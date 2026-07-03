Bollegraaf Group heeft per 1 juli Michiel van den Berg benoemd tot Chief Executive Officer. Met ruim 25 jaar internationale ervaring in de industrie, infrastructuur en technologiegedreven bedrijven neemt hij de leiding over van de Nederlandse specialist in recyclinginstallaties.

Van den Berg was hiervoor CEO van Eteck, waar hij leiding gaf aan de groei en transformatie van het bedrijf tot een toonaangevende speler in duurzame energie-infrastructuur. Eerder vervulde hij internationale managementfuncties bij Eneco, International SOS en General Electric/SABIC.

Volgens Van den Berg beschikt Bollegraaf over een sterke uitgangspositie. “Tijdens de gesprekken die ik heb gevoerd, ben ik onder de indruk geraakt van de kwaliteit en betrokkenheid van de mensen binnen de organisatie. Bollegraaf heeft een uitstekende reputatie opgebouwd dankzij getalenteerde medewerkers, toonaangevende technologie en langdurige klantrelaties.”

Hij wijst daarnaast op de rol van investeerder Summa Equity, die als langetermijnaandeelhouder blijft investeren in de verdere ontwikkeling van het bedrijf.

Van den Berg wil de komende periode vooral gebruiken om de organisatie en haar medewerkers beter te leren kennen. “Samen bouwen we verder aan de sterke basis van Bollegraaf en creëren we blijvende waarde voor klanten, medewerkers en aandeelhouders.”

De Raad van Commissarissen en Summa Equity spreken hun vertrouwen uit in de nieuwe CEO en zien zijn komst als de start van een volgende fase in de ontwikkeling van Bollegraaf Group.

Bollegraaf Group behoort internationaal tot de toonaangevende leveranciers van recyclingmachines en complete sorteerinstallaties voor afvalverwerking en de circulaire economie.