Met meer dan 35 jaar ervaring in leiderschap binnen de halfgeleider kapitaalgoederen industrie, brengt May Su een sterke achtergrond in strategie en strategische marketing naar de raad van bestuur van Onto Innovation. Daarnaast heeft ze aanzienlijke ervaring in senior management en sales rollen bij bedrijven als Lam Research, KLA, Aviza, en Brooks Automation. Su werkte zeven jaar bij Brooks Automation in verschillende functies, waaronder vice president en general manager voor Crossing Automation en vice president van strategische OEM-verkoop. In haar laatste rol als vicepresident van strategische marketing was ze verantwoordelijk voor het definiëren van nieuwe inkomstenstromen, het aansturen van de discussies over trends, klantinzichten en vroege fasen van ontwikkeling. Sinds 2018 was Su chief marketing officer en momenteel is ze CEO van Kateeva, Inc, een particulier bedrijf in display capital equipment.

“May zal aanzienlijke internationale ervaring meebrengen naar de raad van bestuur van Onto Innovation. May is geboren in Taiwan en heeft een lange geschiedenis van bedrijfservaring in Azië die teruggaat tot 1990 toen ze als strategisch verkoopmanager van de Aziatische activiteiten bij Lam Research werkte. Onto gelooft dat haar brede technologische ervaring en kennis van het wereldwijde klantenbestand toepasbare kennis en inzichten zullen brengen in onze raad van bestuur,” zei Christopher Seams, voorzitter van Onto Innovation’s raad van bestuur.

“De sterke punten van May en haar achtergrond vullen onze raad van bestuur bijzonder goed aan. Haar zeer relevante internationale perspectieven, haar bewezen track record in business development, en haar geschiedenis van het ontwikkelen van winnende bedrijfsstrategieën in verschillende bedrijven zullen waardevol zijn als het Onto Innovation team zijn groeipotentieel in verschillende spannende markten probeert te maximaliseren,” zei Mike Plisinski, chief executive officer van Onto Innovation.

May Su concludeerde: “Onto Innovation is in de afgelopen twee jaar uitgegroeid tot een strategische leverancier van procescontrolesoftware en -hardware voor de halfgeleiderindustrie. Ik kijk ernaar uit om bij te dragen aan dit getalenteerde team, vooral omdat het bedrijf voor de komende jaren nog steeds sterke groeivooruitzichten heeft.”

Onto Innovation is een leider in procescontrole, die wereldwijde schaal combineert met een uitgebreide portefeuille van toonaangevende technologieën, waaronder: Ongepatineerde wafelkwaliteit; 3D-metrologie van chipkenmerken van transistors op nanometerschaal tot grote die-interconnecties; macrodefectinspectie van wafers en pakketten; samenstelling van metalen interconnecties; fabrieksanalyses; en lithografie voor geavanceerde halfgeleiderverpakkingen.

Ons uitgebreide aanbod voor de hele waardeketen van halfgeleiders helpt onze klanten bij het oplossen van hun moeilijkste problemen op het gebied van rendement, prestaties van apparaten, kwaliteit en betrouwbaarheid. Onto Innovation streeft ernaar om het kritieke pad van hun klanten te optimaliseren door hen slimmer, sneller en efficiënter te maken.

Met het hoofdkantoor in Wilmington, Massachusetts, ondersteunt Onto Innovation klanten met een wereldwijde verkoop- en serviceorganisatie.