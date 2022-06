Op deze dag organiseert AgriFoodInnovation na lange tijd weer een ouderwetse Meet-Up voor haar netwerkpartners uit Brabant en daarbuiten om elkaar weer te ontmoeten: kennis te delen, ervaringen uit te wisselen, nieuwe contacten te leggen, bestaande contacten te hernieuwen en businesskansen te verkennen en op te pakken.

Programma

13.30 u: Ontvangst en registratie | koffie, thee en lekkers

14.00 u: Welkom en opening door gespreksleider Elske Verbraak

Reststroomverwaarding en tegengaan van voedselverspilling Kansen voor verwaarding van groene grondstoffen tot hoogwaardige voedingsproducten ( Toine Hultermans , ToonDevelopment) De route naar het voorkomen van 1 miljoen ton aan verspilling

( Toine Timmermans , Stichting Samen tegen Voedselverspilling)

Ondernemers aan het woord

Interactief gesprek over het verzilveren van kansen, het aanpakken van uitdagingen en het creëren van oplossingsrichtingen op het gebied van reststroomverwaarding en voedselverspilling, maar ook over beschikbare regelingen en ondersteuningsmaatregelen.

Tafelgasten

15.10 u: Pauze, hapje en drankje

15.30 u: De samenhang der dingen: AgriFood Innovation, Innovatieagenda Landbouw en Voedsel provincie Noord-Brabant en Regiodeal Noordoost-Brabant.

Tafelgasten

16.00 u: Harrij Schmeitz, directeur Stichting Fruit Tech Campus

Is de digitale supply chain ook effectief?

Door velen wordt data delen in de keten nog gezien als een bedreiging. Maar is dat ook zo? Of is delen niet alleen efficiënt maar ook effectief als het gaat om duurzaamheid & foodwaste? Data & Transparantie als kans?

16.35 u: Conclusies en afsluiting

Elske Verbraak (gespreksleider) en Ton Hagelstein, programmamanager AgriFoodInnovation

Wat kan men de komende tijd van AFI, en het driverteam reststroomverwaarding verwachten?

Wanneer zijn de volgende AFI meet-ups?

16.45 u Borrel, hapjes en drankjes

Een korte tour langs The Chocolate Factory: Ontwikkel je eigen chocoladereep, helemaal verspillingsvrij, en ontdek de wereld van techniek. Leerlingen gaan hier straks mee aan de slag in The Chocolate Factory, een leer-werk ‘experience’ op de Noordkade in de gemeente Meierijstad. Het talent van jongeren benutten, food-bedrijven en onderwijs samenbrengen en innoveren voor meer circulaire voedselketens: het komt samen rondom de levensechte chocoladeproductielijn.

Aanmelden