Metis Group heeft een overeenkomst gesloten met Strukton voor de overname van A1 Electronics, een leverancier van elektronicaproductiediensten, gevestigd in Almelo, Nederland. Met de toetreding van A1 Electronics tot Metis versterkt de groep zijn positie in de groeiende elektronicamarkt verder.

A1 Electronics en haar dochteronderneming Buca Electronics bieden elektronische productiediensten gericht op het high-mix, low-volume segment, en bedienen ~100 klanten. Het huidige managementteam, bestaande uit Rudy en Rob Oude Vrielink en Lamber Voortman, zal deelnemen als minderheidsaandeelhouders en hun rol als algemeen directeur van A1 behouden om de continuïteit te waarborgen en de verdere groei van het bedrijf te ondersteunen.

De onderlinge strategisch-operationele samenwerking met Metis zal A1 Electronics in staat stellen om een versnelling van de groei te realiseren en de toegevoegde waarde voor haar klanten verder te vergroten. A1 vult Metis Group aan met zijn productiemogelijkheden met een zeer hoge mix en een laag volume, en voegt mogelijkheden voor potting en kabelassemblage toe. Terwijl de uitgebreide engineering, technologie en productiemogelijkheden van Metis in grotere volumes gunstig zullen zijn voor de klanten van A1.

Reinier Beltman, CEO van Metis Group, merkt op: “Na de lancering van de Metis Group eerder dit jaar, zijn we verheugd om A1 Electronics te verwelkomen in de Group. Met ruim 23 jaar ervaring is A1 Electronics een zeer waardevolle aanvulling. Door onze krachten te bundelen versnellen we ons gezamenlijke groeipad. We kijken uit naar de samenwerking met Rob, Rudy, Lamber en het team.”

Rudy Oude Vrielink, Managing Director van A1, voegt toe: “We zijn verheugd om ons aan te sluiten bij Metis Group en zijn blij dat we een partner hebben gevonden die onze filosofie onderschrijft en ons in staat stelt om nog meer toegevoegde waarde te bieden aan onze klanten. We kijken uit naar de samenwerking met Metis”.

Boris Wirtz, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Metis Group, besluit: “Als Raad van Commissarissen zijn we verheugd A1 te verwelkomen in de Metis Group. De overname past perfect in onze buy-and-build strategie die gericht is op het creëren van een groep van hoogwaardige elektronicabedrijven die elkaar aanvullen en versterken, waarbij we ons concentreren op het realiseren van synergieën door voortdurende kennis- en best-practice deling”.