Hij werkte bij onder meer Philips, Dow Chemical en DSM. Grote, corporate bedrijven, en heel anders dan Morphotonics. Toch werd Hugo da Silva na een grondige bedrijfsanalyse duidelijk hoe kansrijk juist de Veldhovense scale-up is. Hij ging in op het aanbod om er ceo te worden, startte in september vorig jaar en ervoer al snel de dynamiek. ‘Vergelijk het met een rijdende trein. De snelheid is al hoog – en neemt alleen maar toe.’

Morphotonics bestaat zo’n tien jaar en heeft zich gespecialiseerd in machines die ultradunne lagen met daarin talloze lensjes maken. Die nano-imprinttechnologie is veelbelovend, meent Da Silva. Klanten kunnen de lagen onder meer gebruiken voor 3D-displays en smart glasses met augmented reality (AR). En juist in die twee markten zit volgens de ceo de groei erin. ‘Vandaar onze focus op beide toepassingen. De timing lijkt in elk geval perfect.’

Da Silva doelt daarmee op onder meer Meta’s Orion, die afgelopen september als prototype werd gepresenteerd. De AR-bril biedt de drager geprojecteerde beelden bovenop de werkelijkheid en moet volgens Meta de smartphone vervangen. Met een kostenplaatje van zo’n 10.000 dollar per bril lijkt dat vooralsnog ver weg. Maar de ontwikkelingen gaan snel. En daar gaat Morphotonics volgens Da Silva significant aan bijdragen, al is het maar omdat de scale-up wereldwijd als enige de benodigde nanotechnologie biedt. ‘Onze machines kunnen lagen van elk ruim een vierkante meter maken. Die omvang versnelt de productie en verlaagt de kosten.’

Zo komt massaproductie in zicht, waarbij Da Silva verwacht dat die vanaf 2027, 2028 een hoge vlucht neemt. En zie daar dan ook de 0,5 tot 1 miljard euro beoogde omzet over tien jaar. Het is een fikse ambitie. Maar de recente investeringsronde van 10 miljoen euro heeft de basis verstevigd. Bovendien hoopt de ceo binnen nu en anderhalf jaar op een tweede investering van nog eens zo’n 30 tot 50 miljoen euro.

Binnenkort opent Morphotonics een commercieel kantoor in China, waarschijnlijk volgt al snel eenzelfde locatie in de Verenigde Staten. Daarnaast moet het eigen team van 40 mensen dit jaar groeien naar in elk geval een kleine 70 medewerkers, al mikt Da Silva voor de nabije toekomst eerder op 100. ‘Om die op tijd te vinden, is onze grootste uitdaging. Maar we moeten wel: zonder de juiste mensen groeit geen enkel bedrijf.’

Verwacht voor de komende tijd dus vooral de nodige communicatie voor nieuwe medewerkers, vertelt de ceo. De eigen omgeving in Veldhoven wordt er in elk geval op ingericht. Tussenwanden maken plaats voor één grotere ruimte, als symbool voor de beoogde opschaling. ‘Het moet overal duidelijk worden: we bevinden ons in de Champions League van hightech toepassingen.’