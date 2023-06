Het economische succes van machinebouwers wordt in toenemende mate bepaald door hun onderscheidend vermogen in digitale services en nieuwe bedrijfsmodellen. ‘Degenen die niet meegaan, zullen hun omzet zien verdwijnen richting softwarebedrijven en geleidelijk worden gedegradeerd tot leveranciers van onderdelen.’ Dat stelt Werner Paulin, verantwoordelijk voor New Automation Technology bij Lenze. Helaas ontbreekt het in de machinebouwindustrie vaak aan de juiste IT- en programmeervaardigheden, vooral binnen het mkb.

Het is een uitdaging waar ook Klaas van de Ven mee worstelde. Als hoofd ontwikkeling bij een middelgrote machinebouwer heeft hij onlangs drie vacatures uitgezet. Het aantal reacties bleef steken op slechts één. Te weinig voor de taken die hem en zijn team te wachten staan. Hoe slaagt hij erin om bij te blijven – of liever nog: de concurrentie te verslaan? Van de Ven wilde een op AI gebaseerde app op machineniveau, die de energie-efficiëntie van zijn machines verhoogt. Maar hij wist niet hoe hij zijn machineseries moest uitrusten met verschillende apps en geschikte versies kan combineren.

Van de Ven ging op onderzoek uit. Het antwoord dat hij meestal kreeg als hij begon over het groeiende tekort aan geschoolde arbeidskrachten, was een ‘platform’. Zogenaamd open platforms of ecosystemen die echter een belangrijke overeenkomst hadden: ze losten Van de Vens problemen niet op omdat ze hem niet toestaan om bedrijfseigen aanvullende services in de machine te integreren en te beheren.

Het Nupano-platform van Lenze kan dat wel. ‘Met ons open automatiseringsplatform biedt Lenze een sleuteltechnologie die geen IT-kennis vereist om te gebruiken. Dit onderscheidt ons platform duidelijk van andere in de markt’, vindt Annekatrin Konermann, Nupano-productmanager bij Lenze. Nupano stelt machinebouwers in staat om innovaties in de machine te brengen en zelf het potentieel van digitalisering op machineniveau te benutten.

Lenze vertrouwt op open standaarden, eenvoudige bediening en maximale beveiliging om knowhow te beschermen, stelt Konermann. ‘Tijdens de ontwikkeling hebben we vanaf het begin volgens security by design gewerkt. De broncode van de in Nupano beheerde apps blijft altijd bij de gebruikers. Ze kunnen hun apps openbaar beschikbaar maken, maar dat hoeft niet’, aldus Konermann. Heel wat bedrijven doen dat wel, waardoor er steeds meer openbare apps beschikbaar zijn via het groeiende partnernetwerk.

Dit geeft Van de Ven ook de mogelijkheid om met elk IT-bedrijf samen te werken en digitale toepassingen voor zijn machines te ontwikkelen, onafhankelijk van platform en hardware. Die applicaties kunnen samen op het platform worden getest. Van de Ven kan een release-workflow en levenscyclusstrategie creëren voor het volledige machine- en installatiepark van zijn klant. ‘We bieden levenscyclusbeheer voor alle apps en hun versies. Dat is een groot voordeel van Nupano’, zegt Paulin van Lenze.

Machine- en appbeheer biedt ruimte voor eigen applicaties en openbare softwaremodules. ‘Onze klanten eisen een concurrentievoordeel van een platform. Ze willen geen publieke commodity-apps downloaden’, zegt Konermann. En Paulin vult aan: ‘We moeten softwaremodules eenvoudig en efficiënt in meer dan duizend machines per jaar kunnen brengen, anders leveren we geen toegevoegde waarde voor de klant.’ Via de digital twin in het Nupano-systeem komen de applicaties op een industriële pc waar ze worden uitgevoerd. Het team van Van de Ven houdt de controle en het toezicht op de apps. Bovendien kunnen ze de apps op een machine aanpassen zonder te hoeven programmeren.