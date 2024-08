Merck neemt Unity-SC over, een leverancier van metrologie- en inspectie-instrumenten voor de halfgeleiderindustrie.

De meet- en testtechnologie van Unity-SC maakt de productie van snellere, kleinere en efficiëntere computerchips mogelijk

De overname breidt Merck’s portfolio van belangrijke technologieën uit die nodig zijn voor de vooruitgang van AI-toepassingen

Merck, een toonaangevend wetenschaps- en technologiebedrijf, is van plan Unity-SC over te nemen, een leverancier van metrologie- en inspectie-instrumenten voor de halfgeleiderindustrie. Het transactiebedrag omvat een betaling van € 155 miljoen en verdere betalingen op basis van mijlpalen. Unity-SC is gevestigd in Montbonnot-Saint-Martin bij Grenoble, Frankrijk, en heeft ongeveer 160 mensen in dienst, waarvan er 70 werkzaam zijn in onderzoek en ontwikkeling.

“De overname van Unity-SC vormt een aanvulling op ons wetenschaps- en technologiegedreven portfolio voor de halfgeleiderindustrie. Het versterkt ons vermogen om te profiteren van de groeimogelijkheden van kunstmatige intelligentie als leverancier van geïntegreerde oplossingen voor onze klanten bij het ontwikkelen van chips van de volgende generatie”, aldus Belén Garijo, voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO van Merck.

De uiterst nauwkeurige metrologiemeetapparatuur van Unity-SC maakt het mogelijk om de kwaliteit, opbrengst en productiekosten van chips die worden gebruikt in toepassingen met betrekking tot kunstmatige intelligentie (AI), high-performance computing (HPC) en high-bandwidth memory (HBM) verder te optimaliseren. Aangezien de kwaliteitseisen in de halfgeleiderindustrie bijzonder hoog zijn, zijn het meten en evalueren van fysische eigenschappen cruciale stappen in de kwaliteitscontrole voor de productie van moderne chips. Unity-SC is onder andere gespecialiseerd in het testen van chips geproduceerd via “Advanced Packaging” en “Heterogeneous Integration”. In beide processen worden tal van kleinere chips – ook wel chiplets genoemd – in een zeer kleine ruimte gestapeld om een grotendeels driedimensionale structuur te vormen. Dit resulteert in high-performance chips voor de meest veeleisende toepassingsgebieden, zoals AI-datacenters, autonome voertuigen, 5G, smartphones en virtual reality.

De combinatie van de meettechnologieën van Unity-SC met het aanbod van Merck op het gebied van halfgeleidermaterialen zal bijdragen aan de ontwikkeling van computerchips die nodig zijn voor de volgende stappen in het innoveren van AI en andere toepassingen. “We zijn ervan overtuigd dat 3D-metrologietools de halfgeleiderindustrie verder zullen helpen. Door metrologie van Unity-SC aan ons portfolio toe te voegen, kunnen we meer materialen en meer oplossingen leveren die de uitdagingen van onze klanten bij het ontwikkelen van steeds snellere, krachtigere en efficiëntere chips effectief oplossen”, aldus Kai Beckmann, lid van de Raad van Bestuur van Merck en CEO Electronics.

“We kunnen profiteren van de brede kennis die Merck heeft op het gebied van de productie van halfgeleidermaterialen en hun uitgebreide optische expertise op het gebied van lichtmanipulatie. Samen met Merck kunnen we hoogwaardige oplossingen creëren om onze gemeenschappelijke klanten van dienst te zijn. We kijken ernaar uit om een integraal onderdeel te worden van een wereldwijd bedrijf met nauwe klantrelaties en een uitgebreid aanbod aan de halfgeleiderindustrie”, aldus Dan Lee, CEO van Unity-SC.