfgeleiderindustrie. Autofabrikanten zoeken steeds vaker langdurige strategische afspraken met chipproducenten om herhaling van de wereldwijde chiptekorten tijdens de coronaperiode te voorkomen.

Tegelijkertijd groeit de hoeveelheid elektronica per voertuig snel door de opkomst van elektrische aandrijving, softwaregedefinieerde voertuigen en AI-functionaliteit. Daardoor verschuift de relatie tussen autofabrikanten en halfgeleiderleveranciers van een traditionele klant-leverancierrelatie naar langdurige technologische partnerschappen.

Voor toeleveranciers in de Nederlandse hightechsector bevestigt de overeenkomst opnieuw dat leveringszekerheid, gezamenlijke productontwikkeling en regionale productiecapaciteit steeds belangrijkere concurrentiefactoren worden binnen de mondiale automotive-industrie.