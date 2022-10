Meatable werkt samen met ESCO Aster, de eerste en enige commercieel gelicentieerde producent van kweekvlees, als onderdeel van haar eerste internationale uitbreiding naar Singapore. De twee bedrijven gaan samenwerken bij de productie van kweekvlees, met als doel om in 2024 producten klaar te hebben voor lancering in geselecteerde restaurants. Dit is de volgende stap in de missie van Meatable om vlees te maken dat de groeiende eetlust van de planeet bedient zonder mensen, dieren of het milieu te schaden.

Meatable kondigt haar eerste internationale uitbreiding naar Singapore aan in samenwerking met de toonaangevende contractfabrikant ESCO Aster.

De samenwerking stelt Meatable in staat gekweekt varkensvlees te produceren, waaronder knoedels, worsten en andere producten voor klanten – een primeur voor het Zuidoost-Aziatische land.

Er zijn grote stappen gezet om kweekvarkensvlees te maken met dezelfde structuur, textuur, sappigheid en uitgesproken varkenssmaak die klanten kennen en waar ze van houden.

Meatable wil voldoen aan de vraag naar vlees dat niet schadelijk is voor de planeet, dieren of mensen.

Meatable werd in 2018 in Nederland opgericht met als doel gecultiveerd vlees te produceren dat eruitziet, smaakt en het voedingsprofiel heeft van traditioneel vlees, om de groeiende honger van de planeet naar vlees te dienen zonder mensen, dieren of het milieu te schaden. Het bedrijf richt zich momenteel op de ontwikkeling van kweekvlees, waaronder worsten en knoedels, om kweekvlees toegankelijker te maken voor een breder publiek.

Meatable’s eerste internationale uitbreiding

Meatable werkt samen met ESCO Aster in Singapore om haar eerste producten op de markt te brengen, waarschijnlijk te beginnen met knoedels en worsten van kweekvlees. Meatable koos het Zuidoost-Aziatische land voor haar eerste internationale uitbreiding omdat het een toonaangevend voedsel- en landbouwcentrum is. Singapore was het eerste land dat gekweekt vlees goedkeurde in 2020 met de ESCO Aster-faciliteit, als onderdeel van zijn 30 tegen 30-strategie. Singapore wil het vermogen en de capaciteit van zijn agrovoedingsindustrie vergroten door tegen 2030 30% van zijn voedingsbehoeften lokaal en duurzaam te produceren. Momenteel importeert het land 90% van zijn voedsel, waarbij elke burger jaarlijks gemiddeld 62 kg vlees per persoon consumeert. Alleen al in 2020 werd in Singapore meer dan 123.000 ton varkensvlees geconsumeerd.

ESCO Aster werd in 2017 in Singapore opgericht en is momenteel de eerste en enige productiefaciliteit ter wereld die wettelijke goedkeuring heeft gekregen voor de productie van kweekvleesproducten in Singapore. Zijn eersteklas productiefaciliteit voor kweekvlees, gecombineerd met toonaangevende wetenschappers en voedselveiligheidsspecialisten, maakt het mogelijk om proof-of-concept naar de markt te versnellen.

Samen zullen de twee bedrijven tegen 2024 op kleine schaal kweekvlees produceren voor restaurants met het doel om tegen 2025 producten in supermarkten te verkopen, waarbij ESCO Aster Meatable in staat stelt zijn eerste consumentenproducten te ontwikkelen, op te schalen en te realiseren. Het helpt dat beide bedrijven op één lijn zitten wat betreft hun missie om een positieve impact te hebben op de wereldwijde vleesindustrie, te beginnen in Singapore, maar met plannen om uit te breiden over de hele wereld naarmate de wetgeving voor deze opkomende sector zich ontwikkelt.

De eerste gekweekte varkensknoedels ter wereld

Voor de Singaporese consument werkt Meatable aan de ontwikkeling van verschillende varkensvleesproducten, waaronder dumplings van kweekvarkensvlees, een wereldprimeur voor de kweekvleesindustrie. De wereldwijde dumplingmarkt zal tussen 2021 en 2025 met 4,01 miljard dollar groeien. Om aan deze vraag te voldoen, werkt Meatable nauw samen met Singaporese chef-koks, om speciaal voor de Aziatische markt heerlijk smakend varkensvlees op maat te ontwikkelen. Het team heeft de afgelopen maanden enorme stappen gezet om gekweekte vleesproducten te creëren met dezelfde structuur, textuur, sappigheid en uitgesproken varkensvleessmaak die klanten kennen en waar ze van houden.

