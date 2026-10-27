Nederland wil in 2035 de sterkste medische technologiesector van Europa hebben. Met € 302,5 miljoen aan aangekondigde publieke en private investeringen moet de ontwikkeling en opschaling van medische technologie worden versneld. Dat biedt kansen voor startups, scale-ups, gevestigde medtechbedrijven en toeleveranciers in de hightech maakindustrie.

De ambitie is vastgelegd in de beleidsagenda MedTech 2035, die het kabinet samen met bedrijfsleven, kennisinstellingen, investeerders en de zorgsector heeft gepresenteerd. Het kabinet stelt € 102,5 miljoen beschikbaar. Daarnaast kondigt Invest-NL samen met institutionele investeerders € 150 miljoen aan private financiering aan. Philips maakte eerder al bekend € 50 miljoen te investeren.

Van technologische innovatie naar industriële opschaling

De investeringen richten zich onder meer op een nieuwe generatie beeldgestuurde therapieën met AI en robotica en op technologie voor de zorg van morgen. Nederland beschikt op deze terreinen over een sterke combinatie van medische kennis, hightech systeemontwikkeling en geavanceerde maakindustrie.

Voor machinebouwers, mechatronische toeleveranciers, elektronicaproducenten en ontwikkelbedrijven ontstaan daarmee mogelijkheden om een grotere rol te spelen in de ontwikkeling en industrialisatie van medische systemen. Vooral de stap van prototype naar schaalbare productie vraagt om nauwe samenwerking tussen technologieontwikkelaars, producenten en toeleveranciers.

Ook voor startups en scale-ups moet de beleidsagenda drempels wegnemen. Naast financiering ligt de nadruk op snellere markttoelating, toegang tot data en AI-infrastructuur en het daadwerkelijk toepassen van innovaties in de zorg.

Twente als voorbeeld

Een van de initiatieven is het project ‘Ziekenhuis van de toekomst’ in Twente. Hier wordt gewerkt aan technologie die zorg op afstand mogelijk maakt, de werkdruk van zorgprofessionals vermindert en behandelingen efficiënter organiseert. De bedoeling is succesvolle innovaties sneller goed te keuren en landelijk op te schalen.

Met MedTech 2035 wil het kabinet de versnippering binnen de sector verminderen en één samenhangend Nederlands medtech-ecosysteem ontwikkelen. Daarmee moet Nederland niet alleen zijn internationale concurrentiepositie versterken, maar ook meer economische waarde halen uit medische innovaties.