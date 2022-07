MathWorks heeft zijn software-aanbod uitgebreid voor de volgende generatie ondernemers die hun technische ideeën willen omzetten in realiteit. Het bedrijf biedt tech start-ups nu toegang tot een paar standaard suites met MATLAB®, Simulink®, en meer dan 100 branchespecifieke toolboxen tegen een start-up-vriendelijke prijs. De Suites voor Start-ups bieden een volledige stack van ontwikkeltools voor ontwerp en simulatie, testen en codegeneratie.

Naast licenties voor MATLAB, Simulink en aanverwante add-on producten, omvatten de suites ook trainingsopties in lokale talen, evenals technische ondersteuning van MathWorks-experts die klaar staan om gebruikers te begeleiden van idee tot implementatie. Gebruikers kunnen ook gebruikmaken van het MathWorks-startpromotieprogramma om hun product en diensten onder de aandacht te brengen.

‘We hebben met duizenden start-ups gewerkt en weten dat het gebruik van de beste tools bedrijven helpt sneller en met minder risico succesvol te zijn’, zegt David Rich, directeur van MATLAB Product Marketing. ‘De nieuwe start-up suites zorgen ervoor dat ingenieurs toegang hebben tot commercieel ondersteunde ontwerptools die het volledige scala omvatten van wat MathWorks biedt – van AI, besturingsontwerp, fysieke modellering, codegeneratie, cloudimplementatie en meer.’

MathWorks zet zich, aldus Rich, in om het tempo van engineering en wetenschap te versnellen, en teams te ondersteunen die oplossingen zoeken voor hedendaagse problemen. Onder de 7.000 start-ups in medische technologie, robotica en andere industrieën die MATLAB al gebruiken, bevinden zich Metawave, AEye, en Owl Autonomous Imaging, die allemaal werken aan technologieën voor voertuigperceptie. Lightyear, dat ’s werelds eerste auto op zonne-energie ontwikkelt, heeft ook toegang gekregen tot producten en ondersteuning via het MathWorks Start-up Program.