Intel en MediaTek hebben vandaag een strategisch partnerschap aangekondigd om chips te produceren met behulp van de geavanceerde procestechnologieën van Intel Foundry Services (IFS). De overeenkomst is bedoeld om MediaTek te helpen een meer evenwichtige, veerkrachtige toeleveringsketen op te bouwen door de toevoeging van een nieuwe foundry partner met aanzienlijke capaciteit in de Verenigde Staten en Europa.

MediaTek is van plan Intel-procestechnologieën te gebruiken om meerdere chips te produceren voor een reeks slimme randapparaten. IFS biedt een breed productieplatform met technologieën die zijn geoptimaliseerd voor hoge prestaties, laag stroomverbruik en altijd beschikbare connectiviteit, gebouwd op een routekaart die in de productie bewezen driedimensionale FinFET-transistors omvat tot doorbraken van de volgende generatie.

“Als een van ‘s werelds toonaangevende fabless-chipontwerpers die meer dan 2 miljard apparaten per jaar van stroom voorzien, is MediaTek een geweldige partner voor IFS nu we onze volgende groeifase ingaan”, aldus IFS-president Randhir Thakur. “We hebben de juiste combinatie van geavanceerde procestechnologie en geografisch diverse capaciteit om MediaTek te helpen de volgende miljard verbonden apparaten voor een reeks toepassingen te leveren.”

NS Tsai, corporate senior vice president Platform Technology & Manufacturing Operations bij MediaTek, zei: “MediaTek hanteert al lang een multi-sourcingstrategie. We hebben een bestaand zakelijk partnerschap voor 5G-datakaarten met Intel en breiden onze relatie nu uit met de productie van smart edge-apparaten via Intel Foundry Services. Met zijn inzet voor grote capaciteitsuitbreidingen, biedt IFS waarde aan MediaTek bij het creëren van een meer gediversifieerde toeleveringsketen. We kijken ernaar uit om een ​​langdurige samenwerking op te bouwen om te voldoen aan de snelgroeiende vraag naar onze producten van klanten over de hele wereld.”

IFS werd opgericht in 2021 om te helpen voldoen aan de stijgende wereldwijde vraag naar geavanceerde productiecapaciteit voor halfgeleiders. IFS onderscheidt zich van andere foundry door een combinatie van geavanceerde proces- en verpakkingstechnologie, een IP-portfolio van wereldklasse en toegewijde capaciteit in de Verenigde Staten en Europa. IFS-klanten zullen profiteren van de onlangs aangekondigde fabrieksuitbreidingen van Intel op bestaande locaties, evenals van plannen voor grote nieuwe investeringen in nieuwe locaties in Ohio en Duitsland.