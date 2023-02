Het Engelse start-up Echopoint Medical Ltd. en Eindhovense Sioux Technologies lanceren een revolutionaire technologie om hartaandoeningen op te sporen: iKOr. Dit medische diagnose-apparaat maakt gebruik van glasvezels en laserlicht waarmee de bloeddoorstroming in de kleine bloedvaatjes rond het hart zeer nauwkeurig in kaart wordt gebracht. Bij traditionele röntgenfoto’s ligt de focus op de grote kransslagaders en zijn kleine details niet duidelijk waarneembaar. iKOr gaat naar verwachting duizenden hartpatiënten helpen. Vooral vrouwen met hartaandoeningen gaan hier wezenlijk profijt van hebben, aangezien bij hen problemen vaak in de kleine bloedvaatjes ontstaan en over het hoofd worden gezien. iKOr is onlangs succesvol op de eerste drie patiënten getest tijdens klinisch onderzoek in het St. Bartholomew’s Hospital in Londen.

Betere meettechniek voor hartaandoeningen

Het unieke aan dit diagnose-apparaat is dat zowel de bloeddruk als de bloedstroom rond het hart worden aangetoond, waardoor de kleine bloedvaatjes beter meetbaar zijn, vergeleken met de traditionele röntgenfoto’s. Hierdoor wordt het voor cardiologen veel gemakkelijker om de gezondheid van iemands hart te beoordelen en te bepalen hoe de hartaandoeningen behandeld moeten worden.

Koen Smits, Senior Account Manager bij Sioux Technologies: “Dit project laat goed zien hoe we in Nederland in staat zijn om baanbrekende medische innovaties mee te ontwikkelen. Door de implementatie van laserlicht in het menselijk hart moet deze technologie aan de allerhoogste veiligheidseisen voldoen. Deze uitdaging maakt onze bijdrage alleen maar extra speciaal en waardevol!” Nijs van der Vaart, COO Echopoint Medical vult hierop aan: “De samenwerking met Sioux heeft een gebruiksvriendelijke softwareapplicatie en electro-optische console opgeleverd, waarbij met slechts één druk op de knop de bloedstroom en bloeddruk eenvoudig en veilig gemeten kan worden.”

Echopoint Medical Ltd. is een start-up voor medisch apparatuur gevestigd in Londen, een spin out van het University College London (UCL). Met behulp van baanbrekende optische sensoren en geavanceerde algoritmen helpt Echopoint Medical de behandeling van patiënten met hart- en vaatziekten aanzienlijk te verbeteren.

Sioux is een strategische hightech solutions partner die complexe hightechsystemen ontwikkelt, innoveert en assembleert met geavanceerde software, mathware, electronica en mechatronica. Met meer dan 1100 medewerkers ondersteunt of vormt Sioux de R&D-afdeling van vooraanstaande hightechbedrijven. Sioux neemt hierbij graag de verantwoordelijkheid op zich: vanaf het meedenken in de conceptfase tot en met het leveren van serieproductie. Sioux wil samen met haar klanten waarde toevoegen en bouwen aan innovatieve oplossingen die een bijdrage kunnen leveren aan een maatschappij die slimmer, veiliger, gezonder, plezieriger en duurzamer is.