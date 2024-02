Mensen met dementie of een verstandelijke beperking hebben vaak moeite hun gevoelens te uiten. Mentech Innovation in Eindhoven ontwikkelde daarom de HUME, een sensorsysteem dat met wearables (zoals de slimme sok) en getrainde AI-modellen stress en stressopbouw kan meten en weergeven in een app. ‘Zorgmedewerkers krijgen hierdoor inzicht in het stressniveau van hun cliënten en kunnen daarmee escalatie voorkomen’, zegt oprichter en ceo Erwin Meinders van Mentech Innovation.

Mentech Innovation mikt met oplossingen op intramurale zorg en thuiszorg

Zo’n vijftig zorginstellingen in Nederland gebruiken de HUME inmiddels. ‘We zijn in 2016 gestart met de ontwikkeling van dit sensorsysteem waarmee spanning en emoties kunnen worden herkend. In 2021 is de HUME medisch gecertificeerd en zijn de eerste zorginstellingen het product gaan inzetten. De zorgsector ziet dat de HUME een oplossing biedt voor een maatschappelijk vraagstuk en bovendien kan leiden tot flinke kostenbesparingen’, vertelt Erwin Meinders.

‘Zorg blijft natuurlijk in de eerste plaats mensenwerk, maar de robot kan wel een nuttig hulpmiddel zijn’

Mentech wil kwetsbare mensen met onbegrepen gedrag een stem geven. ‘In de afgelopen jaren hebben we samen met diverse partners en zorginstellingen de HUME ontwikkeld en gevalideerd’, vervolgt Meinders. Sensoren in een sok kunnen de elektrische geleiding van de huid meten. Verder worden ook de hartslag en acceleratie geregistreerd. Deze meetgegevens worden met behulp van de HUME-software via getrainde artificial intelligence-modellen omgezet in een indicatie van stress, waardoor stress realtime inzichtelijk wordt gemaakt. ‘Hiermee geven we de zorgmedewerker inzicht in de oorzaken van onbegrepen gedrag. Bij spanningen verspringt het stoplicht in de bijbehorende app van groen naar oranje en weten zorgverleners bijvoorbeeld dat ze de prikkel bij hun cliënt moeten wegnemen om escalatie te voorkomen.’

Ander gedrag

Meinders illustreert dit met een praktijkvoorbeeld. ‘Bij een van onze klanten woont een jongvolwassen cliënt met een verstandelijk vermogen van een baby van twee maanden. Omdat haar gedrag onvoldoende werd begrepen, escaleerde het regelmatig en dan moesten vier medewerkers worden opgeroepen om deze cliënt te kalmeren. Door het fysieke geweld op de groep vielen medewerkers ook langdurig uit.’ Door de inzet van de HUME ontdekte deze zorginstelling dat de cliënt behoefte had aan nabijheid en knuffelen. ‘Bij oplopende spanningen ging het team juist nabijheid bieden, waardoor het onbegrepen gedrag verdween en escalaties nu tot het verleden behoren. Door dit inzicht is het gedrag van het zorgteam ook veranderd en is de sfeer enorm verbeterd.’

Tegelijkertijd heeft het gebruik van de HUME geleid tot een enorme kostenbesparing voor deze organisatie, omdat zorginstellingen de HUME ook kunnen aanwenden om stress bij medewerkers te reguleren. ‘Organisaties en medewerkers krijgen dan per groep of per individu inzicht in het stressniveau en kunnen de oorzaken van stress gericht aanpakken.’

Verrijking

Voorheen werkte de ceo van Mentech bij Philips en TNO. ‘In mijn vrije tijd was ik actief als vrijwilliger bij zorgorganisaties die zich richten op mensen met een verstandelijke beperking. Daar ervaarde ik regelmatig dat mensen met een complexe zorgvraag zich moeilijk kunnen uiten. Zo kon een zwemmaatje van mij uit het niets opeens heel erg boos worden. Uiteindelijk bleek dat te komen doordat hij pijn aan zijn voeten had. Dat bracht mij op het idee om een slim sensorsysteem te ontwikkelen waarmee spanning en emoties kunnen worden herkend.’

Inmiddels heeft Meinders van zijn hobby zijn beroep gemaakt. ‘Ik ben altijd wel initiatiefrijk geweest, maar het blijft toch een uitdagende stap om als zelfstandig ondernemer te starten. Het mooie is dat dit een heel natuurlijk proces is geweest. We hebben eerst een propositie uitgewerkt en zijn vervolgens op zoek gegaan naar partijen die hierin wilden investeren.’ Inmiddels telt Mentech zo’n 25 medewerkers. ‘Het werken met mensen met een verstandelijke beperking blijft mijn passie. Het verrijkt mijn leven om met hen te mogen samenwerken.’

Emotie-intelligente robot

De prototypes van de HUME zijn in Brabant ontwikkeld. ‘Daarbij werken wij onder meer nauw samen met Metafas in Asten, dat front- en bedieningspanelen ontwikkelt en produceert. Andere samenwerkingspartners zijn onder meer de TU/e, Saxion, Fontys en het Leids Universitair Medisch Centrum.’ Ondertussen gaan de ontwikkelingen binnen Mentech Innovation verder. ‘Tot nu toe voeren zorgmedewerkers de interventies op basis van HUME-meldingen uit. Nu ontwikkelen we met partners een emotie-intelligente zorgrobot. Deze autonome robot moet in staat zijn mensen met dementie of een verstandelijke beperking, die onbegrepen gedrag vertonen, te helpen.’

Mentech ontwikkelt deze robot samen met Sara Robotics. Meinders: ‘De robot is uitgerust met een sensorplatform om stress bij cliënten te ontdekken en hier vervolgens met behulp van AI-algoritmen ook zinvolle en effectieve interventies op uit te zetten.’ Voordelen hiervan zijn onder meer dat persoonlijker zorg mogelijk is en dat de werkdruk bij zorgmedewerkers kan worden verminderd. ‘We gaan de robot testen bij zorginstellingen Ipse de Bruggen en Zorggroep Elde Maasduinen, met als uiteindelijk doel de emotie-intelligente zorgrobot te integreren in het zorgproces van deze instellingen. Zorg blijft natuurlijk in de eerste plaats mensenwerk, maar de robot kan wel een nuttig hulpmiddel zijn.’

Datagedreven zorg

Meinders verwacht dat de HUME en de emotie-intelligente zorgrobot in de toekomst niet alleen in de langdurige intramurale zorg maar ook in de thuiszorg ingezet gaan worden. ‘We richten ons tot nu toe nog op de intramurale zorg, maar wij zijn ervan overtuigd dat onze producten ook meerwaarde bieden in de thuissituatie.’

Daarnaast merkt de ceo dat er veel belangstelling is vanuit de politiek, omdat de HUME en de zorgrobot het groeiend tekort aan zorgmedewerkers kunnen helpen oplossen. ‘Datagedreven zorg, met de juiste ondersteuning op het juiste moment, kan de kwaliteit van leven van ieder mens enorm vergroten. Een persoonlijk profiel, waarin alle belangrijke data en voorkeuren van iemand zijn vastgelegd, vormt daarbij de rode draad. Door dit te combineren met slimme hulpmiddelen, zoals domotica en de HUME, kunnen steeds meer mensen in de toekomst langer thuis wonen en in hun vertrouwde omgeving oud worden.’