Koninklijke Mosa in Maastricht produceert al bijna 140 jaar zowel vloer- als wandtegels. De kwaliteitscontrole vond vroeger plaats met behulp van Access, Excel-sheets en een custom made-programma. In hun zoektocht naar een uniforme oplossing voor de gehele fabriek is gekozen voor MES Hydra van MPDV. Een stabiel en modulair opgebouwd systeem waarvan het bedrijf inmiddels verschillende modules gebruikt en onderzoek doet naar volgende mogelijkheden.

Keuze standaardoplossing zorgt voor stabiliteit

Met de titel ‘Koninklijk’ heb je als bedrijf een naam hoog te houden. Vandaar de uitgebreide kwaliteitscontrole in het volledige proces van inkoop tot levering van de wand- en vloertegels. Voorheen werden de diverse controles uitgevoerd met MS Access, MS Excel en een programma-op-maat. Ron Sleijpen, functioneel analist bij de tegelfabrikant: ‘Op zich werkte dit prima, maar tegelijkertijd is deze software niet bedoeld voor de verwerking van grote hoeveelheden data. Bij maatwerkapplicaties ben je bovendien altijd afhankelijk van de ontwikkelaars wat uiteindelijk te veel risico oplevert. Om die reden zijn we op zoek gegaan naar een standaard, bewezen oplossing.’

De zoektocht werd grondig uitgevoerd. Mosa beoordeelde vele leveranciers en analyseerde hun producten en diensten. Ook raadpleegde het bedrijf uitgebreid referenties, maakte gebruik van een MES Product Survey en voerde gesprekken met de meest veelbelovende kandidaten. Uiteindelijk is gekozen voor het Duitse MPDV dat onder andere het pakket MES Hydra ontwikkelde.

Modulaire opbouw

Hydra biedt binnen één MES (manufacturing execution system) een uitgebreide en functionele ondersteuning voor zowel productie, kwaliteit als personeel. De MES-oplossing voldoet daarbij aan de eisen van de VDI-richtlijn 5600 en kenmerkt zich onder meer door de modulaire opbouw, aldus Sleijpen. Op basis van een centrale MES-database zijn deze individuele modulen naar wens te combineren overeenkomstig de eisen en wensen van de gebruikers en zónder de noodzaak van aparte interfaces. Het configureren van de modules en de afstemming op de specifieke toepassing is mogelijk met diverse tools. Mosa is gestart met twee modules: kwaliteit en werkorders. Sleijpen: ‘Achteraf hadden we beter met de werkorders en het automatisch registreren van opbrengsten kunnen beginnen. Dat had ons in een eerder stadium verdere automatisering en OEE-registratie (overall equipment effectiveness, red.) gebracht. Maar kwaliteit stond bij ons nu eenmaal op nummer een om aan te pakken. Voor deze eerste implementaties is een project gestart waarbij we onder meer gebruik hebben gemaakt van de kennis en ervaring van het Duitse moederbedrijf.’

Acceptatie

De grootste uitdaging bij het implementeren van het MES-systeem was uiteindelijk de acceptatie door de medewerkers. Mensen zijn immers gewend aan een eigen manier van werken en kunnen veranderingen – en zeker een systeem van buitenaf – als een bedreiging zien, aldus Sleijpen: ‘Een van de zaken die weerstand opriep was het feit dat de functionaliteit niet exact alle bestaande werkzaamheden afdekte. Hier ontkom je echter niet aan wanneer je kiest voor een standaardpakket. Je moet het dan doen met de mogelijkheden die beschikbaar zijn. Eventuele exotische stappen doen we nu nog steeds in een spreadsheet, maar het merendeel loopt via Hydra.’

Gebruik

Met de implementatie van de eerste modules heeft Mosa een stap gezet in het verzamelen van gegevens waarmee OEE-cijfers zijn te genereren. Sleijpen: ‘Dat is een belangrijke meerwaarde omdat je daarmee aan de slag kunt met verbeteren en optimaliseren van de verschillende processen binnen het bedrijf. In de loop der tijd hebben we hiervoor nog meer modules geïmplementeerd. Zo maken we gebruik van de module om machinedata uit te lezen en sinds kort ook van de module waarmee we machinedata vanuit de Hydra-terminal naar de machine kunnen sturen. Voorheen werden voor iedere order via een standalone computer naast de machine de juiste machine-instellingen voor een specifieke tegel ingevoerd. Nu kun je dit dus vanuit Hydra aansturen. Dit is niet alleen praktischer: het biedt de tevens mogelijkheid om de data centraal te beheren waarbij iedereen gebruik maakt van dezelfde gegevens. Tot slot kijken we nu naar de potentie van de energiemodule van Hydra.’

Toekomst

Inmiddels gebruikt Koninklijke Mosa het pakket al bijna acht jaar en is vooral tevreden over de stabiliteit en uniformiteit. In de loop der jaren zijn uiteraard diverse grotere updates doorgevoerd en op dit moment kijkt het Maastrichtse bedrijf of er mogelijkheden zijn om over te stappen naar de nieuwe en cloudgebaseerde oplossing Hydra X. Sleijpen: ‘Wanneer je via de cloud werkt, krijg je automatisch je updates en is Hydra te gebruiken op elk device, zoals een smartphone, tablet of pc. We zitten op dit moment in de verkennende fase.’