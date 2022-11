NTS in Eindhoven ontwikkelt, produceert en test complexe (opto-)mechatronische systemen voor oem’ers. Om de complexe vraagstukken van haar klanten optimaal in te kunnen vullen, investeerde het bedrijf in de software Togetr MES. Hierin zijn onder meer eenduidige werkinstructies – de technische vertaling van de klanteisen en -wensen – voor de assemblageafdeling onder te brengen. Hetzelfde pakket biedt de mogelijkheid de werkzaamheden te monitoren en verbeteringen te detecteren. Efficiënter werken, kortere doorlooptijden en een hogere klanttevredenheid zijn het resultaat.

‘Wij zijn hiermee een voorbeeld voor andere leveranciers’

NTS ontwikkelt en bouwt de optomechatronische systemen onder meer voor grote oem’ers in de analytische en semiconmarkt. Omdat het hier veelal om hoognauwkeurige machines gaat, worden er hoge eisen gesteld aan de kwaliteit van de subassemblages. Die modules moeten bovendien naadloos geïntegreerd kunnen worden in het grotere geheel. Frank van Eck, operations manager NTS Projects en NTS Mechatronics: ‘Om exact te voldoen aan de specificaties van de klant, en hiermee onze afspraken na te komen, heeft de afdeling assemblage behoefte aan duidelijke en vooral eenduidige werkorders waarin de functionele eisen van de klant zijn vertaald naar heldere technische instructies. Om de kwaliteit van de werkzaamheden te borgen en te monitoren, is het bovendien noodzakelijk dat deze afdeling al haar bevindingen over het verloop ervan kan terugkoppelen.’

Van handmatig naar automatiseren

Werkinstructies waren voorheen al digitaal beschikbaar, maar vaak lastig te vinden in de omvangrijke mappenstructuur van het computersysteem. Het terugkoppelen van het verloop van het werk en het melden van mogelijke verstoringen gebeurde nog veelal handmatig via Excelsheets. Dat is een arbeidsintensief en foutgevoelig proces: geschreven tekst werd overgetypt voor de digitalisering ervan. Van Eck: ‘Al ruim tien jaar geleden hebben we via Togetr een scanportal aangeschaft om productieorders te starten en te stoppen. Hiermee werden vooral uren en output geregistreerd: dat geeft een goed inzicht in de efficiëntie van onze productieprocessen. Omdat deze portal nog steeds naar alle tevredenheid draait, hebben we hetzelfde bedrijf in de arm genomen om het arbeidsintensieve proces rondom de werkorders te automatiseren. Dit leidde ongeveer drie jaar geleden tot de implementatie van Togetr MES.’

Triple functionaliteit

De manufacturing execution system-software bij NTS heeft drie hoofddoelen. Allereerst gaat het om het vastleggen en ontsluiten van eenduidige werkinstructies die de technische vertaling zijn van de klantvraag. Wanneer deze op een centrale plaats zijn ondergebracht, maakt iedereen gebruik van dezelfde instructies en werkt op dezelfde manier. Hiermee kan NTS haar afspraken maximaal borgen en nakomen.

Voorts draait het om het plannen van de productie. Via het pakket worden de uren bijgehouden die nodig zijn voor specifieke delen van het assemblageproces. Daarbij voert de medewerker niet daadwerkelijk het aantal uren in dat hij besteedt aan iedere taak maar uitsluitend wanneer hij wisselt van werkzaamheid. De app berekent dan automatisch het bijbehorend aantal uren. Deze gegevens maken het onder meer mogelijk om goede (na)calculaties te maken én bieden waardevolle informatie voor analyse en het detecteren van mogelijke verbeterpunten.

Ten derde kan de medewerker via de software zogeheten tickets aanmaken wanneer hij een verstoring constateert die zijn werk belemmert. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met missende, verkeerde of afgekeurde onderdelen, materialen of beschikbare gereedschappen.

De praktijk

Inmiddels draait het Togetr MES-pakket ruim drie jaar en naar volle tevredenheid van NTS. Van Eck: ‘Doordat de informatie nu op één plaats is onder te brengen, is het voor ons eenvoudiger om de afspraken met de klant vast te leggen en te borgen. Maar bovendien leggen we in hetzelfde systeem ook onze eigen werkzaamheden, bevindingen, uitkomsten van testen, enzovoorts vast waarmee we een soort productpaspoort opbouwen. Op deze manier kan de klant – indien gewenst – ook eenvoudiger controleren hoe wij hebben gewerkt en of dat conform afspraak is. Tracing wordt steeds belangrijker.’

Ook zijn inmiddels verbeteringen doorgevoerd. Zo was het voorheen bij een afgekeurd onderdeel normaal dat deze eerst naar de kwaliteitsafdeling ging ter beoordeling. Hieruit volgde dan een conclusie op basis waarvan een nieuw onderdeel beschikbaar kwam. Hetzij uit het magazijn, hetzij via opnieuw bestellen. Dit leidde vaak tot een dagenlange vertraging. Inmiddels is het mogelijk om bij afkeur van een component direct een nieuwe uit het magazijn op te vragen, zodat het assemblageproces in elk geval kan doorgaan. De kwaliteitscontrole van de defecte component vindt parallel aan het assemblageproces plaats.

‘Voor de toekomst kijken we nu of we alle centraal opgeslagen gegevens kunnen inzetten voor verdere optimalisatie van onze processen’, aldus Van Eck. ‘Bovendien zijn we voor onze klanten inmiddels een voorbeeld geworden voor andere toeleveranciers. “Ga eens bij NTS kijken”, krijgen zij te horen. “Zo kan het ook!”’