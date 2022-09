Materials 2022 op 19 oktober: hoe zorgen we voor circulaire materialen

We staan er vaak niet bij stil, maar de kwaliteit van alle producten, voorwerpen en machines die we gebruiken, valt of staat met de materiaalkeuze. Duurzaamheid en circulariteit zijn hierbij de sleutel. Denk hierbij niet alleen aan het bereiken van een langere levensduur. Het verlagen van de CO2 afdruk in het gehele productieproces, risico’s er in de supply chain, re-manufacturing, hergebruik, recyclebaarheid en biologische afbreekbaarheid zijn minstens zo belangrijke factoren. Wat is er voor nodig om een materiaal zo groen mogelijk te ontwikkelen en te verwerken? Hoe groen is een materiaal nou echt? Wat zijn de kansen met slimme materialen die hun vorm in bepaalde omstandigheden kunnen aanpassen? En hoe kunnen digitalisering en materiaalanalyse hierbij helpen? Kortom: hoe zorgen we voor circulaire materialen en zetten we deze slim in? Ontdek het op 19 oktober tijdens Materials 2022.

Materials 2022 zet de circulaire toekomst van materialen centraal Materials 2022 is dé plek voor materiaalkundigen, engineers, R&D medewerkers en onderhoudsmanagers uit de MKB maakindustrie waar de toekomst van materialen centraal staat. Ontdek zowel op de expo, De 5 thema’s van Materials 2022 in het lezingenprogramma als met de Europese Materialsroute de laatste ontwikkelingen binnen de volgende thema’s Carbon footprint

Hoe recycling, anticiperen op grondstof schaarste, (her)gebruik, green washing en het verlagen CO 2 afdruk in het gehele proces bijdragen aan een duurzamere wereld. Ook ontdekt u met de Materialsroute welke bedrijven in Europa u kunnen helpen met de juiste materialen.

Hoe digitalisering de samenstelling van materialen beïnvloedt, materiaalkeuze gemakkelijker maakt en hoe testen en analysetechnieken de kwaliteit en duurzaamheid van materialen zichtbaar maken

Alles over slimme materialen en wat de verwachtingen naar de toekomst zijn

Hoe u meer kan doen met minder