Het doel is dat Meatable’s dumplings en andere producten van gekweekt varkensvlees, waaronder worst en gehakt, de perfecte keuze zullen zijn voor lokale partners in Singapore en de bredere Aziatische markt die hun consumentenaanbod willen diversifiëren met smakelijk, gezond, gekweekt vlees dat lokaal wordt geproduceerd en trouw blijft aan de lokale keuken.

Vlees creëren zonder schade

De gepatenteerde opti-ox™-technologie van Meatable zal een revolutie teweegbrengen in de manier waarop kweekvlees wordt geproduceerd in wat naar verwachting tegen 2030 een industrie van 25 miljard dollar zal zijn. Het bedrijf heeft slechts één enkel celmonster nodig, onschadelijk genomen van een dier, om de natuurlijke groei van spieren en vet na te bootsen om echt vlees te creëren, in wat volgens Meatable het snelste proces op dit gebied is, om het varkensvlees te kweken dat nodig is voor haar worsten en dumplings. De technologie van Meatable stelt haar in staat om kweekvlees te creëren zonder de noodzaak van FBS (foetaal runderserum), terwijl tegelijkertijd slechts een fractie van de hulpbronnen, van energie tot water, wordt gebruikt.

In de tussentijd gaat Meatable nauw samenwerken met de Singaporese voedselautoriteiten om ervoor te zorgen dat de varkensvleesknoedels voldoen aan de wettelijke vereisten terwijl het bedrijf zich opmaakt voor de productie. Ook zal het bredere team de dumplings en worsten blijven ontwikkelen en optimaliseren om ervoor te zorgen dat de eindproducten de juiste smaken en kenmerken van traditioneel vlees bieden en voldoen aan de groeiende vraag naar vlees dat geen schade veroorzaakt.

Krijn de Nood, medeoprichter en CEO van Meatable: “Bij Meatable geloven we sterk dat kweekvlees de toekomst van voedsel is, om vlees duurzaam en zo lokaal mogelijk te produceren. Daarvoor is het noodzakelijk dat we een breed scala aan producten bieden voor alle keukens, wereldwijd. Gezien Singapore’s status als pionier op het gebied van kweekvlees, zijn we verheugd om samen te werken met ESCO Aster om te beginnen met de productie van onze kweekvarkensvleesproducten met als doel deze in 2024 in restaurants te lanceren. Ons team heeft nauw samengewerkt met de slagers en koks van het land om de perfecte knoedels van gecultiveerd varkensvlees te ontwikkelen en het was ongelooflijk om onlangs de knoedels te proeven en te weten dat we iets hebben gecreëerd dat niet te onderscheiden is van traditioneel vlees – omdat het echt vlees is. Samen met onze worsten hebben we de afgelopen maanden grote stappen gezet om producten te creëren die de eetlust van de wereld bevredigen zonder daarbij de planeet of dieren te schaden.”

Xiangliang Lin, CEO van ESCO Aster: “Meatable is uitgegroeid tot een van ‘s werelds toonaangevende bedrijven in de ontwikkeling van kweekvlees. Het verheugt ons om met hen samen te werken om hun lancering in Singapore te vergemakkelijken en het bedrijf in staat te stellen te beginnen met de productie van kweekvlees voor klanten. Met onze wetenschappelijke expertise, operationele knowhow en faciliterende technologieën geloven we dat we bedrijven kunnen helpen hun mijlpalen te bereiken en door te stoten naar de volgende stap in de productie van kweekvlees met marktgoedkeuring op schaal. We zijn enthousiast over het potentieel van kweekvlees om de manier waarop we de wereld voeden te veranderen en we willen onze faciliteiten binnen en buiten Singapore uitbreiden om meer bedrijven zoals Meatable in deze ruimte mogelijk te maken.”

Hans Huistra, COO van Meatable: “We zijn verheugd om nauw samen te werken met ESCO Aster en de Singaporese toezichthouders terwijl we ons voorbereiden op de lancering van onze eerste producten voor restaurants in 2024. De afgelopen vier jaar zijn we voortdurend bezig geweest met het innoveren en ontwikkelen van onze technologie om zo ver te komen dat we sommige vleesproducten die we allemaal kennen en waar we van houden perfect kunnen namaken. ESCO Aster zal ons in staat stellen onze eerste consumentenproducten te ontwikkelen, op te schalen en te realiseren. Samen zullen we een positieve impact hebben op de Singaporese vleesindustrie.”