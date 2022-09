De metaalketen zorgt voor een enorme CO2-uitstoot. We staan met elkaar voor de uitdaging om deze te reduceren. Maar hoe doe je dat? Welke duurzame mogelijkheden zijn er, waar begin je, welke obstakels kom je tegen en hoe ga je aan de slag? Deze onderwerpen komen aan bod tijdens de MCB kennisdag ‘Verduurzamen in de metaalketen’ op 6 oktober in Valkenswaard.

Op deze kennisdag hoort u hoe MCB omgaat met duurzaamheid en welke ontwikkelingen en mogelijkheden er zijn bij onze leveranciers. Tijdens break-out sesies gaat u in gesprek over hoe we samen kunnen verduurzamen en delen we inspirerende voorbeelden. Ook komen er twee sprekers en natuurlijk verzorgen wij de lunch én borrel. U kunt dus een interactieve dag verwachten!

Programma

Het programma tijdens de kennisdag is goed gevuld. Er komen twee sprekers, we houden twee break-out sessies en delen praktische tips met u:

10.00 uur Ontvangst en introductie

11.00 uur “Duurzaamheid bij MCB” door Serge Timmermans, CCO MCB

11.30 uur Break-out sessie 1: “Ervaring met duurzaamheid”

12.30 uur Lunch

13.15 uur “Duurzame mogelijkheden en ontwikkelingen” door Jan Meier, Sales Director SSAB

14.15 uur Break-out sessie 2: “Hoe kan MCB u helpen te verduurzamen?”

15.30 uur Inspiratie en praktische tips

16.30 uur Duurzaam netwerken en afronding

17.00 uur Borrel

