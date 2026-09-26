De Europese industrie heeft voor elektrificatie, energienetten, datacenters en hightechproductie steeds meer koper en aluminium nodig. Tegelijkertijd is Europa voor veel grondstoffen sterk afhankelijk van import. Recycling kan die afhankelijkheid verkleinen, maar dan moeten teruggewonnen metalen wel op voldoende schaal, met een voorspelbare kwaliteit en traceerbare herkomst beschikbaar komen voor de industrie. Metycle krijgt €131,7 miljoen financiering om precies die keten voor secundair koper en aluminium verder op te schalen. Vanuit een nieuwe sorteerhub in België zet het bedrijf daarbij AI en spectroscopie in om gemengde schrootstromen om te zetten in grondstof die rechtstreeks naar smelters kan.

De beschikbaarheid van kritieke en strategische materialen ontwikkelt zich steeds nadrukkelijker tot een concurrentiefactor voor de Europese maakindustrie. Meer recycling ligt voor de hand, maar alleen materiaal inzamelen is niet voldoende. De uitdaging is om metalen uit afgedankte producten en industriële reststromen opnieuw op een betrouwbare manier als grondstof in de productieketen te krijgen.

Het Duitse Metycle probeert die stap te industrialiseren. Het bedrijf, dat handelt in secundair koper en aluminium, heeft daarvoor een kredietfaciliteit van €131,7 miljoen afgesloten met de Amerikaanse private-capitalmanager Rivonia Road Capital.

Het kapitaal wordt gebruikt om grotere hoeveelheden secundaire metalen in te kopen en te financieren vanaf betaling aan de leverancier tot afrekening door de uiteindelijke afnemer. Daardoor moet Metycle grotere transacties kunnen uitvoeren en industriële klanten en smelters constanter van gerecycled materiaal kunnen voorzien.

Schroot moet weer grondstof worden

De achterliggende uitdaging is dat de markt voor secundaire metalen nog sterk gefragmenteerd is. Kwaliteit, samenstelling, documentatie en beschikbare data verschillen per partij. Dat maakt het voor een industriële afnemer lastiger om gerecycled materiaal op dezelfde manier in te kopen als een gestandaardiseerde primaire grondstof.

Volgens Rafael Suchan, ceo en medeoprichter van Metycle, zit het probleem dan ook niet in een gebrek aan vraag.

‘Aan secundaire metalen is geen gebrek aan vraag, maar aan voorspelbaarheid. Onze kans is om secundaire materiaalstromen zich meer te laten gedragen als een industriële grondstof: gespecificeerd, traceerbaar en betrouwbaar geleverd.’

De nieuwe financiering moet Metycle in staat stellen aanzienlijk meer materiaal door dat systeem te laten lopen.

Dat is relevant voor de Europese maakindustrie. Koper en aluminium zijn onmisbaar voor onder meer elektromotoren, vermogenselektronica, machines, elektriciteitsnetten en datacenters. Nieuwe mijnbouwcapaciteit ontwikkelen kost veel tijd. Materiaal dat al in Europa aanwezig is opnieuw hoogwaardig inzetten, kan daarom een aanvullende grondstoffenbron vormen.

AI sorteert op specificatie van de klant

Metycle combineert handel met fysieke verwerking en digitale traceerbaarheid. Een belangrijke schakel daarin is de eerste SmartSorting Hub van het bedrijf in Maasmechelen in België.

Daar wordt gemengd metaalschroot met onder meer AI-gestuurde sorteertechnologie en spectroscopie geanalyseerd en gescheiden. Sensorinformatie wordt gebruikt om materiaal te sorteren op de specificaties die een afnemer nodig heeft. Het resultaat moet een constantere materiaalstroom zijn die direct geschikt is als input voor een smelter.

Daarmee krijgt AI een heel concrete industriële toepassing: niet alleen data analyseren, maar helpen bepalen welk materiaal waar in de keten opnieuw de hoogste waarde kan krijgen.

Metycle koppelt de fysieke verwerking bovendien aan TrustTrack, een digitale datalaag waarin informatie over identiteit, kwaliteit, bewerking, eigendomsoverdracht en logistiek aan afzonderlijke materiaalpartijen en transacties wordt verbonden.

Hoe meer materiaal wordt verwerkt, hoe groter daarmee ook de dataset wordt over materiaaleigenschappen, sorteerresultaten en transacties. Die informatie kan vervolgens opnieuw worden gebruikt bij inkoop, verwerking en verkoop.

Van circulariteit naar grondstoffenzekerheid

Voor Europa gaat hoogwaardige metaalrecycling inmiddels over meer dan verduurzaming. Secundaire materiaalstromen kunnen ook bijdragen aan grondstoffenzekerheid en de weerbaarheid van industriële ketens.

Daarvoor is wel van belang waar het teruggewonnen materiaal uiteindelijk terechtkomt. Wanneer Europees schroot wordt geëxporteerd en de daaruit gewonnen grondstoffen later opnieuw moeten worden geïmporteerd, blijft een deel van de strategische afhankelijkheid bestaan.

De uitdaging is daarom om inzameling, sortering, verwerking, smeltcapaciteit én industriële afname zoveel mogelijk met elkaar te verbinden. Technologie alleen is daarvoor niet genoeg. Ook werkkapitaal is belangrijk, omdat grote hoeveelheden fysiek materiaal moeten worden gekocht voordat een industriële afnemer betaalt.

De financiering van Metycle laat daarmee een minder zichtbaar onderdeel van circulariteit zien: wie secundaire grondstoffen op industriële schaal beschikbaar wil maken, moet niet alleen kunnen sorteren en verwerken, maar ook grote materiaalstromen kunnen financieren.

‘Metycle heeft een onderscheidend platform gebouwd dat meer transparantie, betrouwbaarheid en efficiency brengt in de wereldwijde markt voor gerecyclede metalen’, zegt Daniel Zinn, medeoprichter en managing partner van Rivonia Road Capital.

Voor de Europese maakindustrie ligt daar een bredere opgave. Met de groeiende vraag naar koper, aluminium en andere strategische materialen wordt afval steeds meer een potentiële grondstoffenvoorraad. De volgende stap is ervoor zorgen dat die materialen hoogwaardig worden teruggewonnen en opnieuw beschikbaar komen voor Europese productie – en daarmee daadwerkelijk onderdeel worden van een circulaire én weerbaardere industriële keten.