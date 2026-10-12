Metis Group uit Eindhoven breidt zijn activiteiten voor het eerst uit buiten Nederland. De elektronicagroep heeft een overeenkomst gesloten voor de overname van de Duitse EMS-specialist Assmy & Böttger Electronic (A+B Electronic). Daarmee versterkt Metis zijn positie op de Europese markt voor elektronicaproductie.

Van links naar rechts: Leon Poppegaai (Metis Group), Sven Kapmeyer en Bernadette Kirchrath (A+B Electronic) en Reinier Beltman (Metis Group).

A+B Electronic is gevestigd in Großenkneten, nabij Bremen, en telt circa 130 medewerkers. Het bedrijf heeft ruim vijftig jaar ervaring in Electronics Manufacturing Services (EMS) en bedient ongeveer 150 klanten in uiteenlopende industriële sectoren. De dienstverlening loopt van prototyping en printplaatassemblage tot serieproductie, systeemintegratie en testen.

De activiteiten sluiten aan op die van Metis Group, dat zich richt op de ontwikkeling, productie en het levenscyclusbeheer van elektronische producten. Door de overname krijgt A+B Electronic toegang tot aanvullende engineeringcapaciteit, technologie en grootschalige productiemogelijkheden binnen de groep. Andersom versterkt de Duitse onderneming de productie- en assemblagecapaciteit van Metis.

Internationale groeistrategie

Volgens CEO Reinier Beltman past de overname binnen de strategie om de positie van Metis Group in geselecteerde Europese markten te versterken. ‘Met A+B Electronic halen we een onderneming binnen die zowel qua activiteiten als bedrijfscultuur goed bij ons past. Samen kunnen we onze klanten beter ondersteunen en onze internationale aanwezigheid verder uitbreiden.’

De huidige directeuren Bernadette Kirchrath en Sven Kapmeyer blijven verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van A+B Electronic.

De overname maakt deel uit van de buy-and-buildstrategie van Metis Group, waarbij complementaire elektronicabedrijven worden samengebracht om kennis, technologie en productiecapaciteit te bundelen.

De transactie is nog onder voorbehoud van gebruikelijke voorwaarden, waaronder goedkeuring door de relevante mededingingsautoriteiten.