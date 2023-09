Universiteitsfonds Twente reikte de prijs uit aan de UT-alumna tijdens de Opening Academisch Jaar. Merel Boers is medeoprichter CEO van het UT-spinoff Nicolab. De jaarlijkse prijs gaat naar ondernemers met een UT-affiliatie die een startup bewezen succesvol in de markt zetten.

Boers studeerde in 2014 af als Technische Geneeskundige op het onderwerp ‘Medical Signalling’. In 2018 promoveerde ze Cum Laude op het onderwerp ‘Image Analysis in Acute Ischemic Stroke’. Tijdens haar promotieonderzoek werd er door haar groep in 2015 een grote doorbraak op het gebied van beroertebehandeling gevonden. Een nieuwe behandeling was twee keer zo effectief als elke andere behandeling op dat moment.

Om deze nieuwe methode goed in de praktijk te realiseren, werd Nicolab opgericht. De jury erkent dat Nicolab op basis van de door haar en bij de UT ontwikkelde innovatieve oplossingen een belangrijke bijdrage levert aan de uitdagingen die er liggen op het gebied van de zorg.

Nicolab richt zich op snelle en effectieve zorg na een beroerte met beeldherkenningstechnologie. Snelheid is bij beroerte cruciaal, 40% van de patiënten krijgt niet op tijd een goede behandeling. Nadat een patiënt op een willekeurig tijdstip binnenkomt bij een ziekenhuis maken artsen een CT scan. Iemand moet die beelden analyseren en een goed behandelplan opstellen en vaak moet de patiënt voor de daadwerkelijke ingreep ook nog naar een ander ziekenhuis die de patiëntinformatie veilig moet ontvangen. De oplossing van Nicolab heet StrokeViewer. StrokeViewer pakt alle eerdergenoemde problemen aan. De software stuurt direct de CT scans naar een beveiligde cloud en binnen enkele minuten analyseert een kunstmatige intelligentie de scans. De kunstmatige intelligentie adviseert de betrokken zorgprofessionals voor een goede diagnose en behandelplan. Als de patiënt naar een ander ziekenhuis moet, dan kan de benodigde informatie gemakkelijk en veilig worden doorgestuurd om zo de behandeling en aankomst van de patiënt goed voor te bereiden. Dit resulteert in een veel snellere en effectieve behandeling. Patiënten liggen korter in het ziekenhuis en hebben gemiddeld meer gezonde levensdagen.