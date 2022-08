Met een chipswet beschikken de VS nog niet over de benodigde halfgeleidermaterialen

Eerder deze week heeft VS-president Biden de langverwachte CHIPs Act in wet omgezet. Wat is de volgende stap voor de Amerikaanse halfgeleiderindustrie? Semiconductor Digest las Impact of Chip Expansion on US Chemical Supply-Chain van het van het adviesbureau voor elektronische materialen TECHCET dat de status-quo analyseert.

De Amerikaanse CHIPS Act zal proberen het speelveld gelijk te trekken door fabrikanten van halfgeleiders en hun toeleveranciers aan te moedigen in de VS te investeren. Hoewel Amerikaanse bedrijven altijd toonaangevend zijn geweest op het gebied van chipontwerp, chipfabricage, fab-apparatuur en geavanceerde materialen, hebben Aziatische investeringen en overheidsstimulansen het aandeel van de VS in de chipfabricage en materiaalfabricage de afgelopen decennia verminderd. Deze Aziatische investeringen, in combinatie met lagere kosten en versoepeling van de regelgeving, hebben de klantenbasis en het productieaanbod van materialen en apparatuur in Azië uitgebreid, aldus TECHCET.

Materiaalleveranciers gericht op Azië

Enkele belangrijke fab-projecten in de VS zijn reeds aan de gang, andere zijn aangekondigd, en er zijn er nog meer in de maak. Hoewel dit goed nieuws is voor de Amerikaanse industrie, duurt het 2 tot 3 jaar om deze fabrieken, met name geavanceerde foundry- en memoryfabs (zoals Intel, TSMC en Micron), op te zetten en in grote hoeveelheden te gaan produceren. De bestaande geavanceerde productiefaciliteiten voor foundry en geheugen bevinden zich daarentegen al in Azië en zijn jaar na jaar blijven groeien. Als gevolg daarvan hebben wereldwijde materiaalleveranciers zich op Azië gericht. De voorbije jaren hebben veel leveranciers zowel nieuwe fabrieken als uitbreidingen van fabrieken aangekondigd in belangrijke halfgeleiderproducerende locaties zoals Korea, Taiwan, China en Japan. En materiaalleveranciers, zoals DuPont en EMD, volgden met nabijgelegen faciliteiten om enkele van de meest geavanceerde fabricageprocessen te ondersteunen. Als gevolg van al deze activiteit in Azië vragen sommigen zich misschien af: “Is de CHIPS Act te weinig en te laat?

Veel chipbedrijven hadden graag gezien dat de CHIPS-wet vorig jaar was goedgekeurd, maar “beter laat dan nooit” is de conclusie die TECHCET in de markt hoort. Een groot aantal wereldwijde gebeurtenissen, van de COVID-pandemie tot handelskwesties en de oorlog in Rusland, heeft elk land gedwongen zijn eigen kwetsbaarheden onder de loep te nemen. Veel landen, waaronder de VS, beseffen hoe belangrijk het is dat de chipfabricage en -ontwikkeling om eigen huis plaatsvinden, maar de bouw van een nieuwe fabriek voor halfgeleiderapparatuur is een uitgave die de meeste bedrijven niet zonder overheidssteun doen. De CHIPS Act-subsidies en belastingprikkels zullen deze inspanning helpen voeden, maar nieuwe chipfabrieken alleen zullen het probleem van het tekort niet oplossen.

Kritieke afhankelijkheden

Zonder materialen kun je geen chips bouwen. “De fabricage van halfgeleiders is een kritieke en strategische industrie voor de economie van de natie en haar nationale veiligheid, en dat geldt ook voor materialen,” verklaarde Lita Shon-Roy, President & CEO of TECHCET. Hoewel reeds enkele investeringen in de productie van materialen zijn aangekondigd, wordt verwacht dat de toeleveringsketen van materialen onder druk zal komen te staan naarmate de nieuwe massaproductie van chips in de VS op gang komt. Aanzienlijke investeringen in materiaalproductie en O&O zullen nodig zijn om de toeleveringsketen van materialen te versterken met geavanceerde geavanceerde chemicaliën en materialen. TECHCET heeft eerder al een kritieke afhankelijkheid van geïmporteerde hoogzuivere chemicaliën voor de chipfabricage in de VS vastgesteld. Dit geldt vooral omdat er nog steeds kritieke afhankelijkheden bestaan voor chemicaliën met een hoge zuiverheidsgraad, siliciumwafers en andere materialen. Alle financiering en steun via de US CHIPS Act voor in de VS geproduceerde chemicaliën en materialen zal de toeleveringsketens aanzienlijk versterken en het risico van tekorten en kritieke afhankelijkheid van invoer verminderen.

Meer over dit onderwerp is hier te vinden: