Mellon Medical heeft vanuit het Eurostars-programma een aanzienlijke subsidie toegekend. Deze is bestemd voor onderzoek ten behoeve van de doorontwikkeling van een innovatief hechtinstrument, de Switch suturing device. Tijdens een officiële ceremonie werden alle ontvangers van een Eurostars-subsidie in het zonnetje gezet. Onder hen Jan Benschop, CEO van Mellon Medical: “Dankzij deze subsidie kunnen we met de Switch eerste stappen richting de kliniek zetten. We gaan verder met de ontwikkeling en maken meerdere prototypes. Dan kunnen we dit jaar starten met de eerste preklinische studies in het Erasmus MC. Dit wordt het eerste ‘small bites’ hechtinstrument ter wereld waarmee chirurgen sneller en preciezer kunnen hechten. Zo kunnen ze littekenbreuken na operaties in de buikwand met 50% verminderen. Dat betekent minder ongemak voor de patiënten en dus een betere kwaliteit van leven. Bovendien helpt het om de kosten voor de zorg drastisch te verminderen.”

Het sluiten van de buikwand na een operatie gebeurt standaard met zogeheten ‘big bites’, hechtingen met een onderlinge afstand van circa tien millimeter. Uit wetenschappelijk onderzoek onder leiding van het Erasmus MC is gebleken dat ‘fijner’ hechten, met ‘small bites’ op vijf tot zeven millimeter van elkaar, minder complicaties oplevert. Dat zorgt voor een beter resultaat. Voor een chirurg is hechten met ‘small bites’ op conventionele wijze echter tijdrovend door het vele overpakken van de naald. Daarnaast maakt de kromming van de naald het lastiger om recht door het weefsel te gaan. Mellon Medical, opgericht in 2013, bedacht een oplossing, de Switch suturing device. Dit instrument heeft twee bekjes die de chirurg naar elkaar toe kan bewegen om met één hand automatisch een rechte naald van het ene naar het andere bekje over te zetten. De chirurg heeft de tweede hand vrij voor het positioneren van het te hechten weefsel. Dat komt de precisie en dus de kwaliteit van de hechting ten goede. Bovendien kan de chirurg op deze manier twee keer zo snel hechten.

Internationale samenwerking

Mellon Medical schakelde technologie-ontwikkelaar en -producent Demcon in voor de verdere ontwikkeling en productie van het innovatieve hechtinstrument. Voorjaar 2022 vormden ze samen een onderzoeksconsortium om de stap naar kliniek te kunnen zetten. De overige consortiumleden zijn het Erasmus MC en het Italiaanse Assut Medical, fabrikant van hechtnaalden en -draad. In september diende het consortium een subsidieaanvraag in voor onderzoek ten behoeve van de doorontwikkeling van de Switch.

Eurostars-subsidie

Afgelopen maand werd de subsidie toegekend vanuit Eurostars, een Europees programma voor mkb-ondernemingen die onderzoek uitvoeren in een grensoverschrijdend R&D-project. Van de in totaal 63 aanvragers uit Nederland eindigde Mellon Medical als derde in de beoordeling van de onderzoeksvoorstellen. De subsidie is een aanzienlijk bedrag voor alle Nederlandse partners en geldt voor een onderzoeksperiode van drie jaar.

Een betere kwaliteit van leven

Benschop is uiteraard zeer blij met de toekenning. “Met deze subsidie gaan we de Switch suturing device doorontwikkelen en meerdere prototypes maken. Ook kunnen we dit jaar starten met de eerste preklinische studies in het Erasmus MC. Dit wordt dan het eerste ‘small bites’ hechtinstrument ter wereld waarmee chirurgen sneller en preciezer kunnen hechten. Zo kunnen ze littekenbreuken na operaties in de buikwand met 50%verminderen. Dit betekent dat de patiënten minder ongemak en dus een betere kwaliteit van leven ervaren. Bovendien helpt het om de kosten voor de zorg drastisch te verminderen.”

Trots op consortium

Bovenal is Benschop trots op het consortium dat aan de doorontwikkeling van het innovatieve hechtinstrument van Mellon Medical gaat werken. “Het Erasmus MC heeft wereldwijd een grote naam op het gebied van buikwandonderzoek en studies naar het voorkomen van littekenbreuken. Onze Switch is gebaseerd op de hechttechniek die een chirurgisch team van het Erasmus MC heeft ontwikkeld. We hebben een officiële onderzoeksovereenkomst met hen en ons contact is erg intensief en verloopt in groot onderling vertrouwen. Assut is een erkend specialist in alle toebehoren voor chirurgisch hechten. Zij gaan een naald-draadcombinatie op maat voor de Switch ontwikkelen. Demcon brengt zijn brede expertise van medische productontwikkeling in en heeft vanuit het vertrouwen in ons bedrijf en onze technologie ook geïnvesteerd.”

Bijdragen aan succes

Demcon blijft betrokken bij minderheidsdeelnemingen zoals Mellon Medical, zegt Gido Akse, managing director van Demcon innovation & technology. “Wij proberen hen ook op het gebied van publiek-private samenwerkingen te ondersteunen. Vaak ligt er een financieringsvraagstuk en gaan wij op zoek naar passende mogelijkheden.” Jemy Pauwels, managing director van Demcon investment, vult aan: “Deze ondersteuning is onderdeel van de proactieve rol die Demcon investment op zich neemt bij minderheidsdeelnemingen. Wij kunnen een aandeel nemen en daarnaast proactief praktische ondersteuning bieden bij het dagelijkse reilen en zeilen van een bedrijf. De samenwerking tussen Mellon Medical, Demcon innovation & technology en Demcon investment is hiervan een prachtig voorbeeld. Het laat zien dat we daadwerkelijk willen bijdragen aan het succes van een bedrijf.”