Maxine Moor, een dynamische leidinggevende met een bewezen trackrecord in het stimuleren van groei en innovatie in de gezondheidszorg, is bij Vitestro in dienst getreden als Vice President Marketing, Sales en Customer Success voor Europa.

Met meer dan 20 jaar ervaring in senior leiderschapsposities brengt Maxine een schat aan expertise mee in het opbouwen en laten groeien van bedrijven, met name op het gebied van het laten groeien van commerciële teams en het professionaliseren van organisaties. In haar vorige functie bij Philips Healthcare gaf Maxine met succes leiding aan de marketing- en verkoopactiviteiten van de divisie Services, waarbij ze jaar-op-jaar groei realiseerde en nieuwe serviceproposities lanceerde. Haar strategisch leiderschap en haar vermogen om te navigeren door complexe omgevingen met meerdere belanghebbenden maken haar een waardevolle aanvulling voor het Vitestro team.

Maxine: “Ik ben verheugd om deel uit te maken van het Vitestro-team en een vitale rol te spelen in de schaalvergroting van deze veelbelovende medische oplossing, die gericht is op het leveren van uitzonderlijke kwaliteit en patiëntenervaringen op het gebied van bloedafname. Ik sta te popelen om bij te dragen aan het verder ontsluiten van het potentieel van deze opwindende ontwikkeling en haar toegewijde medewerkers. Vitestro heeft zijn capaciteiten bewezen door indrukwekkende klinische tests, samenwerkingen met visionaire laboratoria in verschillende regio’s en is klaar om aan de volgende fase van zijn reis te beginnen. Maxine is enthousiast over de samenwerking met het team om aan de veranderende behoeften van onze klanten in Europa te voldoen en hen substantiële waarde te leveren.”

Als VP Sales, Marketing en Customer Success manager bij Vitestro zal Maxine verantwoordelijk zijn voor het aansturen van de commerciële strategie van het bedrijf en het uitbreiden van de aanwezigheid op de markt. Met behulp van haar uitgebreide ervaring in marketing en verkoop zal Maxine de inspanningen leiden om de innovatieve oplossingen van Vitestro te introduceren bij professionals in de gezondheidszorg en patiënten, terwijl ze zich ook richt op het opbouwen van sterke klantrelaties en het stimuleren van adoptie. Met haar strategische visie en hands-on aanpak zal Maxine een centrale rol spelen in de groei en het succes van Vitestro in de gezondheidszorg.

“We zijn erg blij dat Maxine Moor ons team komt versterken – haar vaardigheden en ervaring zullen ons vermogen om snel op te schalen versterken”, zegt Toon Overbeeke, CEO van Vitestro.

Brian Joseph, Commercieel Directeur voegt hieraan toe: “Haar uitgebreide ervaring en zakelijke expertise in het stimuleren van groei en innovatie zal van onschatbare waarde zijn als we onze aanwezigheid in de gezondheidszorgmarkt blijven uitbreiden. Maxine’s passie voor het oplossen van ondernemersuitdagingen maken haar perfect geschikt om onze commerciële inspanningen te leiden en het succes van Vitestro in de komende jaren te stimuleren.”

Naast het verwelkomen van Maxine Moor in het Vitestro team, zijn we verheugd te kunnen delen dat Brian Joseph, mede-oprichter en huidige Commercieel Directeur, zijn focus op de Europese markt zal verruilen voor het leiden van de Vitestro inspanningen in Noord-Amerika. Brian heeft een belangrijke rol gespeeld in de groei en het succes van Vitestro in Europa en we zijn ervan overtuigd dat zijn leiderschap en expertise van onschatbare waarde zullen zijn bij onze uitbreiding naar nieuwe gebieden. Als onderdeel van deze overgang zal Maxine Moor een deel van Brian’s verantwoordelijkheden in Europa overnemen, om een naadloze en ononderbroken ervaring voor onze klanten te garanderen.