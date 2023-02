Het sluiten van de buikwand na een operatie gebeurt standaard met hechtingen met een onderlinge afstand van circa tien millimeter. Uit onderzoek blijkt dat ‘fijner’ hechten, op vijf tot zeven millimeter van elkaar, minder complicaties oplevert en zorgt voor een beter resultaat. Voor een chirurg is fijner hechten op de conventionele wijze echter tijdrovend vanwege het vele overpakken van de naald. Daarnaast maakt de kromming van de naald het lastiger om recht door het weefsel te gaan. Mellon Medical in Delft bedacht een oplossing: de Switch.

Door de twee bekjes van dit innovatieve hechtinstrument naar elkaar toe te bewegen, kan de chirurg met één hand automatisch een rechte naald van het ene naar het andere bekje overzetten. Daarmee heeft hij zijn andere hand vrij voor het positioneren van het te hechten weefsel. Dit bevordert de precisie en daarmee de kwaliteit van de hechting. Bovendien kan de chirurg met de Switch twee keer zo snel hechten. ‘Zo kunnen ze littekenbreuken na operaties in de buikwand met 50 procent verminderen. Dat betekent minder ongemak voor de patiënten en dus een betere kwaliteit van leven. Bovendien helpt het om de kosten voor de zorg drastisch te verminderen’, aldus Jan Benschop, ceo van Mellon Medical.

Dankzij een 3-jarige subsidie uit het Eurostars-programma, begin december vorig jaar, kan dit instrument nu worden doorontwikkeld. Voor die doorontwikkeling en productie van de Switch werkt Mellon Medical samen met technologieontwikkelaar en -producent Demcon. Voorjaar 2022 vormden ze samen een onderzoeksconsortium om de stap naar kliniek te kunnen zetten. Andere partners zijn het Erasmus MC en het Italiaanse Assut Europe SPA, specialist in chirurgisch hechten, die een naald-draadcombinatie op maat voor de Switch ontwikkelt. Allereerst worden meerdere prototypes vervaardigd en eind dit jaar gaan in het Erasmus MC de eerste preklinische studies van start.

Demcon brengt zijn brede expertise van medische productontwikkeling in en heeft tevens een minderheidsdeelneming in het bedrijf. ‘Daarnaast bieden we proactief praktische ondersteuning bij het dagelijkse reilen en zeilen van het bedrijf. De samenwerking tussen Mellon Medical, Demcon innovation & technology en Demcon investment laat zien dat we daadwerkelijk willen bijdragen aan het succes van een bedrijf’, aldus Jemy Pauwels, managing director van Demcon investment.