Hoe bereidt een productiebedrijf zich voor op een markt waarvan nauwelijks valt te voorspellen wat die over enkele maanden vraagt? FMI zoekt het antwoord niet in steeds meer of minder mensen, maar in automatisering, flexibele productiecapaciteit en een toeleverketen die kan mee-ademen.

FMI vangt grillige marktvraag op met automatisering

Dit voorjaar leek er nog weinig aan de hand. De prognoses waarop FMI zijn strategie baseerde, wezen op een stabiele markt. Maar twee maanden later lag de vraag ineens 30 tot 40 procent hoger. Het tekent de onvoorspelbaarheid waarmee de toeleverancier uit Uden moet omgaan. De halfgeleiderindustrie was altijd al cyclisch, maar de bewegingen zijn de laatste jaren moeilijker te voorspellen. Onder meer geopolitieke ontwikkelingen kunnen de markt plotseling een andere kant op sturen. ‘De markt gaat redelijk snel omhoog en daarna ook weer steil naar beneden’, zegt Rob van Zutphen, director Assembly & High Tech Packaging bij FMI. ‘Je zult flexibel ingericht moeten zijn om mee te kunnen ademen.’ Voor FMI betekent dat onder meer dat groei niet automatisch tot een groter personeelsbestand moet leiden, dat bij de volgende neergang weer moet worden ingekrompen. Tegelijkertijd wil het bedrijf de kennis die het in huis heeft niet kwijtraken wanneer de vraag tijdelijk terugvalt. ‘De mensen die je hebt, wil je vasthouden’, aldus Van Zutphen. Het bedrijf werkt daarom al jaren aan een organisatie die zowel snel kan opschalen als terugschakelen.

Alles automatiseren

Om die bewegingen op te vangen, richt FMI de vaste organisatie zo in dat dezelfde groep mensen veel grotere volumes kan verwerken. ‘Alles wat zich laat automatiseren, automatiseren we’, zegt Van Zutphen. Dat geldt vooral voor administratieve werkzaamheden. Aan de directe kant houdt het bedrijf daarnaast bewust ongeveer 20 procent flexibiliteit aan in productie en logistiek.

Ook tijdens een neergang gaat die ontwikkeling door. Toen de markt recent terugviel, schaalde FMI zijn indirecte organisatie niet af, maar voerde het de investeringen in automatisering juist verder op. Van Zutphen ziet nog genoeg bedrijven die volumeschommelingen proberen op te vangen door te schuiven in het aantal medewerkers. ‘Dan moet je iedere keer weer mensen inleren. Daar gaat de kwaliteit niet van omhoog.’

Happy flow

Hoe dat geautomatiseerde proces er in de praktijk uitziet, blijkt bijvoorbeeld bij reparatiewerk voor ASML. Zodra een kist binnenkomt, scant FMI de sticker van de klant. De informatie daarop wordt gebruikt om automatisch een productieorder aan te maken en bepaalt waar het product naartoe moet en welke werkzaamheden nodig zijn. Ook de administratie en inkoop worden vanuit diezelfde informatiestroom aangestuurd. Waar medewerkers enkele jaren geleden nog papieren moesten zoeken en gegevens handmatig invoerden, loopt het reguliere proces nu grotendeels vanzelf.

Van Zutphen spreekt over de happy flow: software handelt de standaardgevallen af en medewerkers hoeven alleen bij uitzonderingen in te grijpen. FMI zet ook AI in om onder meer orderbevestigingen, tekeningen, specificaties en meetrapporten uit te lezen en te controleren. Dat maakt het verschil wanneer de volumes weer aantrekken. ‘Dan gaat er wel meer door de stroom heen, maar de uitzonderingen worden niet meer. En dat betekent dat we niet ineens harder hoeven te rennen.’

Samen uit, samen thuis

Die flexibiliteit organiseert FMI niet alleen binnen de eigen muren. Naast de assemblage beschikt het bedrijf over vijf eigen machinefabrieken, waarbij productie waar mogelijk uitwisselbaar blijft tussen eigen vestigingen en externe leveranciers. Maar die externe leveranciers blijven heel bewust onderdeel van de productiecapaciteit. Zelfs als tijdens een dip intern ruimte ontstaat, haalt FMI niet automatisch werk terug uit de keten. ‘Als de markt weer groeit en capaciteit beperkt wordt, wil je vooraan staan’, zegt Van Zutphen. ‘Daar heb je een betrouwbare keten voor nodig. En die keten houd je alleen betrouwbaar als je er ook in slechte tijden goed voor zorgt. Dan moet iedereen maar iets meer pijn lijden, dus ook onze eigen productiecapaciteit, zodat we daarna met z’n allen weer de vruchten kunnen plukken. Want we zitten samen in de boot.’

Om die externe capaciteit net zo snel te laten reageren, trekt FMI zijn leveranciers mee in de digitale informatiestroom. Als een klant bijvoorbeeld aangeeft dat hij een product pas twee maanden later nodig heeft, verschijnt die wijziging ook bij de leverancier in de portal. Die weet daardoor welk werk prioriteit heeft.

Netcongestie

De volgende stap in die digitale keten ligt aan de andere kant. Nadat eerst leveranciers en vervolgens de eigen organisatie digitaal zijn aangesloten, wil FMI nu ook de verbinding met klanten verder automatiseren. Forecasts, labels en kwaliteitsdocumentatie worden nog deels via portals uitgewisseld. Uiteindelijk moet die informatie rechtstreeks tussen de systemen gaan lopen.

Daarnaast investeert FMI verder in eigen productiecapaciteit, waarbij het zich sterker wil richten op strategische producten. Daar stuit het bedrijf op een andere beperking: netcongestie. ‘We hebben al veel geïnvesteerd in zonnepanelen en batterijen, en zullen blijven investeren in duurzaam ondernemen’, zegt Van Zutphen. ‘Maar uiteindelijk hebben we ook de medewerking van de energiemaatschappij nodig. En daar wordt niet altijd heel flexibel gereageerd.’