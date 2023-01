Met partnership spelen Valk Welding en Oqton in op tekorten aan lassers en robotprogrammeurs

Oqton, een softwareleverancier die fabrikanten helpt innovatie en efficiëntie te verhogen door intelligente automatisering van de productie en Valk Welding, marktleider op het gebied van flexibele lasrobotsystemen, gaan de krachten te bundelen. Als gevolg hiervan zal de software van Oqton deel gaan uitmaken van Valk Welding’s Automatic Robotic Programming (ARP) oplossing voor high-mix, low-volume (HMLV) productie.

De Valk Welding ARP powered by Oqton maakt mogelijk ‘tien keer sneller te programmeren dan kan met traditionele offline programmeeroplossingen’. Bovendien is geautomatiseerd robotlassen 3 keer sneller en tot 4 keer goedkoper dan handmatig lassen, aldus persinformatie van de twee ondernemingen. De nieuwe technieken en processen die de bedrijven gezamenlijk zullen ontwikkelen zijn bedoeld om het gebruik van geautomatiseerd robotlassen te optimaliseren voor enkelstuks of kleine serieproducties die voorheen alleen met handmatige methoden economisch haalbaar waren.

Programmeren overbodig

De Valk Welding ARP powered by Oqton genereert autonoom lasrobotprogramma’s rechtstreeks vanuit 3D CAD-bestanden, waardoor kostbare programmering overbodig wordt. Deze AI (Artificial Intelligence)-oplossing maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om de processen voor toekomstige onderdelen te verfijnen op basis van huidige beste werkmethoden. Hierdoor kunnen lassers deze software makkelijk gebruiken zonder voorkennis van robots of 3D-geometrie. De eenvoud en het gebruiksgemak van de Valk Welding ARP powered by Oqton maken dit een ideale oplossing voor voor high-mix, low-volume robotlassen.

Mark Forth, General Manager of Industrial Manufacturing bij Oqton: “We zijn erg enthousiast over de samenwerking met Valk Welding. Samen zullen we klanten helpen hun eerste stappen te zetten naar volledig automatisch robotlassen, met behulp van ARP powered by Oqton.”

Peter Pittomvils, CCO Valk Welding Group, is het daarmee eens. “Blij om Oqton in onze ARP – Automatic Robot Programming suite te hebben. Als marktleider in 100% offline programmeerbare lasrobots zijn we klaar om de sprong naar het volgende niveau te maken! Naast eigen projecten ondersteunen we Oqton ook voor alle andere Panasonic systeemintegratoren om ook hun klanten te bedienen met deze geweldige oplossing en onze ervaring.”

Gemiddelde leeftijd lassers 57 jaar

Elk jaar gaan er meer lassers met pensioen dan er nieuwe lassers bijkomen en daarom is er meer dan ooit behoefte aan automatisering van het lasproces. Volgens de American Welding Society (AWS) is de gemiddelde leeftijd van een lasser 57 jaar, en de AWS schat dat er tegen 2024 een tekort zal zijn van 400.000 banen in de lasindustrie. In Europa daalt de beschikbaarheid van lassers met 2% per jaar en dat aantal zal de komende jaren alleen maar toenemen. Het tekort aan lassers bestaat al vele jaren, maar ook het tekort aan robotprogrammeurs met laskennis onderstreept de behoefte aan een geautomatiseerde oplossing.