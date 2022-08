Lenze is in de 75 jaar van haar bestaan altijd gefocust geweest op het zo goed mogelijk faciliteren van de machinebouwer. In die driekwart eeuw is software in dat businessmodel een steeds belangrijkere rol gaan spelen. ‘Want kleine en middelgrote machinebouwers hebben over het algemeen geen IT-afdeling om die tools zelf te ontwikkelen’, duidt Klaas Nebuhr, die als hoofd Digitalisering leiding geeft aan de ontwikkeling van deze klantrelevante IT. Nieuw is het Asset Performance Platform dat tijdens de afgelopen Hannover Messe officieel op de markt is gebracht.

‘Wij kunnen dat het best, want wij hebben de domeinkennis’

Het Asset Performance Platform is een cloud-based portal via welke de machinebouwer zijn installed base kan koppelen aan zijn eigen servicesystemen. Als er een fout optreedt, kan de machine nu zelf automatisch een ticketmelding aanmaken en zo de servicemonteur vroegtijdig waarschuwen. In de melding wordt aangegeven om welk onderdeel het gaat en wat ermee aan de hand is. Het platform is fabrikantneutraal, zodat niet alleen Lenze-producten hoeven te worden gebruikt.

Tijd besparen

‘Welke component is geïnstalleerd? Is de documentatie up-to-date? Wat is dan het serienummer? En om welke foutmelding gaat het precies? Het kost onderhoudsmensen van de eindgebruiker of van de machinebouwer nu vaak veel tijd om te achterhalen waar het probleem precies zit. Vervolgens moeten zij op zoek naar de juiste leverancier van het onderdeel dat kapot is en vervangen moet worden’, weet Nebuhr uit de praktijk. ‘Met het Asset Performance Platform krijgt de machinebouwer in een vroeg stadium doorgegeven welk probleem er is. Als het bijvoorbeeld een frequentieregelaar betreft, is met een sensor uit de spanning van de aandrijfband af te leiden dat de regelaar aan vervanging toe is. De communicatie hierover kan van de machine in het veld naar een servicemedewerker van de machinebouwer, maar ook van machine naar machine, zodat bijvoorbeeld inkoop- en werkorder automatisch gegenereerd worden.’

Inspelen op cto

Met het platform speelt de aandrijfspecialist in op de trend naar configure-to-order, waarmee de machinebouwer zijn klant op maat kan bedienen met een klantspecifieke, flexibele configuratie, opgebouwd uit min of meer gestandaardiseerde modules. Deze trend brengt wel met zich mee dat in die installed base geen machine meer hetzelfde is en een goed beheer ervan dus steeds zwaarder weegt om adequate service te kunnen bieden, zo maakt Nebuhr duidelijk.

Voorts stelt het platform de machinebouwer in de gelegenheid de band met zijn klanten te verstevigen, aldus Nebuhr. ‘Voorheen kon het voorkomen dat zijn verkoper bij een klant langsging die dan juist problemen had met de machine waar die verkoper niets van wist. Dankzij het platform kan hij altijd goed geïnformeerd over de status van de machines naar de klant afreizen.’ Daarnaast maakt het platform predictive selling mogelijk, zegt Nebuhr: ‘Spare parts kosten de eindgebruiker geld. Hij kan zijn voorraad daarvan verlagen als signalen over storingen aan onderdelen via het platform eerder terechtkomen bij de machinebouwer, zodat die just-in-time vervangende onderdelen naar de klant kan sturen.’

Vendor-neutraal

Het Asset Performance Platform is dus vendor-neutraal: ook andere fabrikanten kunnen hun componenten eraan toevoegen. Behalve Lenze heeft SICK dat reeds gedaan. Die kunnen het platform ook gebruiken om die producten te traceren die bijvoorbeeld vaak op een bepaalde manier gebruikt worden, waardoor ze eerder in hun levenscyclus falen. ‘Ja, het platform zou ook kunnen bijdragen aan het reëngineeren, van producten 2.0. Maar het is primair ontwikkeld voor het optimaliseren van service aan de klant.’

Terughoudend

Het platform vergt dat er koppelingen gelegd worden met de machines en ook de ERP-systemen moeten online verbonden worden. Mkb’ers zijn wat terughoudender in het leggen van (cloud)verbindingen tussen hun machines en de machinebouwers. En in zijn algemeenheid zijn ze voorzichtig met investeren in het digitaliseren van hun processen. Lenze heeft digitalisering al sinds het begin van de eeuw in de strategie opgenomen, maar veel kleine en middelgrote machinebouwers hebben nog altijd niet die sense of urgency, constateert Nebuhr, die wereldwijd zijn contacten heeft. ‘Dat is in West-Europa niet veel anders dan in de VS. Ook daar vinden ondernemers nog altijd dat asset performance management een taak is van mensen, niet iets wat ze aan een platform kunnen overlaten. Maar om ook op termijn concurrerend te blijven, zullen ze smart industry moeten adopteren. Wij helpen ze daarbij. Wij kunnen dat ook het best want, anders dan grote cloudproviders als Google en Salesforce, hebben wij de domeinkennis.’